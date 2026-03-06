Sau thi hành án, ông Nguyễn Khánh Hưng trở lại LDG

Ông Nguyễn Khánh Hưng - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư LDG - được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng chiến lược LDG. Đáng chú ý, ông Hưng vừa thi hành xong án 16 tháng tù giam.

CTCP Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng chiến lược trực thuộc Hội đồng quản trị công ty. Đáng chú ý, LDG bổ nhiệm ông Nguyễn Khánh Hưng làm Chủ tịch Hội đồng chiến lược.

Theo đó, Hội đồng chiến lược có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành LDG trong việc định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Đồng thời, hỗ trợ xây dựng và triển khai các chiến lược liên quan đến những chủ trương, quyết sách quan trọng của công ty.

Hội đồng quản trị LDG giao ông Hưng phụ trách tổ chức và điều phối hoạt động của Hội đồng chiến lược, bao gồm việc đề xuất cơ cấu thành viên cũng như xây dựng quy chế hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Khánh Hưng từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư LDG. Cuối tháng 11/2023, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hưng. Việc bắt ông Hưng nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh (xã Đồi 61, huyện Trảng Bom cũ) do LDG làm chủ đầu tư.

Đến ngày 18/12/2023, LDG thông báo miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật của ông Nguyễn Khánh Hưng. Thay vào đó, quyền Tổng giám đốc LDG Ngô Văn Minh sẽ đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị LDG, kể từ ngày 19/12/2023.

Ông Trần Công Luận - Phó Tổng Giám đốc LDG - được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc LDG - kể từ ngày 19/12/2023, thay ông Ngô Văn Minh.

Tại phiên tòa ngày 28/4/2025, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khánh Hưng 16 tháng tù, Nguyễn Quốc Vy Liêm (46 tuổi - cựu Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh tiếp thị LDG) 12 tháng tù vì tội Lừa dối khách hàng.

Hội đồng xét xử cũng buộc LDG phải hoàn trả hơn 668 tỷ đồng cho hơn 500 khách hàng đã mua nhà tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai, vào tháng 9/2016, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương và thỏa thuận địa điểm cho LDG lập thủ tục đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư Tân Thịnh với diện tích hơn 18 ha.

Từ ngày 14/5/2018 - 21/8/2020, dù chưa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận nhưng LDG đã tiến hành san lấp mặt bằng, làm đường, thi công xây dựng 680 căn nhà và công trình hạ tầng trên tổng diện tích đất hơn 18 ha.

Quá trình ký kết hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với khách hàng, bị cáo Nguyễn Khánh Hưng và Nguyễn Quốc Vy Liêm đã thu lợi bất chính hơn 533 tỷ đồng của 359 khách hàng.

Đến ngày 26/6/2025, tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của LDG, ông Nguyễn Khánh Hưng bất ngờ xuất hiện trở lại sau khi hoàn tất thi hành án liên quan đến sai phạm tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh. Ngay sau đó, cổ phiếu LDG đã tăng trần 10 phiên liên tiếp.

Ông Hưng quay trở lại LDG khi năm 2025, LDG ghi nhận doanh thu đạt 403 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế đạt gần 137 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ lỗ 1.505 tỷ đồng . Như vậy, kết thúc năm 2025, LDG đã hoàn thành 149% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Dù lãi trở lại trong năm 2025, nhưng tính tới ngày 31/12/2025, LDG vẫn còn lỗ luỹ kế 1.208 tỷ đồng , bằng 47% vốn điều lệ. Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của LDG tăng 31% so với đầu năm lên mức 8.084 tỷ đồng . Hàng tồn kho của LDG giảm nhẹ về mức 865 tỷ đồng .