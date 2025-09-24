Thêm 'đại gia' muốn làm sàn tiền số

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
CTCP Chứng khoán HD lên kế hoạch huy động hơn 7.300 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu, trong đó gần 1.500 tỷ đồng sẽ được góp vốn vào CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD.

Chứng khoán HD muốn rót gần 1.500 tỷ đồng vốn góp vào một doanh nghiệp vận hành sàn tiền số. Ảnh: T.L.

CTCP Chứng khoán HD (HDS) mới đây đã lấy ý kiến cổ đông về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng mạnh vốn điều lệ.

Theo tờ trình, HDS dự kiến phát hành 365 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ lệ 2:5, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua 5 cổ phiếu mới. Nếu phương án được thông qua và thực hiện thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 1.460 tỷ đồng lên hơn 5.100 tỷ đồng. Tổng số tiền huy động ước tính vượt 7.300 tỷ đồng.

Phần lớn số vốn này - khoảng 4.600 tỷ đồng (chiếm 63%) - sẽ được phân bổ cho hoạt động đầu tư, bao gồm tự doanh chứng khoán, mua chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu Chính phủ.

Đáng chú ý, HDS cũng lên kế hoạch chi 1.470 tỷ đồng để góp vốn vào một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sàn giao dịch tài sản mã hóa, khi doanh nghiệp này nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng. Pháp nhân dự kiến của đơn vị này là CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD.

Phần vốn còn lại sẽ được sử dụng cho các mục tiêu khác như bổ sung nguồn cho vay ký quỹ (25%), ứng trước tiền bán chứng khoán (10%), đầu tư tài sản cố định, phần mềm và các chi phí vận hành khác (2%).

Động thái của HDS diễn ra trong bối cảnh nhiều công ty chứng khoán lớn đã “nhanh chân” tham gia cuộc đua xây dựng hạ tầng giao dịch tài sản số. Điển hình như VPBankS đã góp vốn thành lập CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX); Chứng khoán VIX sở hữu CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX); trong khi TCBS rót vốn vào CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX).

Sự quan tâm của các doanh nghiệp “nóng” lên khi Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, chính thức thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong vòng 5 năm, có hiệu lực từ ngày 9/9. Đây được xem là cú hích quan trọng mở đường cho hoạt động kinh doanh tài sản số hợp pháp, an toàn và minh bạch hơn.

Không chỉ các công ty chứng khoán, làn sóng đầu tư còn lan sang các quỹ và doanh nghiệp công nghệ.

Mới đây, IDGX - công ty đầu tư tài sản kỹ thuật số trực thuộc IDG Capital Vietnam - đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với BDACS, đơn vị lưu ký tài sản số cho các tổ chức được cấp phép hàng đầu tại Hàn Quốc.

Hai bên đặt mục tiêu xây dựng liên doanh đầu tiên tại Việt Nam cung cấp hạ tầng giao dịch và lưu ký tài sản số đạt chuẩn quốc tế, với kế hoạch ra mắt ngay trong năm nay dưới mô hình thí điểm pháp lý (regulatory sandbox).

  Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

