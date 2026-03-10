Giá dầu thô lao dốc

Giá dầu thô đã giảm 10% sau khi ông Trump cảnh báo rằng Tehran sẽ bị tấn công mạnh nếu cố gắng ngăn chặn dòng chảy dầu mỏ qua Eo biển Hormuz.

Trong phiên giao dịch tối 9/3 (giờ Mỹ), hợp đồng dầu Brent và WTI đồng loạt quay đầu giảm dưới 90 USD/thùng. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch 9/3 (giờ Mỹ), hợp đồng dầu thô Brent quốc tế đã giảm gần 11% xuống còn 88,36 USD /thùng. Trong khi đó, hợp đồng dầu WTI của Mỹ cũng giảm hơn 10% xuống 85,17 USD /thùng. Đợt giảm này diễn ra ngay sau khi giá dầu đã tăng vọt vượt 110 USD /thùng vào phiên giao dịch sáng cùng ngày.

Như vậy, giá dầu thô thế giới đã thổi bay toàn bộ mức tăng "sốc" ghi nhận trước đó, khi giá hàng hóa này tăng một mạch từ dưới 90 USD /thùng lên xấp xỉ 120 USD /thùng.

Việc giá dầu thế giới giảm 10% từ mức đỉnh liên quan đến các cảnh báo của Tổng thống Donald Trump. Trên mạng xã hội Truth Social, ông viết nếu Iran làm bất cứ điều gì khiến dòng chảy dầu mỏ qua Eo biển Hormuz bị gián đoạn, Mỹ sẽ tấn công mạnh gấp 20 lần so với những gì đã thực hiện đến nay, theo CNBC.

Nằm giữa Oman và Iran, eo biển này là tuyến vận chuyển cực kỳ quan trọng đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Theo dữ liệu của Kpler, khoảng 13 triệu thùng dầu đi qua eo biển này mỗi ngày trong năm 2025, tương đương khoảng 31% lượng dầu vận chuyển bằng đường biển của thế giới. Eo biển này kết nối các nhà sản xuất dầu lớn ở vùng Vịnh, bao gồm Arab Saudi, Iran, Iraq và UAE, với Vịnh Oman và biển Ả Rập.

Trước đó, ông Trump cũng nói với CBS News rằng các tàu dầu vẫn tiếp tục đi qua Eo biển Hormuz, đồng thời cho biết Mỹ đang "cân nhắc việc tiếp quản khu vực này".

Tại một cuộc họp báo hôm 9/3 (giờ Mỹ), ông Trump cũng cho biết cuộc chiến chống Iran sẽ kết thúc rất sớm và giá dầu sẽ giảm.

"Tôi nghĩ thị trường đang có rất nhiều sự lạc quan. Chúng ta đã thấy điều đó hôm nay khi giá dầu giảm", ông Bob McNally, Chủ tịch Rapidan Energy Group, nhận định.

Trong khi đó, ông McNally cho rằng thị trường vẫn đang chật vật đánh giá quy mô của sự gián đoạn, đồng thời lưu ý trong nhiều thập kỷ qua các nhà giao dịch luôn tin rằng không quốc gia nào được phép đóng cửa Eo biển Hormuz, điểm nghẽn dầu mỏ quan trọng nhất thế giới.

Vì vậy, khi điều này thực sự xảy ra, tình hình thị trường trở nên "thảm khốc và ngoài dự đoán". Ông cũng nhấn mạnh rằng ngay cả trong thời kỳ căng thẳng của thập niên 1980, tuyến đường thủy này cũng chưa từng bị đóng cửa hoàn toàn.

Hiện tại, thị trường đang đặt cược tình hình này không thể kéo dài lâu và hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz sẽ được khôi phục.

Trước đó, khi giá dầu thô tăng sốc lên gần 120 USD /ounce, nhóm các nước G7 cũng đã họp khẩn để tìm giải pháp hạ nhiệt giá mặt hàng này. Mục tiêu chính của cuộc họp là đánh giá tác động của cuộc chiến tại Trung Đông và xem xét phương án bơm một lượng dầu khổng lồ ra thị trường. Hiện tại, ít nhất 3 quốc gia trong nhóm G7, bao gồm cả Mỹ, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch này. Một số quan chức Mỹ tin rằng việc giải phóng khoảng 300-400 triệu thùng dầu - tương đương 25-30% tổng kho dự trữ 1,2 tỷ thùng của IEA - là mức cần thiết để hạ nhiệt thị trường.