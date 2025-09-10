Rõ điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam mở sàn giao dịch tiền số

Doanh nghiệp Việt Nam muốn mở sàn giao dịch tài sản mã hóa phải góp đủ vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng, đồng thời đáp ứng loạt điều kiện về cổ đông, nhân sự, nghiệp vụ...

Chính thức thí điểm 5 năm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Ảnh: Pexel.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Nghị quyết số 5 ngày 9/9 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thời gian thí điểm trong 5 năm.

Nghị quyết quy định về triển khai thí điểm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; quản lý Nhà nước về thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Một trong những nội dung đáng chú ý là điều kiện cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Thứ nhất, tổ chức phải là doanh nghiệp Việt Nam có đăng ký kinh doanh ngành, nghề hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần tại Việt Nam theo Luật Doanh nghiệp.

Thứ hai, việc góp vốn điều lệ phải bằng Đồng Việt Nam và có vốn điều lệ đã góp tối thiểu là 10.000 tỷ đồng .

Thứ ba, liên quan đến điều kiện cổ đông, thành viên góp vốn. Công ty muốn cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa cần có tối thiểu 65% vốn điều lệ do các cổ đông, thành viên là tổ chức, trong đó có trên 35% vốn do ít nhất 2 tổ chức là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ góp vốn.

Cổ đông, thành viên góp vốn là tổ chức phải có tư cách pháp nhân, hoạt động kinh doanh có lãi trong 2 năm liền trước năm đề nghị cấp giấy phép; báo cáo tài chính 2 năm liền trước của tổ chức góp vốn phải được kiểm toán và ý kiến kiểm toán là ý kiến chấp thuận toàn phần.

Tổ chức, cá nhân chỉ được góp vốn tại một tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép.

Tổng mức góp vốn, mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài vào tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không được vượt quá 49% vốn điều lệ của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Thứ tư, doanh nghiệp phải có trụ sở làm việc, có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang bị, thiết bị văn phòng, hệ thống công nghệ phù hợp với hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Thứ năm, đối với điều kiện về nhân sự: Tổng giám đốc (Giám đốc) có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận nghiệp vụ của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc quản lý quỹ.

Giám đốc công nghệ (hoặc vị trí tương đương) có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận công nghệ thông tin của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, quản lý quỹ hoặc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ.

Có tối thiểu 10 nhân sự làm việc tại bộ phận công nghệ có văn bằng, chứng chỉ đào tạo về an toàn thông tin mạng đáp ứng quy định tại Điều 50 Luật an toàn thông tin mạng; có tối thiểu 10 nhân sự có chứng chỉ hành nghề chứng khoán làm việc tại các bộ phận nghiệp vụ khác.

Thứ sáu, doanh nghiệp cần có các quy trình nghiệp vụ về quản trị rủi ro, bảo mật thông tin; cung cấp dịch vụ nền tảng phát hành tài sản mã hóa; lưu ký, quản lý tài sản khách hàng; giao dịch, thanh toán; tự doanh; phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; công bố thông tin; kiểm soát nội bộ; giám sát giao dịch; ngăn ngừa xung đột lợi ích, giải quyết khiếu nại của khách hàng, bồi thường khách hàng.

Thứ bảy, hệ thống công nghệ thông tin phải đáp ứng tiêu chuẩn cấp độ 4 an toàn hệ thống công nghệ thông tin theo quy định pháp luật về an toàn thông tin trước khi đưa vào vận hành, khai thác.

Sau khi kết thúc thời gian thực hiện thí điểm, thị trường tài sản mã hóa tiếp tục vận hành theo nghị quyết này cho đến khi có quy định pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.