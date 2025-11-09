Tin mới về việc đầu tư đường băng thứ 3 tại sân bay Long Thành

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo triển khai đầu tư ngay đường băng thứ 3 cần dựa trên việc đánh giá kỹ lưỡng về sự cần thiết, tính khả thi, hiệu quả khai thác...

Đường băng số 1 đã hoàn thiện trong khi đường băng số 2 sân bay Long Thành cũng đang được khẩn trương khi công. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo Báo Đồng Nai, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có ý kiến gửi Bộ trưởng Bộ Xây dựng liên quan đến việc triển khai đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh (đường băng) thứ 3 của Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ báo cáo Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi Nghị quyết 94/2015 về chủ trương đầu tư Dự án sân bay Long Thành tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, bảo đảm tiến độ triển khai đường băng thứ 3 và giai đoạn 2 của dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng trước đó.

Việc triển khai đầu tư ngay đường băng thứ 3 sân bay Long Thành cần dựa trên việc đánh giá kỹ lưỡng về sự cần thiết, tính khả thi, hiệu quả khai thác, khả năng thu xếp vốn… thông qua việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 2 và báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định trước khi thực hiện.

Trước đó, vào ngày 6/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chỉ đạo về việc triển khai Dự án đường băng thứ 3 tại sân bay Long Thành.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) triển khai xây dựng và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường băng thứ 3 với quy mô phù hợp chủ trương đầu tư dự án đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết 94/2015 (đạt cấp 4F theo phân cấp của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO) để khởi công vào ngày 19/12.

Theo ACV, hiện nay, đối với công tác xây dựng đường băng số 1 (thuộc gói thầu số 4.6, xây dựng đường băng, đường lăn, sân đỗ tàu bay), liên danh nhà thầu cơ bản đã hoàn thành hạng mục này.

Ngày 26/9 vừa qua, sân bay Long Thành đã chính thức đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên.

Đường băng thứ 2 (gói thầu số 4.12) đã được khởi công xây dựng vào cuối tháng 5. Liên danh nhà thầu đang tập trung thi công để phấn đấu hoàn thành cơ bản trước ngày 19/12, đảm bảo hoàn thành đồng bộ với công trình nhà ga hành khách và đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 6/2026 theo đúng tiến độ yêu cầu.