Boeing ký loạt thỏa thuận mới với Trung Quốc

Boeing vừa ký nhiều thỏa thuận với doanh nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực bảo dưỡng, phụ tùng và kết nối trên máy bay, giữa lúc đội bay nước này tiếp tục tăng trưởng.

Nỗ lực quay trở lại thị trường Trung Quốc của Boeing vẫn chưa đạt kỳ vọng vì căng thẳng Mỹ - Trung. Ảnh: Reuters.

Nhà sản xuất máy bay Boeing vừa ký một loạt thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực bảo dưỡng, phụ tùng và kết nối trên máy bay, cho thấy hãng tiếp tục đặt cược vào thị trường hàng không lớn thứ hai thế giới.

Theo China Daily, các thỏa thuận được công bố tại triển lãm MRO Greater China lần đầu tiên diễn ra ở Bắc Kinh. Đây là một trong những sự kiện lớn nhất ngành bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu máy bay (MRO) tại Trung Quốc.

Trong đó, Boeing ký biên bản ghi nhớ với CETC Avionics, doanh nghiệp có trụ sở tại Thành Đô, nhằm nghiên cứu và phát triển các giải pháp kết nối Internet trên máy bay.

Hãng cũng đạt thỏa thuận cung cấp gói phụ tùng chuyên biệt với HNA Technic - đơn vị bảo dưỡng thuộc Tập đoàn Hainan Airlines. Theo Boeing, thỏa thuận sẽ giúp khách hàng tiếp cận phụ tùng bảo dưỡng với chi phí thấp hơn, quy trình mua sắm đơn giản hơn và các dịch vụ hỗ trợ được thiết kế theo nhu cầu riêng.

Bên cạnh đó, Boeing ký kết với Wuhan Hangda Aero Science & Technology Development để hỗ trợ doanh nghiệp này cung cấp các giải pháp mua sắm phụ tùng cho khách hàng. Wuhan Hangda hiện là một trong những nhà cung cấp dịch vụ MRO hàng đầu Trung Quốc trong lĩnh vực linh kiện máy bay dân dụng và càng hạ cánh.

"Thông qua các mối quan hệ hợp tác này, chúng tôi sẽ có vị thế tốt hơn để hỗ trợ sự tăng trưởng liên tục của ngành hàng không thương mại Trung Quốc", ông Aki Nakano, Giám đốc phụ trách bán hàng thương mại khu vực Trung Quốc đại lục, Hong Kong, Macau và Đài Loan (Trung Quốc) của Boeing Global Services, cho biết.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Boeing đang nỗ lực củng cố vị thế tại Trung Quốc - thị trường được dự báo sẽ đóng góp đáng kể cho tăng trưởng của ngành hàng không toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới.

Theo dự báo thị trường mới nhất của Boeing, đội bay thương mại của Trung Quốc sẽ tăng lên 9.755 máy bay vào năm 2044, gần gấp đôi hiện nay. Trong giai đoạn này, thị trường dịch vụ hàng không của nước này được ước tính đạt quy mô 825 tỷ USD .