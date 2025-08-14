Đề xuất mới nhất về thử nghiệm giao dịch tài sản số, tiền số

Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng sẽ thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình mới như tài sản số, tiền số, thanh toán và chuyển tiền kỹ thuật số, thành lập các sàn giao dịch và nền tảng giao dịch mới.

Đây là nội dung dự thảo Nghị định thành lập Trung tâm tài chính quốc tế. Trung tâm được đặt tại TPHCM và Đà Nẵng mà Bộ Tài chính đang lấy ý kiến.

Thử nghiệm có kiểm soát tài sản số, tiền số

Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM được định hướng thúc đẩy sự tham gia tập trung về nguồn vốn tài chính, công nghệ và nhân lực của các tổ chức, định chế tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư lớn. Mục tiêu là hình thành cụm liên kết ngành, trở thành trung tâm cung cấp các dịch vụ tài chính chuyên sâu, khai thác tác động cộng hưởng và tương hỗ giữa các dịch vụ tài chính với dịch vụ hỗ trợ khác như huy động vốn, đầu tư, tiết kiệm, thanh toán và phát hành sản phẩm tài chính.

Trung tâm sẽ tập trung phát triển thị trường vốn gắn với dịch vụ quản lý tài sản, quản lý quỹ, bảo hiểm, sản phẩm tài chính và phái sinh tài chính; hệ thống ngân hàng và sản phẩm thị trường tiền tệ; cơ chế thử nghiệm (sandbox) về Fintech; đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính.

Bộ Tài chính đề xuất thành lập các sàn giao dịch chuyên biệt, nền tảng giao dịch mới; phát triển thị trường hàng hóa, sàn giao dịch hàng hóa và hàng hóa phái sinh, kết nối với các thị trường hàng hóa vật chất trong nước và quốc tế; hình thành các dịch vụ chuỗi cung ứng khu vực, trung tâm logistics, vận tải cảng biển.

Bộ Tài chính đề xuất thử nghiệm tài sản số, tiền số trong trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng.

Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng được định hướng tập trung vào các lĩnh vực tài chính xanh, tài chính thương mại phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, các tổ chức và cá nhân không cư trú. Các hoạt động thương mại xuyên biên giới sẽ gắn với khu thương mại tự do, khu công nghệ cao, khu kinh tế mở và khu công nghiệp.

Trung tâm cũng sẽ thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình mới như tài sản số, tiền số, thanh toán và chuyển tiền kỹ thuật số; thành lập các sàn giao dịch và nền tảng giao dịch mới; thu hút các quỹ đầu tư, quỹ kiều hối, công ty quản lý quỹ vừa và nhỏ. Đặc biệt, thúc đẩy phát triển các startup cung cấp giải pháp tài chính phục vụ tiêu dùng, du lịch, thương mại, logistics gắn với dịch vụ tại khu thương mại tự do; cùng với đó là các hoạt động hỗ trợ, tư vấn và phát triển dịch vụ pháp lý liên quan.

Bộ Tài chính đề xuất trung tâm tại Đà Nẵng ưu tiên đổi mới sáng tạo, ứng dụng các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, điện toán lượng tử, dữ liệu lớn và blockchain để tạo lợi thế cạnh tranh; tập trung thu hút các nhà đầu tư lớn, nhà phát triển, startup, chuyên gia công nghệ có tư duy toàn cầu đến sinh sống và làm việc, tạo ra giá trị vượt trội...

Có cơ quan giám sát, thủ tục đăng ký đơn giản

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại địa phương do UBND quyết định thành lập, có chức năng quản lý nhà nước, điều hành trực tiếp mọi hoạt động và thực hiện độc lập quyền hạn được giao.

Về cơ quan giám sát, Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án:

Phương án 1: Thành lập một cơ quan giám sát độc lập, giám sát chung hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng. Trụ sở đặt tại một trong hai thành phố, nhân sự được tách từ bộ phận của Cơ quan giám sát Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán và các cơ quan liên quan để đảm bảo thống nhất, giảm tầng nấc trung gian.

Phương án 2: Thành lập cơ quan giám sát tại mỗi trung tâm. Kết quả thanh tra, kiểm tra và giám sát sẽ được báo cáo cho các cơ quan giám sát của Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán và các cơ quan liên quan để theo dõi.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính đề nghị Ngân hàng Nhà nước, UBND TP Đà Nẵng, UBND TP.HCM và Bộ Nội vụ cho ý kiến về cơ cấu tổ chức và phụ cấp đối với lãnh đạo ban.

Thủ tục đăng ký thành viên trung tâm tài chính quốc tế được đề xuất quy định rất đơn giản. Nhà đầu tư có thể đăng ký qua cổng thông tin điện tử, dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp.