Vietnam Airlines vừa lập một kỷ lục sau 3 thập kỷ

Vietnam Airlines vừa lập kỷ lục kết quả kinh doanh chưa từng có với doanh thu năm 2025 ước đạt 123.000 tỷ đồng và lợi nhuận hơn 8.400 tỷ.

Vietnam Airlines đã mở 14 đường bay quốc tế trong năm 2025. Ảnh: VNA.

Ngày 14/1, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết doanh thu kinh doanh trong năm gần nhất (2025) của hãng đã đạt 123.000 tỷ đồng , tăng 10% so với 2024. Như vậy, bình quân mỗi ngày hãng hàng không quốc gia thu về trên 336 tỷ đồng . Đây cũng là mức doanh thu cao nhất trong 30 năm hoạt động của hãng bay này.

Với kết quả doanh thu kỷ lục, Vietnam Airlines đồng thời lập kỷ lục lợi nhuận trước thuế với hơn 8.450 tỷ đồng trong cả năm 2025.

Trong năm 2024 trước đó, hãng bay này từng ghi nhận kết quả lợi nhuận lần đầu vượt 8.000 tỷ đồng , nhưng khoảng một nửa đến từ việc công ty con Pacific Airlines được xóa nợ.

Năm 2025 vừa qua, kết quả kinh doanh tích cực của Vietnam Airlines đến từ hệ thống mạng bay mở rộng cùng lượng khách tăng mạnh.

Cụ thể, hãng đã mở mới và khai thác trở lại 14 đường bay quốc tế, kết nối Việt Nam với các thị trường trọng điểm tại châu Âu, Đông Bắc Á, Trung Đông và Đông Nam Á.

Tổng số chuyến bay đạt 156.300 chuyến, tăng 12% so với cùng kỳ; sản lượng vận chuyển hành khách đạt 25,64 triệu lượt khách, tăng 13% và sản lượng vận chuyển hàng hóa đạt 344.000 tấn, tăng 10%.

Bước sang năm 2026, Vietnam Airlines dự báo thị trường hàng không tiếp tục tăng trưởng, đặc biệt tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và các đường bay đi, đến Việt Nam.

Trên cơ sở đó, tổng công ty dự kiến vận chuyển 29,07 triệu lượt hành khách, tăng 13% so với năm 2025 và đặt mục tiêu tăng 13% số ghế luân chuyển.

Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) cho biết Việt Nam là một trong 10 thị trường hàng không có tốc độ tăng trưởng lưu lượng nhanh nhất khu vực. Trong đó, dư địa phát triển của các hãng hàng không trong nước còn khá lớn khi Việt Nam hiện mới có đường bay thẳng đến trên 30 quốc gia, trong khi đó Thái Lan, Singapore kết nối trực tiếp với hơn 50 nước.

Dù vậy, báo cáo phân tích của Công ty Chứng khoán SHS nhận định ngành hàng không Việt Nam đang bước vào chu kỳ cạnh tranh mới khi đội bay của các hãng được khôi phục sau khủng hoảng động cơ P&W và máy bay mới bắt đầu bàn giao trở lại từ năm 2025. Sự xuất hiện của Sun Phu Quoc Airways từ năm 2026 cũng làm tăng nhiệt đáng kể cho phân khúc full-service, đặc biệt đối với Vietnam Airlines.

Đồng thời, các hãng bay giá rẻ nội địa (Vietjet, Vietravel Airlines) và quốc tế (AirAsia, Scoot, Cebu Pacific…) liên tục tăng tần suất và mở đường bay đến Việt Nam, khiến nguồn cung tăng nhanh hơn mức tăng nhu cầu khoảng 10%/năm.

Khi công suất toàn ngành "phình" ra mạnh, nguy cơ dư cung cục bộ trở nên rõ rệt, kéo theo việc giảm giá vé, giảm hệ số tải và thu hẹp biên lợi nhuận.