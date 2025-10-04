Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bitcoin 'chực chờ' phá đỉnh

  • Thứ bảy, 4/10/2025 09:51 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giá Bitcoin tiến sát mức đỉnh lịch sử khi đà tăng của tài sản rủi ro toàn cầu, cùng lo ngại về nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa, đã thúc đẩy dòng tiền chảy vào tiền số.

Bitcoin có thể thiết lập đỉnh cao mới trong tháng này. Ảnh: Reuters.

Theo Bloomberg, Bitcoin đã tiến gần kỷ lục mọi thời đại, khi làn sóng tăng giá trên thị trường rủi ro toàn cầu trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa đã củng cố đà đi lên của đồng tiền số lớn nhất thế giới.

Đồng tiền số này lần đầu vượt mốc 123.000 USD/BTC kể từ tháng 8 nhờ sự hỗ trợ từ thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc và dòng vốn quay trở lại các quỹ ETF liên kết với Bitcoin. Giới đầu tư nhận định tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ, bắt đầu từ ngày 1/10, sẽ khiến nhà đầu tư tìm đến tài sản trú ẩn an toàn, một xu hướng được thị trường gọi là “debasement trade”.

“Lần này việc đóng cửa sẽ tạo tác động đáng kể”, Geoff Kendrick, Giám đốc nghiên cứu tài sản số toàn cầu tại Standard Chartered Plc, cho biết đồng thời dự báo Bitcoin sẽ tiếp tục tăng trong giai đoạn này. Ông nhấn mạnh bối cảnh hiện nay rất khác với giai đoạn 2018-2019 khi Bitcoin ít biến động theo tài sản rủi ro truyền thống.

Bên cạnh đó, cũng có thêm động lực cho tâm lý tích cực là quy luật lịch sử: Bitcoin thường bứt phá trong tháng 10, được cộng đồng gọi là “Uptober”. Trong 10 năm gần nhất, đồng tiền này tăng giá tới 9 lần trong tháng 10.

Đồng tiền số lớn nhất theo giá trị vốn hóa đã ghi nhận chuỗi tăng 8 ngày liên tiếp, có thời điểm tăng thêm 2% lên 123.261 USD. Bitcoin từng lập đỉnh 124.514 USD vào ngày 14/8 và hiện đã tăng hơn 30% từ đầu năm.

gia bitcoin lap dinh anh 1

Giá Bitcoin tăng vọt kể từ cuối tháng 9. Ảnh: CoinMarketCap.

Trong gần một năm qua, Bitcoin liên tục đi lên nhờ môi trường chính sách thuận lợi từ chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Nhiều công ty niêm yết, dẫn đầu là Strategy của Michael Saylor, đã thúc đẩy nhu cầu bằng cách tích trữ Bitcoin như một chiến lược tài chính phổ biến. Kịch bản này lan rộng sang các đối thủ nhỏ hơn như Ether, kéo theo đà tăng của toàn bộ thị trường tài sản số.

Giá trị vốn hóa của Bitcoin hiện khoảng 2.450 tỷ USD, trong khi Ethereum đạt gần 545 tỷ USD. Hiện Ethereum đang được giao dịch quanh mức 4.545 USD, sát kỷ lục thiết lập hồi tháng 8.

Thị trường chứng khoán Mỹ cũng xác lập đỉnh mới trong phiên cuối tuần nhờ loạt thương vụ và hợp tác lớn liên quan đến trí tuệ nhân tạo bất chấp nguy cơ chính phủ đóng cửa kéo dài và dữ liệu hoạt động kinh doanh ảm đạm.

Trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD đồng loạt giảm, trong khi vàng hướng tới tuần tăng thứ 7 liên tiếp, được hỗ trợ bởi hoạt động gom mua của các ngân hàng trung ương, lãi suất Mỹ đi xuống và lo ngại lạm phát còn dai dẳng.

Người Việt giao dịch hơn 600 triệu USD tiền số mỗi ngày

Việt Nam nằm trong nhóm 5 thị trường tiền mã hóa hàng đầu APAC, với giao dịch on-chain ước đạt 220-230 tỷ USD giai đoạn 7/2024-6/2025, tương đương hơn 600 triệu USD/ngày.

18:58 29/9/2025

Phó thủ tướng đề nghị sàn tiền số Binance mở trụ sở tại Đà Nẵng

Trong chuyến công tác UAE, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã làm việc với Bybit và Binance, mở ra triển vọng hợp tác phát triển thị trường tài sản số tại Việt Nam.

11:06 25/9/2025

Thêm 'đại gia' muốn làm sàn tiền số

CTCP Chứng khoán HD lên kế hoạch huy động hơn 7.300 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu, trong đó gần 1.500 tỷ đồng sẽ được góp vốn vào CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD.

15:11 24/9/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Ngọc Phương Linh

giá bitcoin lập đỉnh Donald Trump Bitcoin Tiền mã hóa bitcoin tiền số tiền mã hóa

  • Bitcoin

    Bitcoin

    Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

