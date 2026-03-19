Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Hóa chất Đức Giang họp bất thường sau khi cha con chủ tịch bị bắt

  • Thứ năm, 19/3/2026 22:36 (GMT+7)
Hóa chất Đức Giang lên kế hoạch họp ĐHĐCĐ bất thường trong bối cảnh loạt lãnh đạo cấp cao bị khởi tố, khiến HĐQT không còn đủ số lượng tối thiểu theo quy định.

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) vừa phát thông báo về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

Theo thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và các cổ đông, tập đoàn cho biết quyết định triệu tập đại hội được đưa ra sau khi một số thành viên HĐQT bị khởi tố và bắt tạm giam liên quan đến các cáo buộc như gây ô nhiễm môi trường, vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cụ thể, 3 Thành viên HĐQT gồm ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT, ông Đào Hữu Duy Anh - Phó chủ tịch HĐQT và ông Phạm Văn Hùng - Thành viên HĐQT mới đây đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam.

Hiện tại, HĐQT Hóa chất Đức Giang chỉ còn lại 2 người là ông Lưu Bách Đạt - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc và bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên HĐQT độc lập. Như vậy, số lượng thành viên HĐQT còn lại ít hơn số lượng tối thiểu theo quy định của pháp luật là 3 thành viên.

Trước tình hình này, 2 thành viên HĐQT còn lại đã thống nhất triệu tập ĐHĐCĐ bất thường nhằm kiện toàn bộ máy quản trị. Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 8/5. Địa điểm họp sẽ được thông báo trong giấy mời họp.

Nội dung chính của đại hội bao gồm việc bầu bổ sung 3 Thành viên HĐQT cùng các vấn đề khác thuộc thẩm quyền. Đối tượng tham dự là toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách chốt tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đến ngày 10/4.

Khối tài sản nghìn tỷ của cha con ông Đào Hữu Huyền khi bị khởi tố

Chỉ sau hai phiên giao dịch, giá trị khối tài sản bằng cổ phiếu của ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, đã "bốc hơi" hàng trăm tỷ đồng.

17 giờ trước

Nhà đầu tư 'tháo chạy' khỏi cổ phiếu Hóa chất Đức Giang

Cổ phiếu DGC tiếp tục giảm sàn phiên thứ 2 liên tiếp, lùi về mức thấp nhất 2 tháng sau khi cha con Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền bị khởi tố.

30:1788 hôm qua

Cổ phiếu DGC lao dốc khi cha con ông Đào Hữu Huyền bị khởi tố

Cổ phiếu DGC bị bán tháo dữ dội sau thông tin lãnh đạo bị khởi tố, kéo theo làn sóng hoảng loạn lan rộng và trở thành tâm điểm tiêu cực của thị trường phiên 17/3.

15:42 17/3/2026

Minh Khánh

hóa chất Tiền mã hóa đức giang họp chủ tịch

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý