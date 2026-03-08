Cuộc chiến ở Trung Đông đang 'vùi dập' Bitcoin

Bitcoin từng áp sát 74.000 USD nhưng nhanh chóng quay đầu giảm mạnh. Căng thẳng Trung Đông cùng sức mạnh của đồng USD đã kéo đồng tiền số lớn nhất thị trường xuống dưới 68.000 USD.

Bitcoin có thời điểm áp sát mốc 74.000 USD trong tuần này nhờ hàng loạt thông tin tích cực. Theo CoinDesk, một số nhà quan sát thị trường thậm chí gọi đó là một đợt tăng giá mới, có người nhận định đà đi lên này có nền tảng đủ mạnh để kéo dài.

Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu. Đến cuối tuần, đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã lùi trở lại dưới 68.000 USD , khiến vốn hóa thị trường “bốc hơi” khoảng 110 tỷ USD .

Bitcoin đi ngược với tin tốt

Đáng chú ý, đợt điều chỉnh này diễn ra dù thị trường vừa trải qua một chuỗi tin tức được xem là tích cực bậc nhất trong nhiều tháng đối với dòng vốn tổ chức.

Theo đó, Morgan Stanley đã chỉ định Bank of New York Mellon làm đơn vị lưu ký cho danh mục tiếp xúc với ETF Bitcoin giao ngay của mình, qua đó bổ sung thêm một lớp hạ tầng cho loại tài sản này. Sàn giao dịch tiền mã hóa Kraken cũng đã được tiếp cận hệ thống thanh toán của Federal Reserve, một cột mốc quan trọng trong quá trình kết nối các công ty tiền mã hóa với mạng lưới ngân hàng Mỹ.

Trong khi đó, Intercontinental Exchange - công ty mẹ của New York Stock Exchange - đã rót vốn vào sàn giao dịch OKX với mức định giá khoảng 25 tỷ USD . Cùng lúc, Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai cho rằng các ngân hàng truyền thống nên thiết lập mối quan hệ hợp tác “khả thi” với ngành tiền mã hóa.

Bitcoin rớt xuống dưới mốc 68.000 USD trong thời gian ngắn. Ảnh: CoinMarketCap.

Trong các chu kỳ trước đây, chỉ cần một trong những tin tức như vậy cũng có thể kích hoạt một đợt tăng giá mạnh. Việc các tổ chức tài chính tham gia thị trường từng được xem là chất xúc tác cho một “siêu chu kỳ” tăng trưởng.

Nhưng hiện tại, khi sự tham gia của tổ chức đã trở thành thực tế, thị trường lại tỏ ra thờ ơ. Những yếu tố vĩ mô mới là thứ đang chi phối diễn biến giá.

Vì sao Bitcoin giảm?

Đợt bán tháo chủ yếu bị kích hoạt bởi sự mạnh lên của đồng USD khi căng thẳng với Iran leo thang. Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đã dập tắt khả năng đạt được một thỏa thuận với Tehran khi tuyên bố sẽ không có thỏa thuận nào với Iran.

Phát biểu này khiến giá dầu tăng vọt, làm dấy lên lo ngại mới về lạm phát và thay đổi kỳ vọng đối với lãi suất, ngay cả khi dữ liệu việc làm Mỹ cho thấy thị trường lao động đang yếu đi. Những yếu tố đó gây áp lực lên các tài sản rủi ro trên toàn cầu.

Chứng khoán đi xuống khi chỉ số USD tăng, và thị trường tiền mã hóa - vốn ngày càng giao dịch đồng pha với cổ phiếu công nghệ - cũng chịu chung xu hướng.

Không chỉ vậy, những rạn nứt trên thị trường tín dụng tư nhân toàn cầu cũng bắt đầu lan tới “ông lớn” Phố Wall là BlackRock. Theo các báo cáo, công ty này đã phải hạn chế rút vốn khỏi quỹ tín dụng tư nhân trị giá 26 tỷ USD khi nhu cầu rút tiền tăng mạnh.

Blue Owl Capital cũng đã phải bán khoảng 1,4 tỷ USD khoản vay trong tháng trước để đáp ứng yêu cầu rút vốn của nhà đầu tư. Những diễn biến này bắt đầu khiến thị trường thêm lo ngại.

Những gì diễn ra trong tuần này phản ánh một thực tế ngày càng rõ khi các yếu tố vĩ mô đang quan trọng hơn tin tức nội tại của ngành tiền mã hóa.

Trong vài năm qua, Bitcoin ngày càng có tương quan chặt với chỉ số Nasdaq Composite và các tài sản rủi ro khác khi dòng vốn tổ chức đổ vào thị trường. Các quỹ phòng hộ, công ty quản lý tài sản và dòng tiền từ ETF ngày càng xem Bitcoin như một phần trong danh mục tài sản nhạy cảm với yếu tố vĩ mô (chịu tác động từ thanh khoản, lãi suất và sức mạnh của đồng USD).

Các chuyên gia CoinDesk tin rằng chính sự tham gia của các tổ chức - điều mà ngành đã theo đuổi suốt nhiều năm - lại đang góp phần tạo nên cơ chế này.

Khi Bitcoin ngày càng được tích hợp vào các danh mục đầu tư truyền thống, giá của nó cũng chịu ảnh hưởng từ những lực tác động giống như cổ phiếu, hàng hóa hay tiền tệ. Khi USD tăng giá hoặc kỳ vọng lãi suất đi lên, thanh khoản toàn thị trường bị siết lại và tiền mã hóa hiếm khi đứng ngoài xu hướng đó.

Dù vậy, điều này không có nghĩa là làn sóng phát triển hạ tầng tổ chức đang diễn ra là vô nghĩa. Việc mở rộng dịch vụ lưu ký, khả năng tiếp cận hệ thống ngân hàng và dòng vốn đầu tư vào các sàn giao dịch cho thấy cấu trúc thị trường tiền số đang dần trưởng thành hơn.

Ai đang bán Bitcoin?

Một câu hỏi lớn được đặt ra khi giá biến động trái ngược với tin tức tích cực là đối tượng đang bán ra.

Theo dữ liệu từ CryptoQuant, rủi ro vĩ mô dường như đã khiến nhóm nhà đầu tư Bitcoin ngắn hạn trở nên lo ngại. Khi giá chạm 74.000 USD , họ nhanh chóng chốt lời.

Trong 24 giờ, các nhà đầu tư nắm giữ ngắn hạn đã chuyển hơn 27.000 BTC (tương đương khoảng 1,8 tỷ USD ) lên các sàn giao dịch để bán, theo nhà phân tích Darkfost của CryptoQuant. Đây là một trong những đợt tăng mạnh nhất trong nhiều tháng.

Trong bối cảnh thanh khoản của Bitcoin vẫn khá mỏng, những động thái bán ra như vậy có thể tác động đáng kể đến biến động giá.

Dữ liệu cho thấy những nhà đầu tư ngắn hạn duy nhất hiện còn có lãi là những người mua Bitcoin trong khoảng từ một tuần đến một tháng trước, với mức giá thực hiện trung bình khoảng 68.000 USD . Điều này cho thấy một số nhà đầu tư mua gần đây đang chọn chốt lời thay vì tiếp tục gia tăng vị thế.

Trong ngắn hạn, khi thị trường tiền số vẫn chịu áp lực từ xu hướng giảm bắt đầu từ đầu tháng 10/2025 và những bất ổn vĩ mô, giá cả vẫn là yếu tố quan trọng nhất đối với nhà đầu tư.