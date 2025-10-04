Bitcoin 'chực chờ' phá đỉnh

Giá Bitcoin tiến sát mức đỉnh lịch sử khi đà tăng của tài sản rủi ro toàn cầu, cùng lo ngại về nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa, đã thúc đẩy dòng tiền chảy vào tiền số.

Bitcoin có thể thiết lập đỉnh cao mới trong tháng này. Ảnh: Reuters.

Theo Bloomberg, Bitcoin đã tiến gần kỷ lục mọi thời đại, khi làn sóng tăng giá trên thị trường rủi ro toàn cầu trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa đã củng cố đà đi lên của đồng tiền số lớn nhất thế giới.

Đồng tiền số này lần đầu vượt mốc 123.000 USD /BTC kể từ tháng 8 nhờ sự hỗ trợ từ thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc và dòng vốn quay trở lại các quỹ ETF liên kết với Bitcoin. Giới đầu tư nhận định tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ, bắt đầu từ ngày 1/10, sẽ khiến nhà đầu tư tìm đến tài sản trú ẩn an toàn, một xu hướng được thị trường gọi là “debasement trade”.

“Lần này việc đóng cửa sẽ tạo tác động đáng kể”, Geoff Kendrick, Giám đốc nghiên cứu tài sản số toàn cầu tại Standard Chartered Plc, cho biết đồng thời dự báo Bitcoin sẽ tiếp tục tăng trong giai đoạn này. Ông nhấn mạnh bối cảnh hiện nay rất khác với giai đoạn 2018-2019 khi Bitcoin ít biến động theo tài sản rủi ro truyền thống.

Bên cạnh đó, cũng có thêm động lực cho tâm lý tích cực là quy luật lịch sử: Bitcoin thường bứt phá trong tháng 10, được cộng đồng gọi là “Uptober”. Trong 10 năm gần nhất, đồng tiền này tăng giá tới 9 lần trong tháng 10.

Đồng tiền số lớn nhất theo giá trị vốn hóa đã ghi nhận chuỗi tăng 8 ngày liên tiếp, có thời điểm tăng thêm 2% lên 123.261 USD . Bitcoin từng lập đỉnh 124.514 USD vào ngày 14/8 và hiện đã tăng hơn 30% từ đầu năm.

Giá Bitcoin tăng vọt kể từ cuối tháng 9. Ảnh: CoinMarketCap.

Trong gần một năm qua, Bitcoin liên tục đi lên nhờ môi trường chính sách thuận lợi từ chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Nhiều công ty niêm yết, dẫn đầu là Strategy của Michael Saylor, đã thúc đẩy nhu cầu bằng cách tích trữ Bitcoin như một chiến lược tài chính phổ biến. Kịch bản này lan rộng sang các đối thủ nhỏ hơn như Ether, kéo theo đà tăng của toàn bộ thị trường tài sản số.

Giá trị vốn hóa của Bitcoin hiện khoảng 2.450 tỷ USD , trong khi Ethereum đạt gần 545 tỷ USD . Hiện Ethereum đang được giao dịch quanh mức 4.545 USD , sát kỷ lục thiết lập hồi tháng 8.

Thị trường chứng khoán Mỹ cũng xác lập đỉnh mới trong phiên cuối tuần nhờ loạt thương vụ và hợp tác lớn liên quan đến trí tuệ nhân tạo bất chấp nguy cơ chính phủ đóng cửa kéo dài và dữ liệu hoạt động kinh doanh ảm đạm.

Trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD đồng loạt giảm, trong khi vàng hướng tới tuần tăng thứ 7 liên tiếp, được hỗ trợ bởi hoạt động gom mua của các ngân hàng trung ương, lãi suất Mỹ đi xuống và lo ngại lạm phát còn dai dẳng.