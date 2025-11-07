Hiện trạng sân bay Long Thành trước ngày khánh thành

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào những ngày đầu tháng 11, nhiều hạng mục của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai) đang được thi công khẩn trương dù thời tiết liên tục mưa lớn kéo dài. Trong ảnh là gói thầu 5.10 - thi công nhà ga hành khách thuộc dự án thành phần 3 với tổng vốn đầu tư 35.000 tỷ đồng do liên danh Vietur thực hiện đã lộ diện rõ nét.