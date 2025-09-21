Thêm tay chơi mới làm sàn tiền số ở Việt Nam

Công ty Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) vừa được thành lập với vốn điều lệ 25 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông có VPBankS góp vốn.

Công ty sàn giao dịch tài sản số mới có "bóng dáng" của công ty chứng khoán VPBankS. Ảnh minh họa: Shutterstock.

CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) vừa được thành lập với vốn điều lệ ban đầu 25 tỷ đồng . Công ty đặt trụ sở tại tầng 4, tòa nhà số 5 Điện Biên Phủ, phường Ba Đình, Hà Nội.

Trong cơ cấu sở hữu, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) góp 11% vốn, tương đương 2,75 tỷ đồng , giữ vai trò là cổ đông tổ chức quan trọng. Tỷ lệ chi phối thuộc về CTCP LynkiD với 50% vốn, trong khi Công ty TNHH Đầu tư Future Land nắm 39% vốn còn lại.

CAEX đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa.

Hồi đầu tháng, VPBank (HoSE: VPB) cho biết ngân hàng đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để tham gia thí điểm triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa. Trong đó, VPBankS sẽ giữ vai trò dẫn dắt. Để triển khai, VPBank sẽ huy động các chuyên gia về blockchain, tài chính, an ninh mạng cùng các đơn vị tư vấn hàng đầu.

Tuy vậy, nguồn tin tại nhà băng này thời điểm đó cho biết VPBank vẫn chưa chốt đối tác để hợp tác xây dựng sàn giao dịch.

Trong khi đó, VPBankS đã thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên HoSE hoặc UPCoM, tùy theo kết quả chào bán. Công ty dự kiến phát hành tối đa 25% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành, tương đương 375 triệu đơn vị, cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Sau đợt chào bán, vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng , đưa VPBankS vươn lên vị trí thứ 3 trong ngành chứng khoán.

Nếu VPBank chính thức lấn sân vào lĩnh vực tài sản mã hóa, những động thái mới nhất của VPBankS nhiều khả năng là bước đệm cho quá trình chuẩn bị này.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, ông Nguyễn Đức Vinh - Tổng giám đốc VPBank - cũng từng có đánh giá tích cực về lĩnh vực tài sản số, nhấn mạnh tầm quan trọng của khung pháp lý và sự tham gia của các tổ chức tài chính có nền tảng vững mạnh.

Trước VPBank, một số định chế tài chính khác đã sớm tham gia vào lĩnh vực này, như CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) thuộc hệ sinh thái Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), hay Công ty Cổ phần Sàn giao dịch tài sản mã hóa VIX (VIXEX) thuộc Công ty Chứng khoán VIX.

Bên cạnh đó, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cũng đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Dunamu để triển khai sàn giao dịch tài sản số nội địa đầu tiên tại Việt Nam.

Làn sóng tham gia thị trường tài sản mã hóa diễn ra trong bối cảnh khung pháp lý vừa có bước tiến lớn khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 9/9, với thời gian thí điểm kéo dài 5 năm.

Theo Nghị quyết, doanh nghiệp được cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa phải là pháp nhân Việt Nam, đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp dưới hình thức công ty TNHH hoặc CTCP.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải có vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng , trong đó ít nhất 65% vốn do các cổ đông, thành viên là tổ chức góp vốn, trên 35% vốn điều lệ do ít nhất 2 tổ chức là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ góp vốn.