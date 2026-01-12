Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Cổ phiếu ngân hàng quốc doanh 'gánh' thị trường

  • Thứ hai, 12/1/2026 17:33 (GMT+7)
  • 17:33 12/1/2026

Hôm nay đã là phiên tăng mạnh thứ 4 liên tiếp của nhóm cổ phiếu ngân hàng quốc doanh (VCB, BID, CTG), chỉ trong 4 phiên gần nhất, bộ 3 cổ phiếu ngân hàng này đã tăng trên dưới 20%.

Cổ phiếu nhóm ngân hàng quốc doanh đang ghi nhận xu hướng tăng mạnh kể từ khi có Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế Nhà nước. Ảnh: Quỳnh Trang.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi động tuần giao dịch mới (12/1) trong trạng thái khá tích cực, nối tiếp mạch hưng phấn từ tuần trước khi VN-Index có cú bứt phá hơn 80 điểm. Lợi thế tâm lý giúp chỉ số chính dễ dàng mở cửa trong sắc xanh.

Dẫu vậy, VN-Index liên tục dao động quanh vùng giá cao, trồi sụt nhiều nhịp khi lực mua và bán giằng co quyết liệt. Dòng tiền cho thấy sự chọn lọc rõ rệt, chủ yếu tập trung vào cổ phiếu nhóm tài chính - ngân hàng, nguyên vật liệu, công nghệ và tiêu dùng.

Ngược lại, áp lực chốt lời xuất hiện khá rõ tại một số nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm "họ Vingroup" và nhóm cổ phiếu năng lượng. Việc các cổ phiếu này bị bán mạnh đã tạo ra lực cản đáng kể, khiến chỉ số chính không thể duy trì đà đi lên mà liên tục bị kéo ngược trở lại vùng tham chiếu. Dẫu vậy, nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu ngân hàng lớn, VN-Index vẫn đóng cửa trong sắc xanh.

Kết phiên, VN-Index tăng 9,43 điểm (+0,5%) lên 1.877,33 điểm; HNX-Index tăng 4,78 điểm (+1,9%) 251,88 điểm; UPCoM-Index tăng 0,73 điểm (+0,6%) lên 122,56 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt khoảng 45.200 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với phiên liền trước.

Bảng điện tử nhìn chung vẫn nghiêng về bên mua với 521 mã tăng (gồm 41 mã tăng trần), 802 mã giữ tham chiếu và 267 mã giảm (gồm 17 mã giảm sàn).

Riêng rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 tiếp tục đóng vai trò “xương sống” của thị trường khi có tới 23 mã tăng giá và chỉ 7 mã giảm. Nhờ đó, VN30-Index tăng hơn 14 điểm, lên ngưỡng 2.080 điểm, góp phần giữ nhịp cho VN-Index trong bối cảnh lực bán ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn chưa suy giảm hoàn toàn.

ngan hang quoc doanh anh 1

VN-Index liên tiếp lập đỉnh mới. Ảnh: TradingView.

Động lực kéo VN-Index đi lên hôm nay tập trung tại nhóm tài chính - ngân hàng. Trong danh sách 10 mã ảnh hưởng tích cực nhất lên chỉ số, có tới 9 cổ phiếu thuộc nhóm này, bao gồm VCB, BID, VPB, và SSI cùng tăng trần, còn TCB (+3,7%), MBB (+3,3%), TCX (+5,1%), ACB (+3,9%), và CTG (+1,8%).

Đáng chú ý, hôm nay đã là phiên tăng mạnh thứ 4 liên tiếp của nhóm cổ phiếu ngân hàng quốc doanh (VCB, BID, CTG). Chỉ trong 4 phiên gần nhất, bộ 3 cổ phiếu ngân hàng này đã tăng trên dưới 20%.

Đà khởi sắc của các cổ phiếu ngân hàng quốc doanh xuất hiện sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1 về phát triển kinh tế Nhà nước.

Theo Công ty Chứng khoán Yuanta, Nghị quyết 79 sở hữu cơ chế tài chính “đột phá”. Trước đây, nhiều doanh nghiệp Nhà nước niêm yết, đặc biệt là các ngân hàng, rơi vào thế giằng co giữa nhu cầu giữ lại lợi nhuận để tăng vốn đáp ứng chuẩn Basel II, Basel III và nghĩa vụ nộp cổ tức tiền mặt về ngân sách. Nghị quyết 79 đã tháo gỡ nút thắt này khi cho phép sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn hoặc dòng vốn từ SCIC để tăng vốn điều lệ.

Cơ chế này tạo ra hiệu ứng tích lũy dài hạn lên giá trị sổ sách, qua đó cải thiện nền tảng định giá cổ phiếu. Yuanta dự báo Vietcombank sẽ là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam tiệm cận Top 100 châu Á, đồng thời tiếp tục duy trì mức P/B cao nhất ngành nhờ chất lượng tài sản vượt trội.

Trong khi đó, BIDV và VietinBank dù có quy mô tài sản lớn lại chịu hạn chế về hệ số an toàn vốn. Hai ngân hàng này được đánh giá là nhóm hưởng lợi nhiều nhất từ việc được giữ lại lợi nhuận thay vì phải nộp cổ tức tiền mặt, qua đó mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng trong các năm tới.

Hôm nay, HPG là cổ phiếu phi tài chính duy nhất xuất hiện trong nhóm kéo chỉ số với biên độ tăng gần 5%. Nhịp bứt phá của cổ phiếu "vua thép" hôm nay đưa thị giá mã này lên vùng 27.500 đồng/cổ phiếu, cao nhất 2 tháng qua.

Ngược lại, bộ 3 cổ phiếu “họ Vin” gồm VIC, VHM (giảm sàn) và VRE (giảm 6,9%) bất ngờ lao dốc mạnh, trở thành lực cản lớn nhất đối với đà đi lên của VN-Index. Chỉ riêng 3 mã này đã lấy đi hơn 28 điểm của chỉ số chung, qua đó triệt tiêu đáng kể nỗ lực nâng đỡ đến từ các nhóm cổ phiếu trụ khác.

Đáng chú ý, trong khoảng 2-3 phiên giao dịch gần nhất, các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup đã liên tục ghi nhận áp lực bán tháo với cường độ ngày càng gia tăng. Làn sóng chốt lời diễn ra dồn dập trong bối cảnh mặt bằng giá của các mã chứng khoán này đang neo quanh vùng cao nhất lịch sử, khiến tâm lý thận trọng nhanh chóng lấn át kỳ vọng tiếp tục bứt phá.

ngan hang quoc doanh anh 2

Ông Phạm Nhật Vượng là tỷ phú có khối tài sản giảm mạnh nhất thế giới hôm nay. Ảnh: Forbes.

Diễn biến kể trên của cổ phiếu VIC cũng tác động trực tiếp đến tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Theo cập nhật mới nhất từ Forbes, giá trị tài sản của vị tỷ phú này đã giảm khoảng 2 tỷ USD chỉ trong một ngày, xuống còn 29 tỷ USD. Forbes đồng thời ghi nhận ông Phạm Nhật Vượng là tỷ phú có mức suy giảm tài sản lớn nhất thế giới trong ngày.

Ngoài ra, nhóm diễn biến tiêu cực còn có sự góp mặt của MCH (-1,8%), VJC (-1,9%), BVH (-2,2%), PGV (-4,5%), BCM (-1,4%), PLX (-1,4%) và POW (-1,7%).

Khối ngoại hôm nay đẩy mạnh giải ngân khi gom ròng hơn 1.000 tỷ đồng, tập trung tại các mã VCB (+420 tỷ đồng), VPB (+270 tỷ đồng), HPG (+177 tỷ đồng), MWG (+161 tỷ đồng), TCX (+150 tỷ đồng).

Trong khi đó, VRE bị nhóm này bán ròng 203 tỷ đồng, (-168 tỷ đồng), STB (-124 tỷ đồng), CTG (-109 tỷ đồng).

Việt Nam vừa có thêm một doanh nghiệp trị giá 600.000 tỷ

Nhịp tăng trần của cổ phiếu VCB trong sáng 12/1 không chỉ kéo VN-Index đi lên mà còn đưa vốn hóa Vietcombank vượt 600.000 tỷ đồng.

32:1916 hôm qua

Điều gì đang xảy ra với cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước?

Thị trường chứng khoán đầu năm ghi nhận nhịp tăng của loạt cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước, nhiều mã bứt phá về giá và thanh khoản, trở thành lực kéo đưa VN-Index lập đỉnh mới.

38:2264 hôm qua

Chứng khoán dự báo còn tăng mạnh

Sau tuần bứt phá mạnh đầu năm 2026, nhiều công ty chứng khoán cho rằng VN-Index vẫn giữ xu hướng tăng nhưng sẽ đối mặt rung lắc đáng kể khi tiến sâu vào vùng đỉnh mới.

35:2080 hôm qua

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

ngân hàng quốc doanh Phạm Nhật Vượng Tiền mã hóa Vietcombank Ngân hàng Á Châu ACB Vingroup Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn vietcombank bidv vietinbank cổ phiếu ngân hàng

  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

    Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
    • Thành lập: 1962
    • Cổ đông lớn: Ngân hàng Nhà nước
    • Chủ tịch: Nghiêm Xuân Thành
    • Mã cổ phiếu: VCB

    Website

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được thành lập vào năm 1999, chuyên cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn và đầu tư tài chính, chứng khoán với mạng lưới hoạt động rộng tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu.

    • Thành lập: 1999
    • Mã cổ phiếu: SSI

Đọc tiếp

Thu tuong yeu cau giam gia nha o thuong mai hinh anh

Thủ tướng yêu cầu giảm giá nhà ở thương mại

3 giờ trước 16:45 13/1/2026

0

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu kéo giảm giá nhà ở thương mại về mức hợp lý, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm quyền tiếp cận nhà ở bình đẳng cho người dân.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý