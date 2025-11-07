Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Hiện trạng sân bay Long Thành trước ngày khánh thành

  • Thứ sáu, 7/11/2025 06:17 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau hơn 4 năm khởi công, sân bay Long Thành lộ rõ hình hài với các hạng mục tháp kiểm soát không lưu, đường băng, trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước, nhà ga sân bay Long Thành.

Đường băng số 2 sân bay Long Thành lộ rõ hình hài sau nửa năm thi công Đường băng số 2 đã lộ rõ hình dáng sau nửa năm khởi công. Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh chỉ đạo hoàn thành dự án và các hạng mục phụ trợ để đảm bảo kết nối giữa hai đường băng.
san bay long thanh anh 1

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào những ngày đầu tháng 11, nhiều hạng mục của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai) đang được thi công khẩn trương dù thời tiết liên tục mưa lớn kéo dài. Trong ảnh là gói thầu 5.10 - thi công nhà ga hành khách thuộc dự án thành phần 3 với tổng vốn đầu tư 35.000 tỷ đồng do liên danh Vietur thực hiện đã lộ diện rõ nét.
san bay long thanh anh 2

Hiện công trình đã hoàn thành cơ bản phần mái, các khu cánh đang được hoàn thiện để kịp diện mạo mới trước ngày 19/12.
san bay long thanh anh 3

Công trình nhà ga hành khách đang được bố trí 4.700 nhân sự và hơn 1.000 máy móc thiết bị để thi công.

san bay long thanh anh 4

Hạng mục cầu ống lồng cố định kết nối nhà ga hành khách và sân đỗ máy bay đã thi công hoàn thành cơ bản phần khung thép, đang được thi công hoàn thiện lắp kính.

san bay long thanh anh 5

Theo thiết kế, có 32 cầu ống lồng, bố trí 40 vị trí đỗ gần cho các loại tàu bay Code C, E và F.
san bay long thanh anh 6

Hiện toàn dự án huy động gần 14.000 kỹ sư, công nhân, chuyên gia, khoảng 3.000 thiết bị hiện đại, triển khai hàng trăm mũi thi công đồng thời xuyên ngày đêm.
san bay long thanh anh 7

Đến nay, 3/15 gói thầu đã hoàn thành, 12 gói đang triển khai với cường độ cao để đồng loạt về đích. Nhiều gói thầu được rút ngắn tiến độ so với hợp đồng từ 3 - 5 tháng, thể hiện quyết tâm hoàn thành các mốc kỹ thuật trước 19/12.
san bay long thanh anh 8

Trong đó gói 4.6 đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ đã hoàn thành cơ bản, đã hiệu chuẩn bay, vượt tiến độ 3 tháng. Dự án được chuyên gia quốc tế đánh giá hội tụ đủ điều kiện khai thác thương mại ở cấp độ khu vực, quốc tế.
san bay long thanh anh 9

Cạnh đó đường băng số 2 (bên trái) cũng đã lộ rõ hình dáng chỉ sau nửa năm khởi công. Trong chuyến kiểm tra thực dịa vào ngày 2/11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cũng đã chỉ đạo hoàn thành toàn bộ đường băng số 2, bãi đỗ tàu bay và các hạng mục phụ trợ để đảm bảo kết nối liên hoàn giữa hai đường băng
san bay long thanh anh 10

Cách đó khoảng 1 km,các công trình phục vụ quản lý bay gồm đài kiểm soát không lưu, các hạng mục phụ trợ, phục vụ quản lý bay, thiết bị cũng đang được triển khai thi công khẩn trương.
san bay long thanh anh 11

Chủ đầu tư Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết, hạng mục kính của tháp kiểm soát không lưu sẽ hoàn thành trước 20/11/2025.
san bay long thanh anh 12

Hạng mục ốp toàn thân tháp hoàn thành trước 25/11/2025.
san bay long thanh anh 13

Tháp điều hành sân bay Long Thành cao 123 m, diện tích xây dựng khoảng 80 m2, đường kính thân 10 m, lắp radar trên đỉnh. Đây là công trình tháp điều hành sân bay cao nhất trong khu vực, đảm bảo tầm quan sát toàn bộ đường băng, đường lăn và sân đỗ.
san bay long thanh anh 14

Công trình cùng các hạng mục phụ trợ có tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng, giữ vai trò trung tâm điều hành hoạt động bay.
san bay long thanh anh 15

Đến nay, loạt công trình trụ sở của các cơ quan quản lý như cảng vụ hàng không, hải quan, quản lý xuất nhập cảnh, công an địa phương... đang trong giai đoạn hoàn thiện, sẵn sàng cho giai đoạn vận hành từ năm 2026.
san bay long thanh anh 16

Trụ sở đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam đang được hoàn thiện các hạng mục nội, thất, hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan xung quanh.
san bay long thanh anh 17

Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia với quy mô vốn khoảng 5 tỷ USD cho giai đoạn 1. Đây sẽ là sân bay lớn nhất Việt Nam trong tương lai với diện tích 5.364 ha và công suất phục vụ lên đến 100 triệu lượt hành khách mỗi năm.

Loat cong trinh giup TP.HCM giai bai toan ket xe hinh anh

Loạt công trình giúp TP.HCM giải bài toán kẹt xe

27 phút trước 07:24 7/11/2025

0

TP.HCM đang đẩy mạnh triển khai nhiều công trình giao thông trọng điểm để giảm kẹt xe, trong đó có 4 tuyến đường huyết mạch nhưng đang quá tải sẽ khởi công ngay năm sau.

Quỳnh Danh

sân bay long thành Sân bay Long Thành sân bay long thành khánh thành 19/12 hoạt động

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý