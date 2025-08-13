Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MB bắt tay đối tác Hàn mở sàn giao dịch tiền số đầu tiên tại Việt Nam

  • Thứ tư, 13/8/2025 15:41 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Dunamu, nhà điều hành của Upbit - sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc, sẽ hợp tác với MB để xây dựng sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số đầu tiên tại Việt Nam.

MB đã ký biên bản ghi nhớ với công ty điều hành sàn giao dịch tiền số lớn nhất Hàn Quốc để xây dựng sàn giao dịch tiền số tại Việt Nam. Ảnh: Reuters.

Theo Korea Herald, hai bên đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) vào ngày 12/8, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Hàn Quốc - Việt Nam.

Thỏa thuận nêu rõ Dunamu - nhà điều hành sàn tiền số Upbit - và MB sẽ hợp tác chặt chẽ để phát triển hệ sinh thái tài chính số của Việt Nam, dựa trên nền tảng niềm tin và mối quan hệ đối tác chiến lược.

Cụ thể, Dunamu sẽ cung cấp công nghệ và kinh nghiệm vận hành Upbit, đồng thời hỗ trợ MB xây dựng hệ thống, cơ chế bảo vệ nhà đầu tư và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hiện, Dunamu là đơn vị vận hành của Upbit - sàn giao dịch tiền mã hóa lớn thứ 3 thế giới, xử lý hơn 1.100 tỷ USD tổng giao dịch và quản lý khối tài sản hơn 15.300 tỷ won (tương đương 11 tỷ USD).

Dunamu không chỉ đưa Upbit trở thành sàn giao dịch mã hóa số một tại Hàn Quốc, mà còn góp phần hình thành hệ sinh thái tiền mã hóa và khung pháp lý tại nước này.

"Quan hệ hợp tác lần này đặc biệt quan trọng khi Dunamu mang mô hình và công nghệ vận hành sàn giao dịch của Hàn Quốc ra nước ngoài trong một dự án do nhà nước dẫn dắt", đại diện Dunamu cho biết.

Thỏa thuận diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực đưa tài sản kỹ thuật số vào khuôn khổ pháp lý, đặc biệt khi Quốc hội đã thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số (hiệu lực từ ngày 1/1/2026).

CEO Dunamu, ông Oh Kyoung-suk, nhấn mạnh: "Việt Nam có tiềm năng lớn với hơn 20 triệu người sở hữu tài sản số, khối lượng giao dịch vượt 800 tỷ USD và là quốc gia đứng thứ 5 thế giới về dòng vốn đầu tư vào tài sản blockchain".

Ông khẳng định khi tiềm năng này kết hợp với mô hình của Upbit, đây sẽ là cơ hội để xây dựng không chỉ là một sàn giao dịch, mà cả toàn bộ hạ tầng tài chính số của Việt Nam.

Chủ tịch MB Lưu Trung Thái cũng kỳ vọng hai bên sẽ cùng hợp tác thúc đẩy tăng trưởng và phát triển thị trường tài chính số Việt Nam.

Upbit Tiền mã hóa MB Bank Hàn Quốc sàn giao dịch tiền số tiền mã hóa Việt Nam

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

