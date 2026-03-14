Người dân Bắc Ninh sắp được mua nhà xã hội hơn 18 triệu đồng/m2

239 căn hộ nhà ở xã hội tại Bắc Ninh sắp được mở bán có diện tích từ khoảng 35 m2 đến gần 70 m2. Giá khoảng 18,56 triệu/m2, đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm các phí liên quan.

Năm nay, Bắc Ninh được giao chỉ tiêu hoàn thành 19.000 căn nhà ở xã hội, song tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành trên 20.000 căn. Ảnh: Thạch Thảo - Tuấn Anh.

Sở Xây dựng Bắc Ninh vừa thông báo mở bán 239 căn hộ nhà ở xã hội tại dự án khu nhà ở xã hội thuộc Khu số 1, Khu đô thị cạnh Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh (trước đây là xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang).

Các căn hộ có diện tích từ khoảng 35 m2 đến gần 70 m2. Giá bán được công bố khoảng 18,56 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế VAT nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì và hệ số điều chỉnh theo vị trí căn hộ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà từ ngày 11/4 đến 11/5. Người dân có thể nộp hồ sơ tại khu số 2, Khu đô thị phía Nam, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh.

Dự án này do Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô làm chủ đầu tư, được xây dựng trên khu đất hơn 1 ha. Theo quy hoạch, dự án gồm 2 tòa nhà với tổng diện tích sàn khoảng 52.000 m2.

Trong đó, một tòa nhà ở xã hội cao 12 tầng dự kiến cung cấp khoảng 467 căn hộ. Bên cạnh đó là tòa nhà ở thương mại cao 15 tầng và một tầng hầm với khoảng 150 căn hộ.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành xây dựng vào khoảng tháng 6/2027 trước khi đưa vào khai thác.

Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh cũng công bố mở bán 19 căn nhà xã hội tại Khu công nghiệp thị trấn Hồ (nay là phường Thuận Thành) của Tập đoàn Lan Hưng. Với giá bán 12,4-12,9 triệu đồng/m2, tổng giá trị một căn dao động 400-900 triệu đồng.

Bắc Ninh hiện là một trong những địa phương có tốc độ phát triển nhà ở xã hội nhanh. Năm 2025, tỉnh đã hoàn thành gần 20.000 căn hộ, tương đương khoảng 20% tổng số căn nhà ở xã hội của cả nước.

Năm nay, địa phương được giao chỉ tiêu 19.000 căn, song tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành trên 20.000 căn, qua đó đóng góp vào kết quả chung của cả nước, đồng thời tạo thêm động lực phát triển nhà ở và thị trường bất động sản.