Hiện trạng sân bay Long Thành trước ngày khánh thành

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào những ngày đầu tháng 11, nhiều hạng mục của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai) đang được thi công khẩn trương dù thời tiết liên tục mưa lớn kéo dài. Trong ảnh là gói thầu 5.10 - thi công nhà ga hành khách thuộc dự án thành phần 3 với tổng vốn đầu tư 35.000 tỷ đồng do liên danh Vietur thực hiện đã lộ diện rõ nét.
Hiện công trình đã hoàn thành cơ bản phần mái, các khu cánh đang được hoàn thiện để kịp diện mạo mới trước ngày 19/12.
Công trình nhà ga hành khách đang được bố trí 4.700 nhân sự và hơn 1.000 máy móc thiết bị để thi công.
Hạng mục cầu ống lồng cố định kết nối nhà ga hành khách và sân đỗ máy bay đã thi công hoàn thành cơ bản phần khung thép, đang được thi công hoàn thiện lắp kính.
Theo thiết kế, có 32 cầu ống lồng, bố trí 40 vị trí đỗ gần cho các loại tàu bay Code C, E và F.
Hiện toàn dự án huy động gần 14.000 kỹ sư, công nhân, chuyên gia, khoảng 3.000 thiết bị hiện đại, triển khai hàng trăm mũi thi công đồng thời xuyên ngày đêm.
Đến nay, 3/15 gói thầu đã hoàn thành, 12 gói đang triển khai với cường độ cao để đồng loạt về đích. Nhiều gói thầu được rút ngắn tiến độ so với hợp đồng từ 3 - 5 tháng, thể hiện quyết tâm hoàn thành các mốc kỹ thuật trước 19/12.
Trong đó gói 4.6 đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ đã hoàn thành cơ bản, đã hiệu chuẩn bay, vượt tiến độ 3 tháng. Dự án được chuyên gia quốc tế đánh giá hội tụ đủ điều kiện khai thác thương mại ở cấp độ khu vực, quốc tế.
Cạnh đó đường băng số 2 (bên trái) cũng đã lộ rõ hình dáng chỉ sau nửa năm khởi công. Trong chuyến kiểm tra thực dịa vào ngày 2/11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cũng đã chỉ đạo hoàn thành toàn bộ đường băng số 2, bãi đỗ tàu bay và các hạng mục phụ trợ để đảm bảo kết nối liên hoàn giữa hai đường băng
Cách đó khoảng 1 km,các công trình phục vụ quản lý bay gồm đài kiểm soát không lưu, các hạng mục phụ trợ, phục vụ quản lý bay, thiết bị cũng đang được triển khai thi công khẩn trương.
Chủ đầu tư Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết, hạng mục kính của tháp kiểm soát không lưu sẽ hoàn thành trước 20/11/2025.
Hạng mục ốp toàn thân tháp hoàn thành trước 25/11/2025.
Tháp điều hành sân bay Long Thành cao 123 m, diện tích xây dựng khoảng 80 m2, đường kính thân 10 m, lắp radar trên đỉnh. Đây là công trình tháp điều hành sân bay cao nhất trong khu vực, đảm bảo tầm quan sát toàn bộ đường băng, đường lăn và sân đỗ.
Công trình cùng các hạng mục phụ trợ có tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng, giữ vai trò trung tâm điều hành hoạt động bay.
Đến nay, loạt công trình trụ sở của các cơ quan quản lý như cảng vụ hàng không, hải quan, quản lý xuất nhập cảnh, công an địa phương... đang trong giai đoạn hoàn thiện, sẵn sàng cho giai đoạn vận hành từ năm 2026.
Trụ sở đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam đang được hoàn thiện các hạng mục nội, thất, hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan xung quanh.
Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia với quy mô vốn khoảng 5 tỷ USD cho giai đoạn 1. Đây sẽ là sân bay lớn nhất Việt Nam trong tương lai với diện tích 5.364 ha và công suất phục vụ lên đến 100 triệu lượt hành khách mỗi năm.