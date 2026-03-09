Giá dầu thô hạ nhiệt, LNG vẫn tăng cao

Giá dầu thô hạ nhiệt khi các nước G7 dự định thảo luận về việc phối hợp giải phóng dầu thô từ kho dự trữ chiến lược, sau khi giá dầu tăng vọt vượt 110 USD/thùng.

Hợp đồng dầu thô WTI và hợp đồng dầu Brent đang thu hẹp mức tăng. Ảnh minh họa: Reuters.

Tính đến chiều 9/3 (giờ Việt Nam), hợp đồng dầu thô WTI của Mỹ giảm về khoảng 105 USD /thùng, trong khi hợp đồng dầu Brent thu hẹp mức tăng xuống còn khoảng 16% và giao dịch gần 108,8 USD /thùng.

Trước đó, giá dầu đã tăng hơn 25%, vượt mốc 110 USD /thùng, mức cao nhất kể từ giữa năm 2022 khi xung đột Nga - Ukraine làm chấn động thị trường năng lượng toàn cầu.

G7 họp khẩn để giải phóng nguồn cung

Giá dầu thô của Mỹ đã tăng khoảng 35% trong tuần trước, đánh dấu mức tăng lớn nhất trong lịch sử giao dịch hợp đồng tương lai kể từ năm 1983, theo CNBC.

Ngay sau khi giá dầu vượt mốc 100 USD khi thị trường mở cửa tối 8/3 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng việc giá dầu tăng trong ngắn hạn là "cái giá rất nhỏ phải trả" để loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Iran.

Trước tình hình giá dầu tăng mạnh, bộ trưởng tài chính của các nước G7 được cho là sẽ tổ chức cuộc họp trực tuyến vào lúc 8h30 sáng (giờ New York) để thảo luận về tác động của cuộc chiến, theo Financial Times.

Mục tiêu chính của cuộc họp nhằm đánh giá tác động của cuộc chiến tại Trung Đông và xem xét phương án bơm một lượng dầu khổng lồ ra thị trường. Hiện tại, ít nhất 3 quốc gia G7, bao gồm cả Mỹ, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch này.

Kuwait, nhà sản xuất dầu lớn thứ 5 của OPEC, thông báo hôm 7/3 rằng họ sẽ cắt giảm sản lượng khai thác dầu và công suất lọc dầu để phòng ngừa "các mối đe dọa từ Iran đối với sự an toàn của tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz". Tuy nhiên, Tập đoàn Dầu khí nhà nước Kuwait không nêu rõ quy mô cắt giảm.

Các quan chức tại Iraq, quốc gia sản xuất dầu lớn thứ 2 của OPEC, nói với Reuters rằng sản lượng dầu từ 3 mỏ dầu lớn ở miền nam đã giảm 70% xuống còn 1,3 triệu thùng/ngày. Trước khi chiến tranh với Iran nổ ra, các mỏ này sản xuất khoảng 4,3 triệu thùng/ngày.

Trong khi đó, UAE, nhà sản xuất lớn thứ 3 của OPEC, cho biết họ đang quản lý cẩn trọng sản lượng ngoài khơi để đáp ứng nhu cầu lưu trữ. Tuy nhiên, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi cho biết hoạt động khai thác trên bờ vẫn diễn ra bình thường.

Các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh đang cắt giảm sản lượng vì thiếu không gian lưu trữ, khi các thùng dầu bị tồn đọng do việc đóng cửa eo biển Hormuz. Các tàu chở dầu không muốn đi qua tuyến đường biển hẹp này vì lo ngại Iran có thể tấn công. Khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ của thế giới được vận chuyển qua eo biển này.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết lực lượng hải quân có thể bắt đầu hộ tống các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz để đảm bảo việc lưu thông trở lại.

Giá LNG vẫn neo cao

Việc Qatar đột ngột ngừng xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), nước xuất khẩu lớn thứ hai thế giới năm 2025, cũng đã khiến giá khí đốt tự nhiên tăng vọt 50% so với cùng kỳ năm trước tại châu Âu và châu Á, đồng thời khiến người mua lo lắng tìm kiếm các lô hàng thay thế.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu tàu vận chuyển và công suất hóa lỏng dự phòng hạn chế đang làm giảm số lượng các lô LNG có thể giao ngay cho cả 2 khu vực, và điều này nhiều khả năng sẽ giữ giá khí đốt ở mức cao trong một thời gian.

Việc Qatar đột ngột ngừng xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cũng đã khiến giá khí đốt tự nhiên tăng vọt 50%. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, các nhà xuất khẩu LNG lớn ngoài Trung Đông đang chuyển hướng các lô hàng có thể sang những khách hàng đang thiếu nguồn cung. Kế hoạch này được thúc đẩy bởi tiềm năng lợi nhuận lớn do chênh lệch giá khí đốt tại châu Á và châu Âu ngày càng cao so với giá tại thị trường nội địa của họ.

Đáng chú ý, nhiều chuyên gia nhận định trong bối cảnh hiện tại, các nhà xuất khẩu tại Mỹ có khả năng tận dụng cơ hội chuyển hướng nguồn cung tốt nhất, bởi quốc gia xuất khẩu LNG hàng đầu thế giới này chưa phân bổ khối lượng cũng như công suất lớn nhất cho các chuyến hàng giao ngay.

Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu tại Australia, Nga, Malaysia và Nigeria, những nước vận chuyển LNG lớn tiếp theo, cũng nhiều khả năng sẽ điều chỉnh lịch trình và điểm giao hàng, sau khi giá khí đốt tự nhiên tại châu Á và châu Âu tăng mạnh.

Các hợp đồng LNG kỳ hạn giao cho các thị trường chính ở châu Á hiện trung bình khoảng 12,95 USD /MMBtu cho cả năm 2026. Mức này cao hơn 53% so với mức trung bình năm 2025 và nếu duy trì, đây sẽ là mức trung bình năm cao nhất kể từ năm 2022.

Tại châu Âu, hợp đồng tương lai mua bán khí tự nhiên chuẩn Hà Lan (TTF) cho năm 2026 hiện trung bình 12,41 USD /MMBtu, tăng 49% so với mức trung bình năm 2025.

Dù các mức giá kỳ hạn này có thể biến động mạnh trong những tuần tới tùy vào tình hình thị trường, việc xem xét bức tranh hiện tại vẫn giúp đánh giá các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá.

Theo dữ liệu LSEG, các nhà xuất khẩu Mỹ dự kiến phải chịu chi phí khí đốt trung bình khoảng 3,63 USD /MMBtu trong năm 2026.

Tuy vậy, nếu giá khí đốt tại châu Âu và châu Á vẫn ở gần mức hiện tại, chuyên gia cho rằng các nhà xuất khẩu LNG đều có cơ hội đạt lợi nhuận ở mức lịch sử nếu có thể chuyển hướng hàng hóa sang các thị trường này.

Các nhà phân tích LNG hiện theo dõi chặt chẽ mô hình vận chuyển từ các nhà xuất khẩu lớn để phát hiện dấu hiệu chuyển hướng đột ngột của các lô hàng.

Mỹ đã xuất khẩu 68% LNG sang châu Âu trong năm 2025 và dự kiến tiếp tục ưu tiên châu Âu do chi phí vận chuyển đến khu vực này thấp hơn so với các khu vực khác. Tuy nhiên, lịch bốc hàng trong 3 tháng đầu năm cho thấy các nhà xuất khẩu Mỹ đã tăng lượng LNG xuất sang châu Á gần 20% so với cùng kỳ năm 2025.

Khối lượng LNG từ Mỹ sang châu Á trong quý I/2026 ước đạt 3,75 triệu tấn, so với 3,16 triệu tấn cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, lượng LNG Mỹ xuất sang châu Âu từ tháng 1 đến tháng 3 ước đạt 22,7 triệu tấn.

Với việc người mua tại cả châu Á và châu Âu vẫn sẽ tiếp tục trả giá cao để mua LNG trong ngắn và trung hạn, doanh số LNG của Mỹ sang cả 2 khu vực này có thể tiếp tục tăng.