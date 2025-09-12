Chạy đua làm sàn tiền số

Ngay sau khi điều kiện mở sàn tài sản mã hóa được công bố, nhiều ngân hàng và công ty chứng khoán đã tăng tốc chuẩn bị hạ tầng, sẵn sàng bước vào cuộc đua.

Hàng loạt ngân hàng, công ty chứng khoán Việt Nam đặt kế hoạch làm sàn tiền số. Ảnh: National Economy.

Chính phủ gần đây đã ban hành Nghị quyết 05/2025 về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Nghị quyết quy định về triển khai thí điểm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; quản lý Nhà nước về thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Đáng chú ý, Nghị quyết 05 cũng nêu chi tiết điều kiện để tổ chức trong nước được cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Các yêu cầu này bao gồm vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng . Trong đó, ít nhất 65% vốn thuộc các tổ chức, tối thiểu 35% phải do ít nhất 2 tổ chức là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, bảo hiểm hoặc doanh nghiệp công nghệ góp.

Ngay sau khi điều kiện mở sàn giao dịch số được công bố, hàng loạt ngân hàng, công ty chứng khoán có tiềm lực lớn trong nước đã khẩn trương xây dựng nền tảng để chuẩn bị gia nhập cuộc đua tài sản mã hóa.

SSI đi trước, TCBS, VPBankS "không thể ngồi yên"

Thực tế, lĩnh vực tài sản số đã được các “ông lớn” giới tài chính để ý từ lâu. Điển hình như CTCP Chứng khoán SSI của ông Nguyễn Duy Hưng, người được mệnh danh là "sói già" chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, từ năm 2022, SSI đã thành lập công ty con là CTCP Công nghệ số SSI (SSI Digital - SSID) với vốn điều lệ 200 tỷ đồng, đặt mục tiêu phát triển hệ sinh thái dịch vụ tài chính số.

Mới đây, SSID và Công ty Quản lý Quỹ SSI đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tether, U2U Network và Amazon Web Services (AWS) nhằm xây dựng hạ tầng tài chính số, blockchain và điện toán đám mây tại Việt Nam. Đây được xem là bước đi quan trọng giúp SSI đón đầu xu hướng số hóa tài chính và chuẩn bị cho sự ra đời của thị trường tài sản mã hóa.

Không chỉ SSI, hàng loạt nhà môi giới chứng khoán khác cũng đã rục rịch kế hoạch lấn sân mảng kinh doanh đầy tiềm năng này.

Đầu tháng 5, CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã góp mặt trong danh sách cổ đông sáng lập CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) với vốn điều lệ ban đầu 3 tỷ đồng . TCEX được thành lập ngày 5/5, đặt trụ sở tại Tòa nhà Techcombank, số 6 Quang Trung (Hà Nội).

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa phải có vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng . Ảnh: Reuters.

Trong cơ cấu cổ đông, TCBS nắm 9,9% vốn, CTCP Quản lý Quỹ Kỹ Thương nắm 1,1%, còn Chủ tịch HĐQT TCBS - ông Nguyễn Xuân Minh - nắm tới 89% cổ phần, đồng thời đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của TCEX.

Đến tháng 8 vừa qua, công ty đã nâng vốn điều lệ lên 101 tỷ đồng , cho thấy tham vọng mở rộng hoạt động mạnh mẽ.

Tương tự, Công ty Chứng khoán VIX cũng cho thấy quyết tâm gia nhập sân chơi này với việc góp 150 tỷ đồng thành lập CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX) có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng .

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp ngày 26/8, VIXEX đặt trụ sở tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm 3 doanh nghiệp: Công ty Chứng khoán VIX sở hữu 15% vốn, CTCP FTG Việt Nam nắm 64,5% và CTCP Máy tính - Truyền thông - Điều khiển 3C nắm 20,5%.

Bóng dáng các ngân hàng

Với điều kiện để mở sàn giao dịch tài sản mã hóa là phải có cổ đông là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ góp vốn, không khó hiểu khi một loạt nhà băng cũng bày tỏ tham vọng trong lĩnh vực này.

Giữa tháng 8, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) công bố hợp tác với Tập đoàn Dunamu - đơn vị quản lý sàn Upbit, sàn giao dịch tài sản mã hóa lớn nhất Hàn Quốc và đứng thứ 3 thế giới về khối lượng giao dịch.

Theo thỏa thuận, Dunamu sẽ trở thành đối tác chiến lược của MB, chuyển giao công nghệ, hạ tầng và tư vấn toàn diện từ tuân thủ pháp lý, bảo vệ nhà đầu tư cho tới đào tạo nguồn nhân lực.

Đáng chú ý, Upbit hiện chiếm khoảng 80% thị phần giao dịch tiền số tại Hàn Quốc với hơn 6 triệu khách hàng, khối lượng giao dịch năm 2024 vượt 1.100 tỷ USD và quản lý hơn 80 tỷ USD tài sản số. Việc hợp tác với Dunamu không chỉ giúp MB nhanh chóng bắt nhịp về công nghệ mà còn tận dụng được kinh nghiệm định hình hệ sinh thái và khung pháp lý tiền mã hóa mà đối tác đã xây dựng tại Hàn Quốc.

Trước đó, khi hé lộ kế hoạch mở rộng hoạt động sang lĩnh vực tài sản số, ông Vũ Thành Trung, Phó chủ tịch MB, cho biết ngân hàng hiện sở hữu hơn 2.000 kỹ sư công nghệ và liên tục đầu tư mạnh vào hạ tầng số. Việc lấn sân sang mảng tài sản số được xem là bước đi tất yếu, giúp bổ sung lựa chọn đầu tư và giao dịch cho 33 triệu khách hàng, hoàn thiện bức tranh hệ sinh thái dịch vụ của ngân hàng.

MB bắt tay Tập đoàn công nghệ tài chính Dunamu (Hàn Quốc) dự kiến mở sàn tiền số đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: Duramu.

Mới đây, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cũng đã tiết lộ đang trong giai đoạn hoàn tất các thủ tục cuối cùng để tham gia thí điểm triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa. Trong kế hoạch này, Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) sẽ giữ vai trò dẫn dắt. VPBank dự kiến huy động đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực blockchain, tài chính, an ninh mạng cùng các đơn vị tư vấn quốc tế để xây dựng nền tảng.

Dù vậy, nguồn tin từ ngân hàng cho biết VPBank vẫn chưa chốt danh sách đối tác chiến lược cho dự án sàn giao dịch số.

Song song với kế hoạch này, VPBankS gần đây đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và đăng ký niêm yết trên HoSE hoặc UPCoM tùy theo kết quả chào bán. Công ty dự kiến phát hành tối đa 25% lượng cổ phiếu lưu hành, tương đương 375 triệu đơn vị, cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Sau đợt IPO, vốn điều lệ sẽ tăng từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng , đưa VPBankS vươn lên vị trí top 3 công ty chứng khoán lớn nhất thị trường.

Việc VPBank đẩy mạnh chuẩn bị hạ tầng và nguồn lực cho thấy khả năng cao những động thái mới nhất của VPBankS chính là bước đệm chiến lược trước khi ngân hàng chính thức tham gia thị trường tài sản mã hóa.