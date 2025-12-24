Chính thức có lại đường bay thẳng TP.HCM - Điện Biên

Vietnam Airlines vừa khai trương đường bay thẳng TP.HCM - Điện Biên với tần suất 2 chuyến mỗi tuần, rút ngắn thời gian di chuyển và tăng kết nối hàng không tới khu vực Tây Bắc.

Chặng TP.HCM - Điện Biên là một trong những đường bay nội địa có cự ly và thời gian bay dài nhất trong mạng khai thác của Vietnam Airlines. Ảnh: VNA.

Ngày 24/12, Vietnam Airlines (HoSE: VNA) khai trương chuyến bay thẳng đầu tiên kết nối TP.HCM và Điện Biên. Chuyến bay VN1160 khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 9h35, hạ cánh tại sân bay Điện Biên lúc 11h55, chở gần 100 hành khách.

Đây là một trong những đường bay nội địa có cự ly và thời gian bay dài nhất trong mạng khai thác của Vietnam Airlines, bổ sung thêm lựa chọn di chuyển bằng đường hàng không cho hành khách đến khu vực Tây Bắc.

Đường bay TP.HCM - Điện Biên được hãng khai thác bằng tàu bay Airbus A321, tần suất hai chuyến mỗi tuần, thời gian bay khoảng 2 giờ 20 phút. Từ Điện Biên, hành khách có thể nối chuyến đi Hà Nội thông qua các chuyến bay được khai thác hàng ngày.

Theo đại diện Vietnam Airlines, việc kết nối các chuyến bay Điện Biên - Hà Nội với trục bay Hà Nội - TP.HCM, hiện có 30-32 chuyến mỗi ngày, giúp hành khách từ phía Nam thuận tiện hơn khi di chuyển đến Điện Biên và các điểm du lịch trong khu vực.

Ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết việc đưa vào khai thác đường bay thẳng TP.HCM - Điện Biên là bước đi quan trọng nhằm tháo gỡ điểm nghẽn giao thông, tăng khả năng kết nối với trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, qua đó tạo dư địa mới cho thu hút đầu tư, phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhờ kết nối hàng không trực tiếp, du khách có thêm điều kiện tiếp cận các điểm đến như hồ Pá Khoang, rừng Mường Phăng hay các bản làng vùng cao, đồng thời trải nghiệm lễ hội, ẩm thực và văn hóa bản địa.

Trong thời gian khai trương đường bay mới, Vietnam Airlines áp dụng mức giá vé từ 1,099 triệu đồng/chặng TP.HCM - Điện Biên (đã bao gồm thuế, phí), thời gian xuất vé đến ngày 31/12, khởi hành từ 24/12 và hoàn thành hành trình muộn nhất vào cuối năm nay. Sau thời gian ưu đãi, giá vé dự kiến dao động khoảng 1,5 triệu đồng/chặng.

Ông Đặng Anh Tuấn - Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết việc khai trương đường bay thẳng TP.HCM - Điện Biên là một bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng đường bay nội địa của hãng.

"Chúng tôi mong muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất để du khách trong và ngoài nước tiếp cận vùng đất giàu giá trị lịch sử, văn hóa và thiên nhiên của Điện Biên, qua đó thúc đẩy tăng trưởng du lịch và kinh tế địa phương", ông nói.

Vietnam Airlines bắt đầu khai thác đường bay Hà Nội - Điện Biên từ tháng 4/1994. Sau khi Cảng Hàng không Điện Biên được nâng cấp và đưa vào khai thác trở lại từ tháng 12/2023, hãng đã thực hiện gần 2.700 chuyến bay, phục vụ hơn 385.000 lượt hành khách và hiện là hãng hàng không duy nhất khai thác các chuyến bay thương mại tại sân bay này.