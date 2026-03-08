Căng thẳng Trung Đông đẩy áp lực lên giá USD

Trong bối cảnh giá dầu tăng và lo ngại lạm phát quay trở lại, đồng bạc xanh ghi nhận những biến động đáng chú ý trên cả thị trường quốc tế lẫn trong nước.

Tính đến cuối tháng 2, tỷ giá bình quân trên thị trường liên ngân hàng ở mức 26.044 đồng/USD, giảm khoảng 0,94% so với cuối năm 2025. Ảnh: Nam Khánh.

Ngày 8/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên ở mức 25.057 đồng/USD so với phiên giao dịch trước. Tuy nhiên, nếu tính trong một tuần gần nhất thì tỷ giá trung tâm đã tăng 13 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục được giữ ổn định. Giá mua vào hiện ở mức 23.855 đồng/USD và giá bán ra ở mức 26.259 đồng/USD.

Tỷ giá USD/VND tăng cao

Tại các ngân hàng thương mại lớn như Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.999 đồng/USD mua vào và 26.309 đồng/USD bán ra.

VietinBank giao dịch USD ở mức 25.875 đồng/USD mua vào và 26.309 đồng/USD bán ra. Trong khi đó, BIDV niêm yết giá mua vào ở mức 26.029 đồng/USD và bán ra ở mức 26.309 đồng/USD.

Mức giá giao dịch đồng USD tại nhóm ngân hàng quốc doanh ghi nhận mức tăng gần 80 đồng so với cuối tuần trước.

Tại nhóm ngân hàng tư nhân, ACB, Sacombank, Eximbank, SHB, Techcombank, MB... cùng niêm yết giá mua USD quanh mức 26.020-26.040 đồng. Ở chiều bán ra, giá niêm yết hiện dao động quanh vùng 26.309 đồng/USD.

Đáng chú ý, các điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội báo giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 26.850 - 26.900 đồng/USD (mua - bán), đi ngang so với giá chốt phiên liền trước và là mức giá cao nhất trong vòng một tháng qua.

Với diễn biến kể trên, giá bán USD tự do hiện cao hơn ngân hàng gần 600 đồng/USD.

Trên thế giới, chỉ số USD-Index đã giảm xuống dưới ngưỡng 99 điểm và đang xoay quanh 98,86 điểm. Tuy nhiên, chỉ số này vẫn cao hơn 1 điểm so với cuối tuần trước. Đồng bạc xanh tăng mạnh do chiến sự tại khu vực Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khiến các nhà đầu tư lo lắng lạm phát có nguy cơ tăng cao trở lại.

Tỷ giá chịu sức ép thời gian tới

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 vừa qua, Phó thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết tỷ giá USD/VND đầu năm nay diễn biến linh hoạt với điều kiện thị trường, các nhu cầu ngoại tệ của doanh nghiệp, nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ.

Tính đến cuối tháng 2, tỷ giá bình quân trên thị trường liên ngân hàng ở mức 26.044 đồng/USD, giảm khoảng 0,94% so với cuối năm 2025, nguồn cung ngoại tệ dồi dào.

Tuy nhiên, lãnh đạo NHNN cho biết do tình hình căng thẳng diễn ra tại khu vực Trung Đông gần đây, trong 3 ngày đầu tuần này, tỷ giá có xu hướng tăng lên, nhưng vẫn thấp hơn so với cuối năm 2025.

Ông Hà lý giải diễn biến leo thang căng thẳng, xung đột quân sự ở khu vực Trung Đông đã khiến giá dầu tăng cao, có thời điểm tăng 8-13%, tạo áp lực lên lạm phát và kỳ vọng lạm phát toàn cầu. Hiện các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới, bao gồm cả Fed, trở nên thận trọng hơn trong việc hạ lãi suất.

"Thậm chí, có ngân hàng trung ương đã phát tín hiệu về khả năng tăng lãi suất sớm trong tháng 3 để kiểm soát lạm phát", Phó thống đốc Phạm Thanh Hà nói và cho biết những biến động này đã tạo sức ép lên tỷ giá và thị trường tiền tệ trong nước.

Phó thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà thông tin về giải pháp điều hành chính sách tiền tệ thời gian tới. Ảnh: VGP/QP.

Trong báo cáo triển vọng kinh tế Việt Nam quý I/2026 vừa công bố, bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu của UOB dự báo Đồng Việt Nam có thể tiếp tục diễn biến tích cực hơn so với một số đồng tiền trong khu vực, dù đồng USD được kỳ vọng giảm nhẹ trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ. Trên cơ sở đó, UOB duy trì quan điểm thận trọng đối với triển vọng của VND.

Về thị trường quốc tế, các chuyên gia của UOB cho rằng USD nhiều khả năng suy yếu trong năm 2026, chủ yếu do kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất. Bên cạnh đó, rủi ro chính trị tại Mỹ có thể gia tăng khi nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông Jerome Powell kết thúc vào tháng 5, khiến thị trường sớm định giá khả năng người kế nhiệm có quan điểm phù hợp hơn với ưu tiên lãi suất thấp của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Tuy nhiên, UOB cũng lưu ý đà suy yếu của USD có thể bị kìm hãm bởi lạm phát tại Mỹ vẫn ở mức cao hơn mục tiêu 2% của Fed, cùng với các yếu tố cuối chu kỳ đã phần nào được phản ánh vào đường cong lãi suất OIS.

Ở góc nhìn trung hạn, nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán VNDirect cho rằng đồng USD sẽ chịu tác động trái chiều. Giá năng lượng tăng có thể vừa hỗ trợ USD trong ngắn hạn, nhưng lại trở thành rủi ro cho đồng bạc xanh nếu kéo dài và làm suy yếu nền kinh tế Mỹ.

Bên cạnh đó, đồng USD vẫn tiếp tục chịu tác động suy yếu từ những yếu tố như xu hướng giảm sự phụ thuộc của thương mại toàn cầu và dự trữ ngoại hối các nước vào đồng USD, câu chuyện thâm hụt ngân sách và nợ công lớn chưa có hồi kết của Mỹ, nhóm phân tích của VNDirect nhận định.