Hiện trạng hệ sinh thái NextTech khi Shark Bình bị bắt

Từng được ví như “Alibaba của Việt Nam”, Tập đoàn NextTech của Shark Bình được coi là biểu tượng khởi nghiệp công nghệ, nay đối mặt sóng gió khi nhà sáng lập vướng vòng lao lý.

NextTech đứng trước khó khăn khi hàng loạt lãnh đạo bị bắt. Ảnh: Shark Tank.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (thường được biết đến với tên gọi Shark Bình) và các đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước khi vướng lao lý, Shark Bình là một trong những gương mặt tiêu biểu của giới khởi nghiệp công nghệ Việt Nam. Ông được biết đến là nhà sáng lập NextTech Group, quy tụ hàng chục công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, fintech, logistics và công nghệ số.

“Alibaba của Việt Nam”

Công ty PeaceSoft (tiền thân của Tập đoàn NextTech) được ông Nguyễn Hòa Bình thành lập khi mới 19 tuổi, với số vốn 2 triệu đồng, là một trong những startup công nghệ đời đầu của Việt Nam.

Năm 2003, Shark Bình thuyết phục được quỹ đầu tư mạo hiểm IDG Ventures rót vốn, PeaceSoft sau đó chuyển hướng sang phát triển sàn thương mại điện tử Chodientu.vn, trở thành một trong những nền tảng mua bán trực tuyến sớm nhất tại Việt Nam.

Tuy nhiên, khi các “ông lớn” như Shopee, Lazada, Tiki gia nhập thị trường, Chodientu dần đánh mất thị phần. Shark Bình sau đó tái cơ cấu doanh nghiệp, chuyển hướng sang xây dựng hệ sinh thái công nghệ toàn diện.

Các sản phẩm lần lượt ra đời như ví điện tử Ngân Lượng, nền tảng vận chuyển ShipChung, hệ thống hậu cần kho vận BoxMe, cùng dự án hợp tác thương mại điện tử eBay. Tất cả hình thành nên hệ sinh thái chuỗi dịch vụ khép kín được ví như “Alibaba của Việt Nam”.

Shark Bình lập nên PeaceSoft khi mới 19 tuổi. Ảnh: FBNV.

Năm 2013, PeaceSoft tái cơ cấu thành NextTech Group. Một năm sau, NextTech định vị chiến lược mới: từ E-Commerce (thương mại điện tử) sang D-Commerce (điện tử hóa thương mại). Tập đoàn cũng chuyển hướng trở thành một “nhà đầu tư công nghệ” khi rót vốn vào hơn 20 doanh nghiệp.

Dưới sự điều hành của Shark Bình, NextTech mở rộng nhanh chóng, cho ra đời hàng loạt sản phẩm như giải pháp thanh toán di động mPOS, nền tảng mua hàng quốc tế WeShop, ví điện tử Vimo hay sàn cho vay ngang hàng Vaymuon...

Giảm mạnh vốn điều lệ doanh nghiệp

Từng có giai đoạn, NextTech gắn liền với 2 cái tên - ông Nguyễn Hòa Bình và bà Đào Lan Hương (vợ cũ ông Bình).

Theo đó, bà Hương từng nắm 30% vốn NextTech và giữ vị trí Phó chủ tịch tập đoàn, còn ông Bình sở hữu 70% và giữ chức Chủ tịch. Tuy nhiên, năm 2017, bà Hương đã rút khỏi vị trí điều hành. Đến tháng 5/2020, hồ sơ đăng ký kinh doanh ghi nhận bà Hương đã thoái toàn bộ vốn khỏi NextTech.

Nhân sự lãnh đạo cao nhất tại NextTech cũng đã có nhiều thay đổi những năm gần đây. Trong đó, Shark Bình giữ vị trí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc từ khi công ty tái cấu trúc vào năm 2013 đến cuối năm 2020 - thời điểm NextTech có vốn điều lệ 500 tỷ đồng . Đến năm 2022, vị trí Tổng giám đốc được chuyển giao cho ông Đào Minh Phú - một trong những bị can bị khởi tố, bắt tạm giam cùng ông Bình vừa qua. Từ tháng 4/2024 đến nay, ông Đào Mạnh Dũng là người đảm nhiệm vai trò này.

Tháng 10/2023, NextTech cũng ghi nhận thay đổi đáng chú ý về cấu trúc vốn khi doanh nghiệp bất ngờ giảm mạnh vốn điều lệ từ 500 tỷ về hơn 4,2 tỷ đồng . Cổng thanh toán Ngân Lượng cũng có diễn biến tương tự khi giảm mạnh vốn từ 370 tỷ xuống mức ban đầu 52,7 tỷ đồng vào năm 2024.

Cùng với đó, hàng loạt dự án từng gây tiếng vang như Shipchung.vn, Weshop hay FastGo lần lượt ngừng hoạt động hoặc rút lui khỏi thị trường, khép lại một giai đoạn mở rộng đầy tham vọng nhưng nhiều biến động của tập đoàn.

Hiện trạng Tập đoàn NextTech

Đến nay, website của NextTech giới thiệu danh mục đầu tư của tập đoàn bao gồm vào 5 đơn vị, gồm: cổng thanh toán Ngân Lượng; giải pháp thanh toán AlePay; ví điện tử Vimo; giải pháp thanh toán mPOS; và Công ty CP Tập đoàn Chuyển đổi số NextPay.

Trong đó, NextPay hiện được giới thiệu như là trung tâm của hệ sinh thái dịch vụ công nghệ gồm nhiều mảng khác nhau, với mỗi mảng kinh doanh lại có các ứng dụng, fintech hỗ trợ tương ứng.

Cụ thể, trong mảng thanh toán điện tử, công ty giới thiệu có ví điện tử cá nhân Vimo; giải pháp thanh toán thẻ và trả góp 0% mPOS; dịch vụ đại lý thu hộ chi hộ, thanh toán hóa đơn ATM 360; dịch vụ tạo link thanh toán PayOn; giải pháp thanh toán QR TingBox.

Mảng tài chính kế toán bao gồm: hóa đơn điện tử Vinvoice, hợp đồng điện tử MegaDoc.

Trong lĩnh vực nhân sự, công ty có học viện chuyển đổi số NextAcademy; lĩnh vực camera AI NextCam; phần mềm chuyên ngành có NextPhar (quản lý nhà thuốc), MySpa (quản lý Spa), MySalon (giải pháp cho Salon tóc).

Trong lĩnh vực quản lý bán hàng, công ty có dịch vụ mPOSDigital (quản lý cho chủ đơn vị chấp nhận thanh toán mPOS); PosApp.