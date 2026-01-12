Cổ phiếu ngân hàng quốc doanh 'gánh' thị trường

Hôm nay đã là phiên tăng mạnh thứ 4 liên tiếp của nhóm cổ phiếu ngân hàng quốc doanh (VCB, BID, CTG), chỉ trong 4 phiên gần nhất, bộ 3 cổ phiếu ngân hàng này đã tăng trên dưới 20%.

Cổ phiếu nhóm ngân hàng quốc doanh đang ghi nhận xu hướng tăng mạnh kể từ khi có Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế Nhà nước. Ảnh: Quỳnh Trang.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi động tuần giao dịch mới (12/1) trong trạng thái khá tích cực, nối tiếp mạch hưng phấn từ tuần trước khi VN-Index có cú bứt phá hơn 80 điểm. Lợi thế tâm lý giúp chỉ số chính dễ dàng mở cửa trong sắc xanh.

Dẫu vậy, VN-Index liên tục dao động quanh vùng giá cao, trồi sụt nhiều nhịp khi lực mua và bán giằng co quyết liệt. Dòng tiền cho thấy sự chọn lọc rõ rệt, chủ yếu tập trung vào cổ phiếu nhóm tài chính - ngân hàng, nguyên vật liệu, công nghệ và tiêu dùng.

Ngược lại, áp lực chốt lời xuất hiện khá rõ tại một số nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm "họ Vingroup" và nhóm cổ phiếu năng lượng. Việc các cổ phiếu này bị bán mạnh đã tạo ra lực cản đáng kể, khiến chỉ số chính không thể duy trì đà đi lên mà liên tục bị kéo ngược trở lại vùng tham chiếu. Dẫu vậy, nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu ngân hàng lớn, VN-Index vẫn đóng cửa trong sắc xanh.

Kết phiên, VN-Index tăng 9,43 điểm (+0,5%) lên 1.877,33 điểm; HNX-Index tăng 4,78 điểm (+1,9%) 251,88 điểm; UPCoM-Index tăng 0,73 điểm (+0,6%) lên 122,56 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt khoảng 45.200 tỷ đồng , tăng hơn 6% so với phiên liền trước.

Bảng điện tử nhìn chung vẫn nghiêng về bên mua với 521 mã tăng (gồm 41 mã tăng trần), 802 mã giữ tham chiếu và 267 mã giảm (gồm 17 mã giảm sàn).

Riêng rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 tiếp tục đóng vai trò “xương sống” của thị trường khi có tới 23 mã tăng giá và chỉ 7 mã giảm. Nhờ đó, VN30-Index tăng hơn 14 điểm, lên ngưỡng 2.080 điểm, góp phần giữ nhịp cho VN-Index trong bối cảnh lực bán ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn chưa suy giảm hoàn toàn.

VN-Index liên tiếp lập đỉnh mới. Ảnh: TradingView.

Động lực kéo VN-Index đi lên hôm nay tập trung tại nhóm tài chính - ngân hàng. Trong danh sách 10 mã ảnh hưởng tích cực nhất lên chỉ số, có tới 9 cổ phiếu thuộc nhóm này, bao gồm VCB, BID, VPB, và SSI cùng tăng trần, còn TCB (+3,7%), MBB (+3,3%), TCX (+5,1%), ACB (+3,9%), và CTG (+1,8%).

Đáng chú ý, hôm nay đã là phiên tăng mạnh thứ 4 liên tiếp của nhóm cổ phiếu ngân hàng quốc doanh (VCB, BID, CTG). Chỉ trong 4 phiên gần nhất, bộ 3 cổ phiếu ngân hàng này đã tăng trên dưới 20%.

Đà khởi sắc của các cổ phiếu ngân hàng quốc doanh xuất hiện sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1 về phát triển kinh tế Nhà nước.

Theo Công ty Chứng khoán Yuanta, Nghị quyết 79 sở hữu cơ chế tài chính “đột phá”. Trước đây, nhiều doanh nghiệp Nhà nước niêm yết, đặc biệt là các ngân hàng, rơi vào thế giằng co giữa nhu cầu giữ lại lợi nhuận để tăng vốn đáp ứng chuẩn Basel II, Basel III và nghĩa vụ nộp cổ tức tiền mặt về ngân sách. Nghị quyết 79 đã tháo gỡ nút thắt này khi cho phép sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn hoặc dòng vốn từ SCIC để tăng vốn điều lệ.

Cơ chế này tạo ra hiệu ứng tích lũy dài hạn lên giá trị sổ sách, qua đó cải thiện nền tảng định giá cổ phiếu. Yuanta dự báo Vietcombank sẽ là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam tiệm cận Top 100 châu Á, đồng thời tiếp tục duy trì mức P/B cao nhất ngành nhờ chất lượng tài sản vượt trội.

Trong khi đó, BIDV và VietinBank dù có quy mô tài sản lớn lại chịu hạn chế về hệ số an toàn vốn. Hai ngân hàng này được đánh giá là nhóm hưởng lợi nhiều nhất từ việc được giữ lại lợi nhuận thay vì phải nộp cổ tức tiền mặt, qua đó mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng trong các năm tới.

Hôm nay, HPG là cổ phiếu phi tài chính duy nhất xuất hiện trong nhóm kéo chỉ số với biên độ tăng gần 5%. Nhịp bứt phá của cổ phiếu "vua thép" hôm nay đưa thị giá mã này lên vùng 27.500 đồng/cổ phiếu, cao nhất 2 tháng qua.

Ngược lại, bộ 3 cổ phiếu “họ Vin” gồm VIC, VHM (giảm sàn) và VRE (giảm 6,9%) bất ngờ lao dốc mạnh, trở thành lực cản lớn nhất đối với đà đi lên của VN-Index. Chỉ riêng 3 mã này đã lấy đi hơn 28 điểm của chỉ số chung, qua đó triệt tiêu đáng kể nỗ lực nâng đỡ đến từ các nhóm cổ phiếu trụ khác.

Đáng chú ý, trong khoảng 2-3 phiên giao dịch gần nhất, các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup đã liên tục ghi nhận áp lực bán tháo với cường độ ngày càng gia tăng. Làn sóng chốt lời diễn ra dồn dập trong bối cảnh mặt bằng giá của các mã chứng khoán này đang neo quanh vùng cao nhất lịch sử, khiến tâm lý thận trọng nhanh chóng lấn át kỳ vọng tiếp tục bứt phá.

Ông Phạm Nhật Vượng là tỷ phú có khối tài sản giảm mạnh nhất thế giới hôm nay. Ảnh: Forbes.

Diễn biến kể trên của cổ phiếu VIC cũng tác động trực tiếp đến tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Theo cập nhật mới nhất từ Forbes, giá trị tài sản của vị tỷ phú này đã giảm khoảng 2 tỷ USD chỉ trong một ngày, xuống còn 29 tỷ USD . Forbes đồng thời ghi nhận ông Phạm Nhật Vượng là tỷ phú có mức suy giảm tài sản lớn nhất thế giới trong ngày.

Ngoài ra, nhóm diễn biến tiêu cực còn có sự góp mặt của MCH (-1,8%), VJC (-1,9%), BVH (-2,2%), PGV (-4,5%), BCM (-1,4%), PLX (-1,4%) và POW (-1,7%).

Khối ngoại hôm nay đẩy mạnh giải ngân khi gom ròng hơn 1.000 tỷ đồng , tập trung tại các mã VCB (+ 420 tỷ đồng ), VPB (+ 270 tỷ đồng ), HPG (+ 177 tỷ đồng ), MWG (+ 161 tỷ đồng ), TCX (+ 150 tỷ đồng ).

Trong khi đó, VRE bị nhóm này bán ròng 203 tỷ đồng , (-168 tỷ đồng), STB (- 124 tỷ đồng ), CTG (- 109 tỷ đồng ).