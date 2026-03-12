Tàu dầu của Iran vẫn đều đặn qua eo biển Hormuz

1 triệu thùng dầu thô của Iran vẫn đang đi qua eo biển Hormuz với tốc độ gần như bình thường giữa xung đột tại Trung Đông.

Các tàu chở dầu di chuyển trên vùng Vịnh, gần eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Các tàu chở dầu của Iran vẫn tiếp tục di chuyển qua eo biển Hormuz với tốc độ gần như bình thường, ngay cả khi các cuộc tấn công liên quan đến Tehran nhằm vào tàu thuyền trong khu vực khiến xuất khẩu của nhiều quốc gia vùng Vịnh khác sụt giảm mạnh.

Phân tích dữ liệu theo dõi tàu chở dầu của Reuters cho thấy Iran đã xuất khẩu khoảng 13,7 triệu thùng dầu thô kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công vào nước này hôm 28/2.

Trong khi đó, dịch vụ theo dõi tàu Kpler ước tính lượng dầu Iran xuất khẩu trong 11 ngày đầu tháng 3 còn cao hơn, vào khoảng 16,5 triệu thùng.

Sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, Iran đã đáp trả bằng cách phong tỏa eo biển Hormuz và tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông.

Diễn biến này khiến các tàu không phải của Iran gần như ngừng di chuyển qua tuyến hàng hải quan trọng, nơi trung chuyển phần lớn lượng dầu xuất khẩu của khu vực Trung Đông. Điều này cũng buộc nhiều nhà sản xuất trong khu vực phải cắt giảm sản lượng.

Tuy nhiên, khả năng Iran vẫn tiếp tục xuất khẩu dầu mà không ghi nhận trường hợp tàu bị chặn bắt lại khác biệt rõ rệt so với chiến dịch của Mỹ nhằm vào Venezuela trước đây. Trong chiến dịch đó, Washington từng triển khai phong tỏa hải quân và bắt giữ các tàu cố gắng ra vào vùng biển Venezuela.

“Tôi khá bất ngờ. Sau khi Mỹ tịch thu thành công các tàu liên quan đến Venezuela hồi tháng 12 năm ngoái, tôi nghĩ Washington có thể triển khai chiến dịch tương tự”, ông David Tannenbaum, Giám đốc tại công ty tư vấn Blackstone Compliance Services, nhận định.

Dù vậy, theo ông Matias Togni - nhà phân tích dầu mỏ và vận tải biển tại Next Barrel, nỗ lực của Mỹ nhằm chặn các tàu chở dầu liên quan đến Iran có thể làm gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Ông James Lightbourn, nhà tài chính vận tải biển và là nhà sáng lập công ty tư vấn hàng hải Cavalier Shipping, cho rằng chừng nào Iran vẫn còn vận chuyển tàu của mình trong khu vực, nước này vẫn có động lực duy trì eo biển Hormuz mở cửa ở mức độ nhất định.

“Nếu Mỹ bắt giữ các tàu chở dầu, Iran sẽ ít có thứ để mất hơn khi quyết định đóng hoàn toàn eo biển, chẳng hạn bằng cách rải thủy lôi", ông nói.

Nhà Trắng hiện chưa phản hồi về việc liệu Washington có kế hoạch hành động nhằm vào xuất khẩu dầu của Iran hay không.

Dữ liệu của TankerTrackers.com và Kpler cho thấy xuất khẩu dầu thô của Iran trong giai đoạn từ ngày 28/2 đến 11/3 đạt khoảng 1,1-1,5 triệu thùng/ngày.

Trong khi đó, mức xuất khẩu trung bình của nước này trong năm ngoái vào khoảng 1,69 triệu thùng/ngày, theo số liệu của Kpler.

Hoạt động xuất khẩu có thể còn tăng trong những ngày tới. Hình ảnh vệ tinh do TankerTrackers.com phân tích cho thấy nhiều tàu chở dầu siêu lớn (VLCC) vẫn đang bốc hàng tại đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu lớn nhất của Iran.

Trước khi các cuộc tấn công ngày 28/2 xảy ra, Iran đã tăng mạnh xuất khẩu dầu lên khoảng 2,17 triệu thùng/ngày trong tháng 2, nhằm chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột quân sự từ Mỹ và Israel.

Thậm chí, dữ liệu của Kpler cho thấy xuất khẩu dầu của Iran đạt mức kỷ lục 3,79 triệu thùng/ngày trong tuần bắt đầu từ ngày 16/2.