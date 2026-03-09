Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kinh doanh

Bộ Công Thương đề xuất doanh nghiệp xăng dầu tự quyết giá bán lẻ

  • Thứ hai, 9/3/2026 09:45 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Bộ Công Thương đề xuất giao thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu công bố, điều chỉnh giá bán lẻ trong hệ thống, đồng thời phải kê khai và gửi cơ quan quản lý theo quy định.

Doanh nghiệp xăng dầu được đề xuất tự công bố và điều chỉnh giá bán lẻ. Ảnh: Việt Hà - Trần Hiền.

Tại hồ sơ dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định kinh doanh xăng dầu đang được lấy ý kiến góp ý, Bộ Công Thương đề xuất thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu thực hiện công bố, điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu (riêng dầu mazut là giá bán buôn) trong hệ thống phân phối.

Các thương nhân phải kê khai giá bán lẻ xăng dầu theo mẫu quy định rồi gửi về Bộ Công Thương (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước), UBND cấp tỉnh/cơ quan được UBND cấp tỉnh phân cấp, phân quyền nơi thương nhân có hệ thống phân phối, qua ứng dụng, phần mềm của Bộ Công Thương.

Bên cạnh đó, thương nhân bán lẻ xăng dầu không thuộc hệ thống phân phối của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu, sẽ được thực hiện công bố, điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu của thương nhân.

Mẫu kê khai giá bán lẻ phải gửi về UBND cấp tỉnh/cơ quan được UBND cấp tỉnh phân cấp, phân quyền nơi thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu qua ứng dụng, phần mềm của Bộ Công Thương.

Các thương nhân gửi văn bản thông báo quy định phương pháp, nguyên tắc tính giá, công bố giá bán xăng dầu về Bộ Công Thương, UBND cấp tỉnh/cơ quan được UBND cấp tỉnh phân cấp, phân quyền nơi thương nhân có hệ thống phân phối.

Khi thay đổi quy định phương pháp, nguyên tắc tính giá, công bố giá bán xăng dầu, các thương nhân phải thông báo về Bộ Công Thương, UBND cấp tỉnh/cơ quan được UBND cấp tỉnh phân cấp, phân quyền nơi thương nhân có hệ thống phân phối trước khi thực hiện.

