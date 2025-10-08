Công ty trong hệ sinh thái NextTech lên tiếng về Shark Bình và AntEX

Trước việc ông Nguyễn Hòa Bình và dự án AntEX bị điều tra, Công ty Vi Mô đã lên tiếng khẳng định dự án này là hoạt động đầu tư cá nhân của ông Bình, hoàn toàn độc lập với công ty.

Ông Nguyễn Hòa Bình vướng vào tranh cãi vì dự án tiền số AntEX. Ảnh: T.L.

Trước thông tin Cơ quan Công an TP Hà Nội đang tiến hành điều tra và xác minh vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) và dự án AntEX, CTCP Công nghệ Vi Mô mới đây đã phát thông báo chính thức gửi khách hàng, đối tác.

Cụ thể, công ty khẳng định AntEX là dự án đầu tư cá nhân của ông Nguyễn Hòa Bình, không thuộc phạm vi hoạt động hay sở hữu của Công ty Vi Mô.

Doanh nghiệp công nghệ này cũng nhấn mạnh ông Nguyễn Hòa Bình không tham gia vào hoạt động điều hành của Công ty Vi Mô. Công ty có đội ngũ nhân sự điều hành độc lập và vận hành theo cơ cấu quản trị doanh nghiệp rõ ràng, minh bạch.

“Công ty Vi Mô hiện do ông Đỗ Công Diễn là Người đại diện theo pháp luật, chịu trách nhiệm điều hành và triển khai các hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật”, thông báo của Vi Mô cho biết.

Bên cạnh đó, công ty cam kết mọi hoạt động hợp tác, triển khai dịch vụ và hỗ trợ khách hàng của công ty (bao gồm các sản phẩm mPOS, TingBox, Vimo…) vẫn diễn ra bình thường, không bị ảnh hưởng bởi các thông tin liên quan đến cá nhân ông Nguyễn Hòa Bình và dự án AntEX.

CTCP Công nghệ Vi Mô được thành lập năm 2013, trụ sở tại Tầng 12A, tòa nhà VTC online, số 18 đường Tam Trinh, Hà Nội. Đây là một đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghệ NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình là Chủ tịch.

Công ty Vi Mô có vốn điều lệ 50 tỷ đồng (tính đến 31/12/2022), hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thương mại điện tử và chuyển đổi số. Vi Mô đã cho ra đời các dịch vụ như ví điện tử, dịch vụ cổng thanh toán điện tử, dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ...

Theo VTC News, ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã mời ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech) lên làm việc, để xác minh các nội dung đơn tố giác.

Trước đó, tại họp báo quý III của Bộ Công an diễn ra chiều 6/10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, đã có thông tin về những tin đồn liên quan dự án tiền ảo Antex của ông Nguyễn Hòa Bình.

Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết sau khi nắm được các thông tin phản ánh, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đội nghiệp vụ điều tra, xác minh. Qua rà soát các phòng nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao tiếp nhận đơn của anh K. ở Ninh Bình trình báo với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD .

"Công an Hà Nội khẳng định tất cả những người có đơn tố giác sẽ được tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định trên tinh thần không ngoại lệ, không có vùng cấm", Đại tá Nguyễn Đức Long cho hay.

Ông Nguyễn Hòa Bình sinh năm 1981 tại Hà Nội, là doanh nhân mảng công nghệ, hiện giữ chức Chủ tịch Tập đoàn NextTech. Ông tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, có bằng Thạc sĩ Tin học đô thị tại Nhật Bản. Năm 2001, khi mới 19 tuổi, ông thành lập PeaceSoft, doanh nghiệp phần mềm sau này phát triển thành hệ sinh thái NextTech, hoạt động trong các lĩnh vực fintech, thương mại điện tử và logistics với các thương hiệu như Nganluong.vn, BoxMe, mPOS, Vimo... Ngoài vai trò doanh nhân, ông được biết đến là một "cá mập" trong chương trình Shark Tank Việt Nam. Thời gian gần đây, Shark Bình còn được chú ý vì các ồn ào liên quan dự án tiền số AntEx.