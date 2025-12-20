'Ông chủ' TikTok có thể lãi gần 50 tỷ USD năm nay, bám sát Meta

ByteDance đang trên đà đạt mức lợi nhuận xấp xỉ 50 tỷ USD trong năm 2025, đặc biệt khi tập đoàn có những bước tiến lớn trong TMĐT và thành công mở rộng sang các thị trường mới.

Công ty mẹ của TikTok có thể đạt mức lợi nhuận "khủng" gần 50 tỷ USD trong năm nay. Ảnh: Reuters.

Theo nguồn tin của Bloomberg, ByteDance, công ty mẹ của TikTok, đã ghi nhận khoản lãi ròng 40 tỷ USD trong 3 quý đầu năm, vượt mục tiêu đặt ra cho cả năm 2025.

Qua đó, "ông chủ" TikTok được dự báo sẽ đạt mốc lợi nhuận 50 tỷ USD trong năm nay, bám đuổi sát sao đối thủ Mỹ là Meta (dự kiến lãi khoảng 60 tỷ USD ). Người phát ngôn của ByteDance hiện chưa phản hồi về thông tin này.

TikTok đã chịu sự giám sát chặt chẽ từ thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia.

Đến ngày 18/12 vừa qua, CEO TikTok Shou Zi Chew thông báo với nhân viên rằng ByteDance đã ký các thỏa thuận ràng buộc để thành lập một liên doanh do các nhà đầu tư Mỹ, trong đó có Oracle, nắm giữ phần lớn cổ phần. Các cơ quan quản lý Trung Quốc vẫn chưa cho biết liệu họ có phê duyệt giao dịch này hay không - đây là một yêu cầu quan trọng để thỏa thuận được tiến hành.

Trong thông báo hôm 18/12, ông Chew cho biết nhóm công ty Mỹ và các đối tác sẽ giám sát an ninh thuật toán, đào tạo lại thuật toán đề xuất nội dung dựa trên dữ liệu người dùng tại Mỹ nhằm đảm bảo nguồn cấp nội dung không bị thao túng từ bên ngoài. Oracle sẽ chịu trách nhiệm giám sát TikTok về việc tuân thủ các điều khoản về an ninh quốc gia sau khi thỏa thuận hoàn tất.

Thời gian qua, bất chấp sự giám sát từ Washington, TikTok vẫn mở rộng nhanh chóng trên toàn cầu, bao gồm cả thị trường Mỹ. Công ty đang đẩy mạnh hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử và mua sắm qua livestream, đồng thời hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ như Amazon.

ByteDance đặt mục tiêu 186 tỷ USD trong doanh thu trong năm 2025, tăng khoảng 20% so với năm ngoái. Nếu đạt mốc này, ByteDance sẽ áp sát con số dự kiến khoảng 200 tỷ USD của Meta. Công ty mẹ TikTok cho biết ứng dụng của họ có hơn 4 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng, tương đương Meta.

Kể từ khi thành lập, tập đoàn đã tạo ra nền tảng kỹ thuật số phổ biến nhất tại Trung Quốc, bao gồm Toutiao và Douyin, phiên bản TikTok dành cho thị trường nội địa. ByteDance cũng đang cạnh tranh với các "ông lớn" như Alibaba và Tencent trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Công ty đang hướng đến việc phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn, chatbot cùng nhiều dịch vụ khác.

Năm ngoái, quỹ Vision Fund của SoftBank đã định giá lại ByteDance ở mức trên 400 tỷ USD , một phần nhờ sự hiện diện ngày càng lớn của công ty trong lĩnh vực AI tạo sinh. Fidelity Investments và tập đoàn T. Rowe Price cũng đã nâng định giá ByteDance lên lần lượt trên 410 tỷ USD và 450 tỷ USD .

Đáng chú ý gần đây, một công ty đầu tư Trung Quốc đã mua cổ phần ByteDance với mức định giá 480 tỷ USD , cao hơn đáng kể so với trước đó, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của giới đầu tư.

Dù vậy, tốc độ tăng trưởng trong thời gian tới của ByteDance nhiều khả năng sẽ chậm lại. Douyin, động lực doanh thu chính của tập đoàn, đang chịu tác động từ sự suy yếu trong tiêu dùng và chi tiêu quảng cáo tại Trung Quốc. Trong bối cảnh này, TikTok phải gánh vác nhiều hơn vai trò thúc đẩy tăng trưởng doanh thu của công ty mẹ.