Chứng khoán 'bốc hơi' hơn 40 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch đầy biến động khi lực bán tăng mạnh trên diện rộng, khiến VN-Index mất hơn 40 điểm, lui xuống mức thấp nhất một tháng.

Chứng khoán giảm mạnh nhất 3 tháng qua. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch tiêu cực trong ngày 6/3 khi áp lực bán quay trở lại trên diện rộng, khiến các chỉ số nhanh chóng đánh mất nhịp cân bằng vừa hình thành trong 2 phiên trước đó.

Ngay từ đầu phiên, VN-Index đã mở cửa trong trạng thái kém tích cực khi lực bán xuất hiện sớm tại nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Áp lực bán sau đó lan rộng trên hầu hết nhóm ngành. Ngay cả những cổ phiếu từng được kỳ vọng hưởng lợi từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông như dầu khí, phân bón hay vận tải biển cũng nhanh chóng suy yếu.

Khi lực cầu bắt đáy tỏ ra dè dặt, đà giảm của thị trường càng bị khuếch đại. Trong phiên chiều, áp lực bán có thời điểm tăng mạnh, đẩy nhiều cổ phiếu rơi sâu hơn so với buổi sáng và khiến bức tranh chung chuyển hẳn sang trạng thái tiêu cực.

Thanh khoản toàn thị trường giảm nhẹ gần 5% so với phiên trước, xuống còn khoảng 37.100 tỷ đồng . Diễn biến này cho thấy dòng tiền bắt đáy vẫn tỏ ra khá thận trọng, nhiều nhà đầu tư lựa chọn đứng ngoài quan sát thay vì vội vàng giải ngân trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và thiếu các tín hiệu hỗ trợ rõ ràng.

Kết phiên, VN-Index giảm 40,67 điểm (-2,3%) xuống 1.767,84 điểm; HNX-Index giảm 3,95 điểm (-1,5%) xuống 253,64 điểm; UPCoM-Index giảm 1,05 điểm (-0,8%) xuống 126,85 điểm.

Bảng điện tử cho thấy trạng thái áp đảo hoàn toàn của sắc đỏ. Toàn thị trường ghi nhận 526 mã giảm (gồm 29 mã giảm sàn), 777 mã giữ tham chiếu và 264 mã tăng (gồm 33 mã tăng trần).

VN-Index thủng mốc 1.800 điểm. Ảnh: TradingView.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục đóng vai trò kéo lùi thị trường. Trong rổ VN30 có tới 23 mã giảm giá, 4 mã đứng giá và chỉ vỏn vẹn 3 mã tăng. Diễn biến này khiến chỉ số đại diện rổ VN30 giảm gần 40 điểm, lùi về mốc 1.904 điểm, phản ánh áp lực điều chỉnh tập trung chủ yếu ở các cổ phiếu dẫn dắt.

Áp lực kéo thị trường đi xuống trong phiên 6/3 tiếp tục tập trung tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Đáng chú ý, nhiều trụ cột đồng loạt giảm sâu khiến chỉ số gần như không có cơ hội hồi phục, điển hình như VIC (-5%), GAS (-6,4%), GVR (giảm sàn), MCH (-5,3%), TCX (giảm sàn), VCB (-1,4%), BID (-1,9%), TCB (-2,3%), SSI (-6%) và FPT (-3,3%).

Ở chiều ngược lại, một số mã riêng lẻ như BSR (+4,1%), VPL (+1,6%), PVT (tăng trần), DCM (+3,8%), DGC (+3%), SHB (+1%), VIX (+2%), DPM (+2,1%), BVH (+0,8%), GMD (+0,9%) vẫn duy trì được sắc xanh và phần nào đóng vai trò “hãm phanh” đà lao dốc của thị trường. Tuy nhiên, do phần lớn các cổ phiếu này có quy mô vốn hóa và sức ảnh hưởng hạn chế, mức tăng không đủ để tạo ra lực cân bằng đáng kể cho thị trường.

Giao dịch của khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi nhà đầu tư nước ngoài duy trì trạng thái bán ròng. Tổng giá trị bán ròng trong phiên đạt gần 1.400 tỷ đồng , tập trung mạnh ở một số mã vốn hóa lớn như FPT (- 578 tỷ đồng ), SSI (- 186 tỷ đồng ) và VIC (- 171 tỷ đồng ).

Ở chiều mua ròng, dòng tiền ngoại chủ yếu chảy vào một số cổ phiếu như BSR (+ 160 tỷ đồng ), DCM (+ 117 tỷ đồng ) và MWG (+ 86 tỷ đồng ).