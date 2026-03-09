Hà Nội nhu cầu mua xăng tăng 50%, TP.HCM ổn định

Tâm lý lo ngại giá xăng dầu tăng khiến một bộ phận người dân ở các tỉnh phía Bắc đi mua tích trữ. Tổ công tác của Chính phủ khẳng định nguồn cung vẫn ổn định và đang kiểm soát tình hình.

Xăng RON 95 hiện được bán với giá 27.040 đồng/lít. Ảnh: Việt Hà -Trần Hiền.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, những ngày gần đây xuất hiện tâm lý lo ngại giá xăng dầu tăng cao và nguy cơ đứt gãy nguồn cung, khiến một bộ phận người dân đổ xô đi mua và tích trữ xăng dầu dưới nhiều hình thức, làm nhu cầu tiêu thụ tăng đột biến trong thời gian ngắn.

Hiện tượng này xảy ra nhiều hơn tại khu vực các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội, trong khi các tỉnh phía Nam và miền Trung ghi nhận mức độ thấp hơn.

Nhu cầu tăng ở miền Bắc, ổn định ở miền Nam

Dẫn báo cáo nhanh của Sở Công Thương các địa phương sau thời điểm điều hành giá xăng dầu lúc 15h ngày 7/3, Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng cho biết tại Hà Nội, các doanh nghiệp đầu mối như Petrolimex, PV OIL và Tổng công ty Xăng dầu Quân đội đều khẳng định nguồn cung hiện tại cũng như trong những ngày tới cơ bản ổn định.

Tuy nhiên, lượng xăng dầu bán ra trong giai đoạn từ ngày 4/3 đến 8/3 đã tăng khoảng 50% so với mức bình quân tháng 1.

Về hoạt động bán lẻ, ngày 7/3 có 17 cửa hàng tạm ngưng kinh doanh một số mặt hàng xăng dầu, song đến chiều cùng ngày, các cửa hàng đã được bổ sung nguồn cung và bán trở lại đầy đủ tất cả mặt hàng.

Trên địa bàn Hà Nội cũng xuất hiện tình trạng người dân mang can, thùng đến mua xăng để tích trữ. Thậm chí, tại một số khu vực gần cửa hàng xăng dầu còn xuất hiện hiện tượng bán xăng bằng chai, lọ. Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đang phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm.

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đang phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra và xử lý các trường hợp tích trữ xăng dầu. Ảnh: Việt Hà - Trần Hiền.

Trong khi đó, tại TP.HCM, thị trường xăng dầu nhìn chung ổn định. Các cửa hàng vẫn mở cửa kinh doanh bình thường để phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp. Cơ quan chức năng chưa ghi nhận tình trạng đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá bán bất hợp lý.

Tại nhiều địa phương khác, qua công tác giám sát và kiểm tra, thị trường xăng dầu cơ bản ổn định, nguồn cung tại các cửa hàng bán lẻ được đảm bảo, không ghi nhận tình trạng gián đoạn nguồn hàng, đầu cơ, găm hàng hay tăng giá trái quy định. Các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và cửa hàng bán lẻ vẫn kinh doanh bình thường, thực hiện niêm yết và bán theo đúng giá quy định.

Tuy vậy, tại một số tỉnh như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang và Gia Lai, cơ quan chức năng ghi nhận hiện tượng tích trữ dầu diesel dưới hình thức các xe tải bốn chân xếp hàng đổ dầu tại các cây xăng của Petrolimex rồi di chuyển sang các cửa hàng khác. Lực lượng chức năng địa phương đã vào cuộc để kiểm tra và đảm bảo nguồn cung không bị gián đoạn.

Tổ công tác cho biết Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Công Thương tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi găm hàng chờ tăng giá, trục lợi, nhằm ổn định thị trường và đảm bảo an ninh năng lượng.

Thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu

Theo thông tin từ Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng, giá xăng dầu tại nhiều quốc gia trên thế giới đã tăng mạnh do tác động của xung đột tại Trung Đông.

Chẳng hạn, giá xăng tại Mỹ tăng khoảng 0,88- 1 USD mỗi lít, tương đương mức tăng 11%, trong khi giá dầu tăng khoảng 15%. Tại Lào, giá xăng tăng 11-15% và dầu tăng tới 33%. Thái Lan cũng ghi nhận giá xăng tăng 4-8% và dầu tăng khoảng 14%...

Đối với Việt Nam, Tổ công tác khẳng định cơ quan điều hành đang chủ động triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm nguồn cung xăng dầu và an ninh năng lượng quốc gia.

Hiện hai nhà máy lọc hóa dầu trong nước là Dung Quất và Nghi Sơn đang đáp ứng khoảng 70% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu. Trong đó, Nhà máy lọc dầu Dung Quất có nguồn dầu thô cơ bản không bị ảnh hưởng trực tiếp và đủ nguyên liệu để sản xuất đến hết tháng 4.

Đối với Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, nguồn dầu thô có rủi ro nhất định do phụ thuộc vào nguồn cung từ Kuwait. Tuy nhiên, lượng tồn kho hiện tại cùng các lô hàng đã vận chuyển vẫn có thể duy trì sản xuất trong thời gian tới, đồng thời nhà máy đang tích cực tìm kiếm các nguồn bổ sung.

Về nhập khẩu, Việt Nam hiện phải nhập khoảng 30% nhu cầu xăng dầu. Trong tháng 3, các thương nhân đầu mối cho biết nguồn nhập khẩu cơ bản được đảm bảo. Tuy nhiên, sang tháng 4, việc nhập khẩu có thể gặp khó khăn hơn do giá tăng và một số quốc gia hạn chế xuất khẩu nhằm bảo đảm an ninh năng lượng trong nước.

Để tạo động lực cho các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu và hạn chế tình trạng găm hàng chờ tăng giá, Chính phủ đã cho phép áp dụng cơ chế điều hành giá linh hoạt hơn. Theo đó, nếu giá thế giới biến động mạnh khiến giá cơ sở tăng từ 7% trở lên, giá bán lẻ trong nước sẽ được điều chỉnh ngay sau khi phát sinh mức tăng này.

Sau kỳ điều hành ngày 7/3, giá bán lẻ xăng RON 95-III ở mức 27.040 đồng/lít, trong khi dầu diesel ở mức 30.230 đồng/lít.

Tổ công tác cho biết đang nghiên cứu triển khai một số giải pháp theo Nghị quyết 36 của Chính phủ, trong đó có việc đa dạng hóa nguồn cung dầu thô cho Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, cũng như tăng cường khai thác dầu thô và condensate trong nước để hạn chế tác động từ biến động giá dầu thế giới và chi phí vận chuyển.

Đồng thời, áp dụng khoa học công nghệ tạo ra các sản phẩm mới bổ sung cho nguồn cung xăng dầu; tạo điều kiện thuận lợi đối với ngoại tệ nhập khẩu xăng dầu; có chính sách lãi suất ưu đãi cho sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng...

Trong dài hạn, Tổ công tác sẽ đẩy nhanh việc bổ sung dự trữ quốc gia xăng dầu, xây dựng cơ chế dự trữ quốc gia xăng dầu phối hợp giữa nhà nước, doanh nghiệp; xây dựng cơ chế xuất, cấp dự trữ quốc gia để ứng cứu trong các trường hợp khẩn cấp; thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đang khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng phương án bình ổn giá xăng dầu trình Chính phủ, theo đó tùy từng cấp độ kiến nghị các phương án điều chỉnh tiếp tục các loại thuế, sử dụng Quỹ bình ổn giá nhằm bình ổn giá xăng dầu trong nước...