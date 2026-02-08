Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
EU nhập LNG của Nga nhiều nhất từ trước đến nay

  • Chủ nhật, 8/2/2026 12:56 (GMT+7)
EU vừa ghi nhận mức nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga cao kỷ lục trong tháng 1, trước khi khối này cấm hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt Nga theo kế hoạch từ năm 2027.

Quang cảnh nhà máy chế xuất khí thiên nhiên hoá lỏng lớn nhất Tây Âu tại Hammerfest, Na Uy. Ảnh: Reuters.

Theo số liệu từ Bruegel được hãng thông tấn TASS tổng hợp, EU nhập khẩu khoảng 2,276 tỷ m3 LNG từ Nga trong tháng 1, nhỉnh hơn mức của tháng 12/2025 và tăng so với 2,05 tỷ m3 của cùng kỳ năm trước. Tổng lượng LNG nhập khẩu của châu Âu trong tháng này đạt 12,2 tỷ m3, tăng 1,3% so với tháng trước và cao hơn 6% so với cùng kỳ một năm trước.

Việc nhập khẩu này diễn ra trong bối cảnh EU đã “chốt” kế hoạch chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu khí đốt từ Nga, trong đó cấm LNG từ ngày 1/1/2027 và cấm khí đốt đường ống từ ngày 30/9/2027, sau khi quy định được công bố vào ngày 2/2 vừa qua.

Đây là kết quả của một quá trình chính sách kéo dài, được Hội đồng Liên minh châu Âu chính thức phê duyệt vào ngày 26/1, theo đó xây dựng một lộ trình dần loại bỏ khí đốt Nga nhằm tăng an ninh năng lượng và giảm rủi ro bị "vũ khí hóa" năng lượng đối với khối.

EU đã giảm mạnh sự lệ thuộc vào khí đốt của Nga kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát năm 2022. Trước đó, Nga từng cung cấp hơn 40% nhu cầu khí đốt của EU. Đến năm 2025, con số này giảm xuống còn khoảng 13%, theo dữ liệu chính thức của Ủy ban châu Âu.

Dù vậy, số liệu của Eurostat cho thấy tỷ trọng LNG của Nga trong tổng nhập khẩu LNG của EU vẫn đáng kể, với khoảng 15% trong năm 2025, trong khi Mỹ tiếp tục là nguồn cung lớn nhất, chiếm trên 50% thị phần.

Trong khi đó, các nước xuất khẩu khác như Algeria, các quốc gia châu Phi và Trung Đông cũng gia tăng cung cấp LNG cho châu Âu, nhưng mức tăng từ Mỹ vẫn là chủ đạo.

Tính cả năm 2025, lượng LNG của Nga xuất sang EU giảm khoảng 5,6%, xuống 20,3 tỷ m3, nhưng Nga vẫn xếp thứ 4 trong danh sách các nước cung cấp khí đốt lớn nhất cho EU với tổng cộng khoảng 38 tỷ m3 (bao gồm LNG và khí qua đường ống).

Quy định mới của EU không chỉ cấm các hợp đồng mới với Nga mà còn bao gồm hành lang pháp lý để giám sát, theo dõi và đảm bảo tuân thủ khi loại bỏ dần cả LNG và khí đốt đường ống Nga. Các nước thành viên sẽ buộc phải trình kế hoạch đa dạng hóa nguồn cung và các biện pháp thay thế trước khi lệnh cấm hoàn toàn có hiệu lực.

Việc nhập khẩu LNG Nga tăng lên ngay trước khi lệnh cấm có hiệu lực phần nào phản ánh thực tế thị trường năng lượng toàn cầu khi các nhà nhập khẩu tối ưu hóa nguồn cung trước thời hạn mới, đồng thời cho thấy EU vẫn phải cân đối giữa mục tiêu an ninh năng lượng và kế hoạch chính sách dài hạn nhằm loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào khí đốt Nga.

Tiến Lợi

