Vietnam Airlines, Sun PhuQuoc Airways mua thêm 90 máy bay Boeing

  • Thứ năm, 19/2/2026 09:50 (GMT+7)
Vietnam Airlines đã ký hợp đồng mua 50 tàu bay thân hẹp của Boeing trị giá 8,1 tỷ USD trong khi Sun PhuQuoc Airways mua 40 tàu bay thân rộng với giá trị ước tính khoảng 22,5 tỷ USD.

Vietnam Airlines ký hợp đồng mua thêm 50 máy bay Boeing 737-8 trị giá 8,1 tỷ USD, tăng tốc chiến lược phát triển đội tàu bay. Ảnh: VNA.

Tổng công ty hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines cho biết vừa ký kết hợp đồng mua thêm 50 tàu bay thân hẹp Boeing 737-8 trị giá 8,1 tỷ USD dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nhân dịp chuyến công tác đến Mỹ tham gia Hội đồng Hòa bình.

Bên lề lễ ký kết, lãnh đạo hãng cũng làm việc với Boeing về kế hoạch tiếp theo đầu tư 30 tàu bay thân rộng trong thời gian tới, với tổng giá trị ước tính hơn 12 tỷ USD (theo giá công bố), nhằm phục vụ chiến lược phát triển mạng bay quốc tế.

Vietnam Airlines dự kiến tiếp nhận 50 chiếc Boeing 737-8 trong giai đoạn từ năm 2030 đến năm 2032, nâng quy mô đội bay lên 151 chiếc vào năm 2030, trong đó ưu tiên phát triển đội tàu bay thân hẹp nhằm gia tăng tần suất, tính linh hoạt và tối ưu chi phí khai thác.

Đây là bước đi chiến lược nhằm mở rộng và hiện đại hóa đội tàu bay, nâng cao hiệu quả khai thác và năng lực cạnh tranh của hãng trong giai đoạn phát triển mới.

Các tàu bay Boeing 737-8 sẽ được khai thác trên các đường bay nội địa và khu vực châu Á, đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng tăng. Vietnam Airlines đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hai con số trong 5 năm tới, với tổng lưu lượng hành khách dự kiến đạt 168 triệu lượt và sản lượng hàng hóa hơn 2,25 triệu tấn.

Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines cho biết hãng đang chủ động chuẩn bị nguồn lực một cách toàn diện, từ đội tàu bay, nền tảng tài chính đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới của ngành hàng không.

Việc đầu tư thêm 50 tàu bay Boeing 737-8 không chỉ giúp hãng xây dựng đội bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế.

"Thỏa thuận này tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài giữa Vietnam Airlines và Boeing, tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu trở thành hãng hàng không 5 sao quốc tế trước năm 2030", ông Hòa nói thêm.

Cùng ngày 18/2 (giờ Mỹ), Sun PhuQuoc Airways cũng ký hợp đồng mua 40 tàu bay thân rộng 787-9 Dreamliner của Boeing với giá trị ước tính 22,5 tỷ USD.

Chủ tịch HĐQT Sun Group Đặng Minh Trường cho biết hợp tác cùng Boeing đặt nền móng vững chắc cho việc xây dựng một hãng hàng không đẳng cấp quốc tế, đồng bộ với hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng mà tập đoàn này đang phát triển.

Theo ông, Sun PhuQuoc Airways chọn Boeing 787-9 không chỉ vì hiệu suất vận hành, mà còn là dòng tàu bay phù hợp nhất để hiện thực hóa tầm nhìn "đưa Phú Quốc ra thế giới và đưa thế giới đến với Phú Quốc.

Với tầm bay 7.565 hải lý (14.010 km), 787-9 sẽ giúp Sun PhuQuoc Airways kết nối hiệu quả Phú Quốc với các thành phố lớn và các điểm du lịch khác trên khắp châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

Trong khi đó, Vietjet cũng có loạt thỏa thuận hợp tác chiến lược với các tập đoàn, tổ chức tài chính hàng đầu Mỹ với tổng trị giá hơn 6,3 tỷ USD.

Cụ thể, Vietjet và Pratt & Whitney ký hợp đồng cung cấp động cơ GTF cùng gói dịch vụ bảo dưỡng toàn diện cho 44 tàu bay A321neo và A321XLR. Giá trị của hợp đồng này khoảng 5,4 tỷ USD.

Vietjet cũng đạt thỏa thuận cùng Griffin Global Asset Management để được cung cấp tài chính cho 6 tàu bay Boeing 737-8, trị giá khoảng 965 triệu USD.

