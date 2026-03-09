G7 họp khẩn 'cứu' giá dầu thế giới

Các nước G7 sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về việc phối hợp giải phóng kho dự trữ dầu mỏ chiến lược nhằm cứu vãn nền kinh tế toàn cầu trước sức ép từ cuộc chiến tại Trung Đông.

Cuộc chiến tại Trung Đông làm tê liệt ngành năng lượng toàn cầu. Ảnh: Reuters.

Theo Financial Times, cuộc họp của các nước G7 sẽ diễn ra vào lúc 8h30 sáng (giờ New York) với sự tham gia của các bộ trưởng G7 và Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol.

Mục tiêu chính là đánh giá tác động của cuộc chiến tại Trung Đông và xem xét phương án bơm một lượng dầu khổng lồ ra thị trường. Hiện tại, ít nhất 3 quốc gia G7, bao gồm cả Mỹ, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch này. Một số quan chức Mỹ tin rằng việc giải phóng khoảng 300-400 triệu thùng dầu - tương đương 25-30% tổng kho dự trữ 1,2 tỷ thùng của IEA - là mức cần thiết để hạ nhiệt thị trường.

Động thái này đánh dấu một bước ngoặt lớn của chính quyền Tổng thống Donald Trump, người từng khẳng định vào tuần trước rằng việc xả kho dự trữ là không cần thiết.

Tuy nhiên, thực tế khắc nghiệt trên các trạm xăng đã buộc Nhà Trắng phải thay đổi lộ trình. Giá xăng trung bình tại Mỹ đã vọt lên 3,45 USD /gallon vào Chủ nhật, so với mức 2,98 USD của tuần trước đó, và đang có xu hướng tiếp tục tăng cao.

Đà tăng này đe dọa trực tiếp đến cam kết giảm lạm phát của ông Trump và tạo sơ hở cho các đối thủ chính trị chỉ trích ông quá sa đà vào các vấn đề đối ngoại mà bỏ quên chi phí sinh hoạt của người dân trong nước.

Trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump vẫn tỏ ra lạc quan khi viết: “Giá dầu tăng ngắn hạn - thứ sẽ giảm nhanh chóng sau khi mối đe dọa hạt nhân từ Iran bị tiêu diệt - là một cái giá rất nhỏ để đổi lấy sự an toàn và hòa bình cho Mỹ và thế giới. Chỉ có những kẻ ngốc mới nghĩ khác!”.

Tuy nhiên, thị trường tài chính không chia sẻ sự lạc quan đó. Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt lao dốc trong phiên giao dịch đầu tuần, và thị trường Mỹ cũng đang chuẩn bị cho những tổn thất nặng nề.

Tình hình hiện tại gợi nhớ đến cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1974, thời điểm IEA được thành lập sau lệnh cấm vận dầu mỏ của các nước Ả Rập. Kể từ đó, thế giới mới chỉ chứng kiến 5 lần phải giải phóng kho dự trữ tập thể, gần nhất là vào năm 2022 để đối phó với cuộc chiến tại Ukraine.

Tài liệu mật của IEA cho biết các quốc gia thành viên hiện nắm giữ hơn 1,24 tỷ thùng dự trữ và khoảng 600 triệu thùng dự trữ của ngành công nghiệp, đủ sức bù đắp nhu cầu dầu của toàn bộ khối IEA trong gần một tháng. Riêng Mỹ và Nhật Bản đã chiếm hơn phân nửa con số này.

Không chỉ các nước phương Tây, Trung Quốc cũng đang nắm giữ một "quân bài" quan trọng. Dù không phải thành viên đầy đủ của IEA, Bắc Kinh đã tích lũy lượng dự trữ khổng lồ 1,1-1,4 tỷ thùng dầu trong năm qua, đủ sức duy trì nhu cầu nhập khẩu nội địa trong 140 ngày.

Trong bối cảnh Bộ trưởng Năng lượng Qatar cảnh báo cuộc chiến có thể làm "sụp đổ các nền kinh tế thế giới" và các nhà xuất khẩu tại vùng Vịnh có thể ngừng sản xuất trong vài ngày tới, việc các cường quốc tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới cùng bắt tay xả kho dự trữ được coi là lựa chọn duy nhất để xoa dịu tâm lý hoảng loạn của thị trường.