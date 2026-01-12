Việt Nam vừa có thêm một doanh nghiệp trị giá 600.000 tỷ

Nhịp tăng trần của cổ phiếu VCB trong sáng 12/1 không chỉ kéo VN-Index đi lên mà còn đưa vốn hóa Vietcombank vượt 600.000 tỷ đồng.

Vietcombank giữ vững vị thế ngân hàng niêm yết giá trị nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Ảnh: Nam Khánh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới (12/1) với tâm lý đầy hưng phấn. Ngay từ sớm, bảng điện tử đã ngập trong sắc xanh khi dòng tiền mua vào lan tỏa sang nhiều nhóm ngành, đặc biệt là tài chính - ngân hàng, nguyên vật liệu, công nghệ.

Dẫu vậy, chỉ số vẫn chịu áp lực giằng co quyết liệt, chủ yếu do một số mã vốn hóa hàng đầu thị trường như nhóm “họ Vin” đang bị chốt lời mạnh. Điều này khiến đà tăng của VN-Index ngày càng bị thu hẹp vào cuối phiên sáng.

Điểm đặc biệt trong phiên sáng là thanh khoản trên cả 3 sàn đã vượt 24.000 tỷ đồng , tăng hơn 53% so với mức giá trị giao dịch cùng thời điểm tại phiên gần nhất.

Tạm đóng cửa phiên sáng, VN-Index tăng 3,43 điểm (+0,18%) lên 1.871,33 điểm; HNX-Index tăng 2 điểm (+0,81%) lên 249,1 điểm; UPCoM-Index tăng 1,23 điểm (+1,01%) lên 123,06 điểm.

Tâm điểm của phiên giao dịch hôm nay tiếp tục thuộc về các cổ phiếu ngân hàng quốc doanh như VCB (tăng trần), BID (tăng trần) và CTG (+4%). Đây cũng là 3 mã dẫn đầu nhóm kéo VN-Index đi lên sáng nay.

Cổ phiếu VCB tăng thẳng đứng sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế Nhà nước. Ảnh: TradingView.

Với VCB của Vietcombank, cổ phiếu này tiếp tục tăng kịch biên độ lên mốc 72.700 đồng/cổ phiếu, qua đó chính thức phá đỉnh giá cũ thiết lập cách đây 4 tháng. Dù mới bước vào năm mới 2026, VCB đã đạt hiệu suất sinh lời lên tới 26%.

Đáng chú ý, đà tăng này cũng đưa vốn hóa của Vietcombank vượt mốc 600.000 tỷ đồng . Tính đến nay, Vietcombank là đơn vị niêm yết thứ ba trên sàn chứng khoán Việt Nam chạm đến quy mô này, sau Vingroup và Vinhomes. Tuy nhiên, hiện vốn hóa Vinhomes đã giảm về dưới mốc này, đưa Vietcombank trở thành doanh nghiệp giá trị thứ 2 sàn chứng khoán Việt Nam.

Tương tự VCB, cổ phiếu CTG của VietinBank và BID của BIDV cũng tiếp tục phá vỡ kỷ lục giá cũ. So với đầu năm, CTG và BID đã tăng lần lượt 18% và 26%.

Đà khởi sắc của các cổ phiếu ngân hàng quốc doanh xuất hiện sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1 về phát triển kinh tế Nhà nước.

Theo Công ty Chứng khoán Yuanta, Nghị quyết 79 sở hữu cơ chế tài chính “đột phá”. Trước đây, nhiều doanh nghiệp Nhà nước niêm yết, đặc biệt là các ngân hàng, rơi vào thế giằng co giữa nhu cầu giữ lại lợi nhuận để tăng vốn đáp ứng chuẩn Basel II, Basel III và nghĩa vụ nộp cổ tức tiền mặt về ngân sách. Nghị quyết 79 đã tháo gỡ nút thắt này khi cho phép sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn hoặc dòng vốn từ SCIC để tăng vốn điều lệ.

Theo nhà môi giới chứng khoán này, cơ chế mới tạo ra hiệu ứng tích lũy dài hạn lên giá trị sổ sách, qua đó cải thiện nền tảng định giá cổ phiếu. Với nhóm ngân hàng, Yuanta dự báo Vietcombank sẽ là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam tiệm cận nhóm Top 100 châu Á, đồng thời tiếp tục duy trì mức P/B cao nhất ngành nhờ chất lượng tài sản vượt trội.

Trong khi đó, BIDV và VietinBank dù có quy mô tài sản lớn lại chịu hạn chế về hệ số an toàn vốn. Hai ngân hàng này được đánh giá là nhóm hưởng lợi nhiều nhất từ việc được giữ lại lợi nhuận thay vì phải nộp cổ tức tiền mặt, qua đó mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng trong các năm tới.

Sau khi có Nghị quyết 79, bộ 3 ngân hàng quốc doanh đang chứng kiến sự tham gia mạnh mẽ của dòng tiền lớn. Trong 3 phiên trở lại đây, thanh khoản của VCB, BID và CTG đều vượt mốc nghìn tỷ/phiên.

Một số mã như VCB cũng nhận được sự quan tâm đáng kể từ nhà đầu tư nước ngoài khi được nhóm này mua ròng trên 330 tỷ đồng chỉ trong sáng nay.

Cũng nhờ hiệu ứng tích cực từ nhóm “đầu tàu”, các cổ phiếu tài chính khác cũng vùng lên mạnh mẽ, tiêu biểu như SSI, VIX, VND, HCM, BSI, CTS, AGR đều tăng trần, trong khi những ngân hàng thương mại cổ phần khác như SHB (+2,7%), VPB (+5,3%), TCB (+1,5%), ACB (+2,4%), STB (+3,7%) cũng ghi nhận biên độ tăng ấn tượng.