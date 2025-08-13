Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với đại diện các Tập đoàn Posco, Hyundai, GS, Hyosung, Samsung, LG, Daewoo E&C, Lotte...

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo một số Tập đoàn lớn của Hàn Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, chiều 12/8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ một số lãnh đạo, Chủ tịch, Tổng Giám đốc của các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc đã, đang và dự kiến đầu tư tại Việt Nam.

Phát biểu dẫn đề tại buổi gặp gỡ, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh cuộc gặp hôm nay không chỉ thể hiện tầm vóc và chiều sâu chiến lược của quan hệ Việt - Hàn, mà còn mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực và đột phá, trong bối cảnh thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc về công nghệ, năng lượng, chuỗi cung ứng và phát triển bền vững.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng chia sẻ Việt Nam và Hàn Quốc là hai nền kinh tế gắn bó chặt chẽ, có cấu trúc bổ sung, bổ trợ lẫn nhau, có sự tin cậy và tương hỗ chiến lược. Trong nhiều năm qua, các doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn lớn của Hàn Quốc đã góp phần quan trọng vào quá trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa và chuyển đổi số của Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam cũng trở thành thị trường quan trọng hàng đầu, cơ sở sản xuất chiến lược và đối tác đổi mới sáng tạo của nhiều tập đoàn Hàn Quốc.

Đánh giá cao vai trò tiên phong, năng lực công nghệ và tầm nhìn toàn cầu của các tập đoàn, trong đó có nhiều doanh nghiệp dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực bán dẫn, năng lượng sạch, tài chính số, công nghiệp sinh học, logistics và văn hóa sáng tạo, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng tin tưởng với sự tham gia tích cực của các tập đoàn, doanh nghiệp và tổ chức hàng đầu, cùng sự hỗ trợ từ chính phủ hai nước, hai bên sẽ cùng nhau kiến tạo những mô hình hợp tác hiệu quả, bền vững và mang tính đột phá.

Bộ Tài chính cam kết sẽ cùng các bộ, ngành và địa phương đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam hợp tác đầu tư kinh doanh thành công, góp phần tạo ra các giá trị bền vững và gắn kết sâu sắc hơn nữa lợi ích chung, đem lại sự phồn vinh và thịnh vượng cho cả hai bên.

Tại cuộc gặp, lãnh đạo các tập đoàn đã trao đổi thẳng thắn, chia sẻ tầm nhìn và kiến tạo mô hình hợp tác mới, phù hợp với nhu cầu phát triển của hai quốc gia trong giai đoạn mới về: tăng cường chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong chuỗi cung ứng; đào tạo nhân lực công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn, AI và công nghệ blockchain,...; hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược như khí hóa lỏng (LNG), đường sắt tốc độ cao, năng lượng mới; thúc đẩy ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải; khám phá tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, logistics và kinh tế số…

Đại diện các Tập đoàn Posco, Hyundai Motor, GS, HD Hyundai, Hyosung, Samsung Electronics, LG Display, Daewoo E&C, Lotte đã chia sẻ kết quả hợp tác đầu tư, cũng như những dự định đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, công nghệ, dịch vụ, hạ tầng tại Việt Nam; hứa hẹn thúc đẩy các dự án về năng lượng, điện nguyên tử, đất hiếm, khu đô thị, trung tâm thương mại…

Đại diện các doanh nghiệp đánh giá tầm nhìn phát triển của Việt Nam, cũng như các chính sách đổi mới để phát triển kinh tế- xã hội; cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam để cùng phát triển. Nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục được quan tâm hỗ trợ, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để đầu tư, kinh doanh hiệu quả hơn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao sự hợp tác chân thành, tầm nhìn chiến lược và niềm tin mạnh mẽ vào triển vọng phát triển quan hệ Việt-Hàn của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Các đề xuất không chỉ thể hiện cam kết lâu dài với thị trường Việt Nam và khu vực, mà còn mở ra những không gian hợp tác mới, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và lợi ích chiến lược của cả hai quốc gia.

Tổng Bí thư cho biết Việt Nam đang đứng trước những cơ hội phát triển đất nước và đang tập trung các nguồn lực để nắm bắt cơ hội, vì vậy mong muốn có sự hợp tác của các tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc. Việt Nam đã thực hiện nhiều chính sách như tinh gọn bộ máy, giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ những vướng mắc về thể chế, tạo môi trường đầu tư cho người dân, doanh nghiệp kinh doanh thuận lợi.

Cùng với đó, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược như hệ thống giao thông, năng lượng; phát triển lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thị trường tài chính số; tăng cường hàm lượng khoa học công nghệ trong các dự án kinh tế…

Tổng Bí thư bày tỏ trân trọng những đóng góp của các tập đoàn lớn của Hàn Quốc đối với nền kinh tế Việt Nam trong thời gian qua, cũng như mong muốn các tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục hợp tác đầu tư kinh doanh, mở rộng thị trường tại Việt Nam.

Tổng Bí thư đánh giá cao ý kiến đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu; khẳng định Việt Nam sẵn sàng là cửa ngõ quan trọng để doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia thị trường Đông Nam Á; hoan nghênh các doanh nghiệp Hàn Quốc có kinh nghiệm, công nghệ tiên tiến tham gia sâu hơn vào quá trình chuyển đổi năng lượng và hiện đại hóa hạ tầng quốc gia.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam và Hàn Quốc đang đứng trước những cơ hội hợp tác mới, sâu sắc hơn, toàn diện hơn và chiến lược hơn; tin tưởng với nền tảng tin cậy chính trị, sự bổ sung lẫn nhau về kinh tế và khát vọng phát triển bền vững, doanh nghiệp hai nước sẽ là người dẫn đường đưa quan hệ Việt-Hàn lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ và đồng hành cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc, cam kết tạo dựng môi trường đầu tư công bằng, minh bạch, ổn định và thuận lợi hơn nữa; cùng nhau vun đắp lòng tin, cùng vượt qua thách thức, cùng chia sẻ thành quả phát triển và cùng tạo nên một kỷ nguyên mới của hợp tác Việt - Hàn.