Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã thi công đến đâu?

Ngày 2/11, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đã đi kiểm tra cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai và yêu cầu các nhà thầu tăng tốc thi công, đảm bảo thông xe kỹ thuật cuối năm 2025. Trong ảnh là nút giao Tân Hiệp thuộc dự án thành phần 2, một trong những nút giao lớn của tuyến này, đang được triển khai thi công thần tốc.

Ông Nguyễn Văn Long, Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án 85 cho biết dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu dài 18,2 km đang được thi công xuyên suốt ngày đêm. Đến nay, tổng sản lượng đạt hơn 70%. Trong ảnh là các nhánh cầu vượt tại nút giao Tân Hiệp đã hoàn thành thi công hạng mục bê tông mặt cầu, bên dưới tuyến chính cũng đã được thảm nhựa.

Theo ông Long, hàng loạt hạng mục then chốt đã cơ bản hoàn thành. Khối lượng đắp đất K95 đạt 84%, trong đó tuyến chính đạt gần 93% với chiều dài hoàn thành đến 98%. Lớp đắp K98 đạt 69%, lớp cấp phối đá dăm trên 54%, lớp gia cố xi măng gần 43%, còn lớp bê tông nhựa đã triển khai khoảng 20%.

Hệ thống cầu trên tuyến cũng ghi nhận chuyển biến tích cực với 96% cọc khoan nhồi hoàn thành và 97% mố trụ đã xong; toàn bộ 708 phiến dầm được đúc đủ. Tại cầu trên tuyến chính, 3/4 bản mặt đã hoàn thành; cầu Sông Vạc đang đẩy nhanh phần kết cấu để chuẩn bị lắp dầm. Các cầu vượt ngang hoàn thành 3/5, còn cầu nhánh nút giao đạt 10/14 cầu.

Theo ông Long, nguồn đất đắp cơ bản đảm bảo nhưng nguồn đá vẫn còn khó khăn. "Thời tiết mưa nhiều liên tục gây khó khăn cho thi công nhưng kỹ sư, công nhân vẫn làm việc 3 ca 4 kíp. Có đêm mưa lâm râm, anh em vẫn đội mưa làm để bù khối lượng, quyết tâm không trễ hẹn", đại diện Ban Quản lý dự án 85 nhấn mạnh.

Tại khu vực tiếp giáp giữa dự án thành phần 2 và 3, nhà thầu cũng đã thảm những lớp nhựa cuối cùng, chờ thi công sơn vạch kẻ đường.

Theo Ban Quản lý dự án 85, công trình ghi nhận 11 nhà thầu duy trì tiến độ tốt, trong đó Công ty Trường Sơn (gói XL9) đã thảm nhựa 2,22/2,83 km.

Các nhà thầu khác như Miền Trung, Thái Yên, Vinaconex, Trường Long, NewSun, 469... cũng đang tăng cường vật liệu, nhân lực, tổ chức 3 ca liên tục để thi công nền, móng, mặt đường.

Tại dự án thành phần 1, ông Nguyễn Linh, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết các gói thầu 18 và 21 đang triển khai đồng bộ từ Km0+000 đến Km16+000. Giá trị thi công đạt gần 60%. Trong ảnh là điểm đầu dự án ở khu vực giao với đường Võ Nguyên Giáp thuộc dự án thành phần 1 (phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai) đã được nhà thầu gác dầm hoàn thành cầu vượt ngang.

Các lối ra vào nút giao với đường Võ Nguyên Giáp đang được nhà thầu khẩn trương thi công cấp phối đá dăm, sẵn sàng thảm nhựa.

Tại gói thầu XL18 của dự án thành phần 1, nhà thầu Trungnam E&C cũng đã hoàn thành gác 42 phiến dầm cầu vượt trên đường Phùng Hưng.

"Đến nay, dự án đã đạt khoảng 51% sản lượng. Chúng tôi đang dồn toàn lực cho hai tháng nước rút, phấn đấu hoàn thành các mũi trọng điểm và kịp thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12 theo đúng cam kết", ông Vũ Đình Tân, Phó giám đốc Trungnam E&C cho biết.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư 17.800 tỷ đồng , dài 53 km, đi qua địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu . Dự án được chia làm 3 phần: Đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài khoảng 34 km gồm dự án thành phần 1 và 2, đoạn còn lại qua địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dài 19,5 km là dự án thành phần 3. Trong ảnh là đoạn cao tốc qua xã Long Đức (cũ) do nhà thầu Lizen thi công đã hoàn thành thảm nhựa và vạch kẻ đường.

Sau hơn 2 năm khởi công, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai đã thảm nhựa nhiều đoạn. Các khó khăn về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu cơ bản được tháo gỡ.

Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công để kịp hoàn thành cao tốc Bến Lức - Long Thành và Biên Hòa - Vũng Tàu trong năm nay.

