Chính phủ yêu cầu hoàn thành cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước 25/12

Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công để kịp hoàn thành cao tốc Bến Lức - Long Thành và Biên Hòa - Vũng Tàu trong năm nay.

Trên dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hồi tháng 6, đoạn qua Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã được trải thảm nhựa, lắp đặt dải phân cách, trong khi đoạn qua Đồng Nai vẫn đang thi công. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 28/8, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc cho ý kiến chỉ đạo về hai dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1).

Theo đó, để bảo đảm hoàn thành toàn bộ hai dự án trong năm nay theo đúng kế hoạch, Phó thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng, bao gồm 0,3 km của cao tốc Bến Lức - Long Thành; 10 hộ/0,1 km của dự án thành phần 1 và phạm vi cầu vượt ngang trên đường ĐT 770B của dự án thành phần 2.

Song song, các đơn vị đẩy nhanh công tác di dời 5 vị trí đường điện cao thế 110 kV, 2 vị trí điện cao thế 220 kV; hoàn thành trong tháng 8.

Về nguồn vật liệu đá, UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục hỗ trợ các chủ đầu tư, nhà thầu trong việc bổ sung, điều chỉnh phân khai khối lượng đá tại các mỏ (nâng công suất, bổ sung thêm các mỏ; tăng thời gian hoạt động khai thác; quản lý chặt chẽ giá vật liệu) theo quy định để đáp ứng yêu cầu tiến độ của các dự án.

Về thi công, đối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Phó thủ tướng chỉ đạo Ban Quản lý dự án, các nhà thầu tập trung nguồn lực tài chính, huy động thêm nhân lực, thiết bị, tăng mũi thi công để hoàn thành dự án thành phần 1 trước ngày 25/12, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn công trình.

UBND TP.HCM cũng được yêu cầu chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện dự án thành phần 3 thuộc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (các hạng mục còn lại) để hoàn thành đồng bộ cùng thời hạn trên.

Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Ban Quản lý dự án 85, các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc thiết bị thi công, nguồn lực tài chính, đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành dự án thành phần 2 thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cao tốc Bến Lức - Long Thành (hoàn thành 55/58 km chiều dài toàn tuyến) trước ngày 25/12, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và an toàn công trình.