Nhiều hãng bay giá rẻ sẽ phá sản vì giá nhiên liệu

Lãnh đạo IATA cảnh báo giá nhiên liệu leo thang do xung đột tại Trung Đông có thể khiến nhiều hãng hàng không phá sản hoặc bị thâu tóm trong 1-2 năm tới.

Các hãng bay giá rẻ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong thời gian tới. Ảnh: Reuters.

Chi phí nhiên liệu tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông có thể đẩy thêm nhiều hãng hàng không vào cảnh phá sản hoặc buộc phải sáp nhập trong vòng 1-2 năm tới, theo nhận định của người đứng đầu Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA).

Phát biểu bên lề hội nghị thường niên của IATA tại Rio de Janeiro (Brazil), ông Willie Walsh, Tổng giám đốc IATA, cho biết ngành hàng không toàn cầu đang chịu áp lực lớn từ giá nhiên liệu phản lực leo thang sau khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran làm gián đoạn nguồn cung cũng như ảnh hưởng nhiều tuyến hàng không quan trọng.

Theo ông Walsh, các hãng hàng không buộc phải bay vòng để tránh khu vực xung đột, khiến chi phí khai thác tăng đáng kể trong bối cảnh giá nhiên liệu vốn đã ở mức cao.

"Thật không may, tôi cho rằng sẽ có những hãng hàng không rất khó xoay xở với mức giá nhiên liệu hiện nay", ông nói với Reuters.

Lãnh đạo IATA dự báo một số hãng có thể phải ngừng hoạt động, trong khi những hãng khác sẽ trở thành mục tiêu thâu tóm của các đối thủ lớn hơn.

Các hãng hàng không giá rẻ được cho là chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi nhóm doanh nghiệp này phụ thuộc chủ yếu vào doanh thu bán vé, trong khi ít có các nguồn thu lợi nhuận cao như hạng thương gia, khách hàng doanh nghiệp hay chương trình khách hàng thân thiết liên kết thẻ tín dụng.

Dấu hiệu khó khăn đã xuất hiện tại thị trường Mỹ khi hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines sụp đổ trong thời gian gần đây. Theo ông Walsh, đây có thể chưa phải trường hợp cuối cùng.

Ngoài nguy cơ phá sản, các hãng hàng không cũng được dự báo cắt giảm những đường bay kém hiệu quả nhằm bảo vệ biên lợi nhuận. Trong khi đó, giá vé máy bay đã tăng đáng kể từ khi xung đột với Iran bùng phát và khó giảm trong ngắn hạn.

Dù vậy, người đứng đầu IATA cho rằng mô hình hàng không giá rẻ chưa hề lỗi thời. Theo ông, khó khăn hiện nay chủ yếu diễn ra tại Mỹ, nơi 3 hãng hàng không lớn gồm United Airlines, Delta Air Lines và American Airlines đang gia tăng sức ép cạnh tranh lên các đối thủ giá rẻ.

"Tôi không cho rằng mô hình hàng không giá rẻ đang gặp vấn đề. Thực tế hoàn toàn ngược lại", ông nói, đồng thời dẫn chứng Ryanair vẫn đang ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực tại châu Âu.

Bên cạnh áp lực từ giá nhiên liệu, ngành hàng không còn phải đối mặt với tình trạng giao máy bay chậm từ Boeing và Airbus cũng như các vấn đề liên quan đến nguồn cung động cơ. Ông Walsh ước tính những gián đoạn chuỗi cung ứng đã khiến các hãng hàng không toàn cầu thiệt hại khoảng 11 tỷ USD trong năm ngoái.

Trong bối cảnh đó, lãnh đạo IATA cho rằng quá trình tái cơ cấu và hợp nhất trong ngành hàng không có thể sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ trong thời gian tới.