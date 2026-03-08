Giá khí đốt ở châu Âu tăng mạnh nhất 4 năm

Giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022 khi xung đột tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại gián đoạn nguồn cung.

Giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022. Ảnh: Bloomberg.

Giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng năng lượng cách đây 4 năm, khi xung đột tại Trung Đông tiếp tục phủ bóng lên triển vọng nguồn cung toàn cầu, theo Bloomberg.

Giá khí đốt hợp đồng tương lai chuẩn đã tăng tới 67% trong tuần, đồng thời mức biến động giá cũng gia tăng mạnh. Dù vậy, giá khí đốt hiện vẫn thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục trong cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022, thời điểm Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine.

Giá hợp đồng tương lai chuẩn hiện quanh mức 50 euro/MWh, thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh trên 300 euro/MWh từng ghi nhận vào năm 2022.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Iran đầu hàng khi cuộc xung đột giữa hai bên bước sang ngày thứ 7.

Những diễn biến căng thẳng khiến giới giao dịch duy trì trạng thái thận trọng, khi nguy cơ leo thang và kéo dài xung đột tiếp tục chi phối tâm lý thị trường. Khả năng gián đoạn nguồn cung năng lượng đang làm dấy lên lo ngại về sự cạnh tranh gay gắt đối với nhiên liệu, đồng thời gia tăng áp lực lạm phát, đặc biệt tại châu Âu.

Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Qatar nói với Financial Times rằng ngay cả khi xung đột chấm dứt ngay lập tức, nước này cũng cần “vài tuần đến vài tháng” để khôi phục chu kỳ cung cấp bình thường. Nhà máy khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới tại Ras Laffan đã phải đóng cửa vào đầu tuần sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran.

Thị trường khí đốt châu Âu đang ở trong trạng thái đặc biệt dễ tổn thương sau mùa đông khi lượng khí dự trữ trong các kho chứa suy giảm mạnh. Điều này đồng nghĩa châu Âu sẽ phải tăng cường mua LNG trong mùa hè để bổ sung dự trữ, đồng thời cạnh tranh trực tiếp với các nước châu Á để giành nguồn cung hạn chế nếu dòng khí từ Trung Đông bị gián đoạn.

“Nếu muốn có thêm một tàu chở khí đốt của Mỹ đến Berlin, bạn phải trả giá đủ cao để khiến nó chuyển hướng khỏi Tokyo”, các nhà phân tích của Bernstein nhận định trong một báo cáo.

Trong những ngày gần đây, một số tàu chở năng lượng đã bắt đầu chuyển hướng sang châu Á. Cụ thể, theo dữ liệu của Kpler, từ ngày 4/3, ít nhất 4 tàu chở LNG đã bất ngờ đổi hướng. Ban đầu chúng dự kiến cập cảng Pháp, Bỉ hoặc Tây Ban Nha sau khi xuất phát từ châu Phi và Mỹ, nhưng sau đó đi về châu Á.

Trong khi đó, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển khoảng 20% nguồn LNG toàn cầu - gần như tê liệt, hàng chục tàu chở dầu và khí đốt đang neo đậu trong Vịnh Ba Tư.

Chỉ số biến động ngầm định của giá khí đốt tương lai tại châu Âu, được tính toán dựa trên chi phí các hợp đồng, đã tăng hơn 4 lần kể từ đầu năm và hiện ở mức gần cao nhất kể từ mùa hè 2023.

Kết thúc phiên giao dịch thứ Sáu (6/3), hợp đồng khí đốt chuẩn của Hà Lan - thước đo giá khí đốt châu Âu - tăng 5,2%, lên 53,38 euro/MWh.