Chính quyền ông Trump thu 10 tỷ USD phí môi giới thương vụ bán TikTok

Chính phủ Mỹ dự kiến thu về khoảng 10 tỷ USD phí từ các nhà đầu tư trong thương vụ bán hoạt động của ứng dụng video ngắn TikTok tại Mỹ cho một liên doanh nhà đầu tư Mỹ, theo thông tin được The Wall Street Journal đăng tải.

Thương vụ diễn ra sau khi một đạo luật liên bang yêu cầu công ty mẹ của TikTok là ByteDance phải đóng cửa ứng dụng tại Mỹ hoặc bán lại cho chủ sở hữu trong nước vào đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Donald Trump.

Tuy nhiên, ông Trump đã ký một loạt sắc lệnh hành pháp để gia hạn thời hạn này, đồng thời để Nhà Trắng tham gia thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận bán lại hoạt động của TikTok tại Mỹ cho các nhà đầu tư trong nước.

Theo Wall Street Journal, liên danh nhà đầu tư mua lại TikTok tại Mỹ được dẫn dắt bởi Oracle Corporation và quỹ đầu tư Silver Lake.

Nhà Trắng hiện chưa phản hồi ngay lập tức trước đề nghị bình luận về khoản phí nói trên. Tuy nhiên, trước đó ông Trump từng ám chỉ việc chính phủ Mỹ sẽ nhận được một khoản thu từ thương vụ này.

“Mỹ sẽ nhận được một khoản phí rất lớn chỉ đơn giản vì đã giúp tạo ra thỏa thuận, và tôi không muốn bỏ qua điều đó,” ông Trump phát biểu hồi tháng 9.

Sau khi hoàn tất thỏa thuận, một thực thể mới mang tên TikTok USDS Joint Venture LLC đã được thành lập để tiếp quản hoạt động của TikTok tại Mỹ.

Liên doanh này sẽ chịu trách nhiệm kiểm duyệt nội dung trên nền tảng cũng như bảo vệ dữ liệu của người dùng Mỹ, trong bối cảnh Washington nhiều năm qua bày tỏ lo ngại về nguy cơ dữ liệu người dùng bị truy cập từ Trung Quốc.

Công ty mới sẽ được điều hành bởi hội đồng quản trị gồm 7 thành viên, trong đó đa số là người Mỹ.

Giám đốc điều hành TikTok hiện tại là Shou Chew vẫn tiếp tục điều hành hoạt động toàn cầu của ByteDance và sẽ giữ một ghế trong hội đồng quản trị của liên doanh tại Mỹ.

Trong khi đó, Adam Presser, người từng phụ trách mảng vận hành, an toàn và độ tin cậy của TikTok, sẽ trở thành CEO của liên doanh TikTok tại Mỹ.

Thỏa thuận được xem là bước đi nhằm giải quyết các tranh cãi kéo dài nhiều năm giữa Washington và TikTok liên quan đến vấn đề an ninh dữ liệu, đồng thời cho phép nền tảng video ngắn này tiếp tục hoạt động tại thị trường Mỹ, một trong những thị trường quan trọng nhất của công ty.