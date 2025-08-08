Tổng Bí thư Tô Lâm giao '4 đề bài' cho ngành Tài chính

Tổng Bí thư khẳng định ưu tiên hàng đầu của đất nước là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược, trong đó, đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh lại mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Ảnh: BTC.

Sáng 8/8, Bộ Tài chính đã tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2025).

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết lễ kỷ niệm năm nay có ý nghĩa quan trọng khi chứng kiến sự ra đời của Bộ Tài chính mới từ ngày 1/3, trên cơ sở hợp nhất Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sáp nhập Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Đây là một cải cách thể chế lớn, thể hiện tinh thần đổi mới tư duy, đồng bộ hóa chức năng quản lý kinh tế vĩ mô, quản lý tài chính công, phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước và nâng cao đời sống toàn diện của nhân dân.

GDP tăng 95 lần sau gần 40 năm

Dành thời gian để nhắc về lịch sử vẻ vang của ngành Tài chính, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong 80 năm qua, ngành tài chính đã không ngừng trưởng thành, phát triển và khẳng định vị trí trung tâm trong tham mưu tổng hợp, hoạch định chiến lược phát triển kinh tế xã hội, quản lý, sử dụng nguồn tài chính quốc gia, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đóng góp to lớn của ngành Tài chính, Việt Nam đã đạt những thành tựu kinh tế xã hội ấn tượng, như quy mô nền kinh tế tăng từ 5 tỷ USD năm 1985 lên 476 tỷ USD năm 2024, trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 khu vực Đông Nam Á và xếp thứ 34 trên thế giới. GDP bình quân đầu người đạt 4.700 USD /năm.

Tổng thu ngân sách Nhà nước vượt mốc 2,1 triệu tỷ đồng vào năm 2024, tăng gần 100.000 lần so với thời kỳ đầu lập nước. Tỷ lệ thu ngân sách so với GDP duy trì ổn định ở mức 18-20% trong nhiều năm gần đây. An ninh tài chính quốc gia đã giữ vững với mức bội chi, nợ công, nợ Chính phủ trong giới hạn an toàn và trong tầm kiểm soát.

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán phát triển mạnh mẽ trở thành kênh huy động vốn quan trọng với giá trị vốn hóa của thị trường đã trên 90% GDP vào năm 2024; Việt Nam hiện nằm trong top 15 nước đang phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới với tổng vốn đăng ký lên tới hàng trăm tỷ USD, đóng góp rất lớn vào GDP, tạo công việc làm và chuyển giao công nghệ...

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam. Ảnh: BTC.

Đặc biệt, Tổng Bí thư cho biết vốn FDI kể trên là phần thống kê được từ đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trong khi vốn đầu tư gián tiếp đã thu hút hàng nghìn tỷ USD trên các lĩnh vực, cũng cần được tổng kết đánh giá.

Bên cạnh những thành tựu kinh tế, xã hội đã đạt được, người đứng đầu Đảng cũng chỉ ra những khó khăn, thách thức mà đất nước đang phải đối mặt như: Chúng ta vẫn thuộc nhóm quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp; tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa diễn ra chậm; thiếu vắng các ngành công nghiệp cơ bản; chưa làm chủ được số công nghệ chiến lược, công nghệ cốt lõi, công nghệ nguồn...

Việt Nam chưa có nhiều doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu và chuỗi công nghệ. Ngoài ra, Việt Nam có nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình nếu không có những cải cách và đổi mới mang tính chiến lược, bứt phá.

4 gợi mở cho ngành Tài chính

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến cố mang tính bước ngoặt. Đây cũng là đoạn nước rút của Việt nam để đạt 2 mục tiêu trăm năm. Trong đó, ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn mới là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược: Đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Do đó, Tổng Bí thư đã gợi mở 4 vấn đề để ngành Tài chính triển khai thực hiện.

Một là, đột phá thể chế, chiến lược tài chính và đổi mới mô hình tăng trưởng. Trong đó, tập trung giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt của thể chế phát triển; điều chỉnh không gian kinh tế, mở rộng không gian phát triển, tăng cường phân cấp phân quyền, phân bổ và kết hợp các nguồn lực kinh tế.

Ngành Tài chính cần xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính ngân sách Nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và tổ chức thực hiện pháp luật với quan điểm thể chế là đột phá của đột phá, thể chế là nguồn lực, là động lực cho phát triển.

Tiên phong trong việc thực hiện hóa các chủ trương, nghị quyết quan trọng của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, góp phần vào thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.

Rà soát, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách đối với kinh tế Nhà nước, trong đó có doanh nghiệp Nhà nước. Đẩy mạnh phân cấp phân quyền cùng với tăng cường trách nhiệm giải trình, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực quản trị nhằm phát huy tối đa vai trò, nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước đang nắm giữ để dẫn dắt, tạo động lực cho nền kinh tế cũng như là thực hiện các chính sách định hướng của Nhà nước.

Hai là, quản trị tài chính, ngân sách hiện đại và hiệu quả. Trong đó, ngành Tài chính phải bám sát, đánh giá đúng tình hình kinh tế trong nước, thế giới, chủ động phân tích, nhận định các thách thức tác động từ các chính sách tài khóa, tiền tệ, kịp thời tham mưu Chính phủ có kịch bản, có giải pháp chủ động trong điều hành thu chi ngân sách Nhà nước.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách Nhà nước, quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách Nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời.

Điều hành chi ngân sách Nhà nước chặt chẽ, hiệu quả, triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, tăng thu, tiết kiệm chi để tập trung cho đầu tư phát triển trong một số dự án lớn mang tính chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tiếp thu các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: BTC.

Ba là, phát triển thị trường vốn, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Tổng Bí thư yêu cầu ngành Tài chính có giải pháp để huy động và sử dụng hiệu quả hơn nữa nguồn lực từ thị trường tài chính, thị trường vốn, thị trường chứng khoán, nguồn lực kinh tế trong nhân dân; xác lập nguồn tài chính cộng đồng...

Tăng cường thu hút vốn cả trong và ngoài nước, tạo kênh huy động vốn tốt hơn nữa cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân. Đặc biệt, Tổng Bí thư cho biết dù Việt Nam đi sau nhưng vừa qua đã quyết tâm xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, đây là những biện pháp lớn, quyết liệt, quyết tâm thực hiện.

Ngành Tài chính cũng được yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung vào các dự án hạ tầng chiến lược như giao thông, năng lượng tái tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, cải thiện môi trường đầu tư, giảm thủ tục hành chính để thu hút vốn FDI chất lượng cao.

"Đầu tư vào đâu, đầu tư như thế nào để phát triển ổn định, có hiệu quả cao nhất. Phải tính toán trong từng dự án, từng công trình, kể cả vốn đầu tư công. Chúng ta quản lý vốn Nhà nước, vốn đầu tư công, vốn nhân dân không được phép làm lãng phí", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu gắn chặt ngành Kế hoạch Đầu tư với ngành Tài chính, những xương sống, trụ cột, huyết mạch để tăng cường sức mạnh cho quốc gia, cho sự phát triển kinh tế của đất nước.

Quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản công, tăng cường minh bạch, hiệu quả trong khai thác sử dụng vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp.

Tổng Bí thư lưu ý cổ phần hóa là tăng cường sức mạnh, tăng cường vốn, mở rộng sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp Nhà nước chứ không phải là Nhà nước bán cổ phần để thu tiền về. Bản chất là huy động được sức mạnh của nhân dân và xã hội vào trong những ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp phát triển phải tiếp tục phát triển hơn nữa.

Gợi mở thứ tư Tổng Bí thư Tô Lâm đưa ra với ngành Tài chính là tiếp tục chú trọng và duy trì các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội để nâng cao đời sống của nhân dân. Cùng với kinh tế phát triển thì đời sống nhân dân phải tốt hơn, toàn diện hơn trên tất cả các mặt, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của người dân.

"Vừa qua, chúng ta đã xóa được nhà tạm, nhà dột nát cho nhân dân toàn quốc. Chúng ta đã cải cách rất nhiều về giáo dục, về y tế, nâng cao đời sống của nhân dân. Mục tiêu cuối cùng cũng là sự thụ hưởng của nhân dân, của đất nước", Tổng Bí thư nhấn mạnh và cho biết đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Với truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, phát triển, ngành Tài chính nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.