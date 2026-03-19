Hóa chất Đức Giang họp bất thường sau khi cha con chủ tịch bị bắt

Hóa chất Đức Giang lên kế hoạch họp ĐHĐCĐ bất thường trong bối cảnh loạt lãnh đạo cấp cao bị khởi tố, khiến HĐQT không còn đủ số lượng tối thiểu theo quy định.

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) vừa phát thông báo về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

Theo thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và các cổ đông, tập đoàn cho biết quyết định triệu tập đại hội được đưa ra sau khi một số thành viên HĐQT bị khởi tố và bắt tạm giam liên quan đến các cáo buộc như gây ô nhiễm môi trường, vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cụ thể, 3 Thành viên HĐQT gồm ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT, ông Đào Hữu Duy Anh - Phó chủ tịch HĐQT và ông Phạm Văn Hùng - Thành viên HĐQT mới đây đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam.

Hiện tại, HĐQT Hóa chất Đức Giang chỉ còn lại 2 người là ông Lưu Bách Đạt - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc và bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên HĐQT độc lập. Như vậy, số lượng thành viên HĐQT còn lại ít hơn số lượng tối thiểu theo quy định của pháp luật là 3 thành viên.

Trước tình hình này, 2 thành viên HĐQT còn lại đã thống nhất triệu tập ĐHĐCĐ bất thường nhằm kiện toàn bộ máy quản trị. Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 8/5. Địa điểm họp sẽ được thông báo trong giấy mời họp.

Nội dung chính của đại hội bao gồm việc bầu bổ sung 3 Thành viên HĐQT cùng các vấn đề khác thuộc thẩm quyền. Đối tượng tham dự là toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách chốt tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đến ngày 10/4.