Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Chính phủ yêu cầu hoàn thành cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước 25/12

  • Thứ sáu, 29/8/2025 05:43 (GMT+7)
  • 6 phút trước

Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công để kịp hoàn thành cao tốc Bến Lức - Long Thành và Biên Hòa - Vũng Tàu trong năm nay.

Trên dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hồi tháng 6, đoạn qua Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã được trải thảm nhựa, lắp đặt dải phân cách, trong khi đoạn qua Đồng Nai vẫn đang thi công. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 28/8, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc cho ý kiến chỉ đạo về hai dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1).

Theo đó, để bảo đảm hoàn thành toàn bộ hai dự án trong năm nay theo đúng kế hoạch, Phó thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng, bao gồm 0,3 km của cao tốc Bến Lức - Long Thành; 10 hộ/0,1 km của dự án thành phần 1 và phạm vi cầu vượt ngang trên đường ĐT 770B của dự án thành phần 2.

Song song, các đơn vị đẩy nhanh công tác di dời 5 vị trí đường điện cao thế 110 kV, 2 vị trí điện cao thế 220 kV; hoàn thành trong tháng 8.

Về nguồn vật liệu đá, UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục hỗ trợ các chủ đầu tư, nhà thầu trong việc bổ sung, điều chỉnh phân khai khối lượng đá tại các mỏ (nâng công suất, bổ sung thêm các mỏ; tăng thời gian hoạt động khai thác; quản lý chặt chẽ giá vật liệu) theo quy định để đáp ứng yêu cầu tiến độ của các dự án.

Về thi công, đối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Phó thủ tướng chỉ đạo Ban Quản lý dự án, các nhà thầu tập trung nguồn lực tài chính, huy động thêm nhân lực, thiết bị, tăng mũi thi công để hoàn thành dự án thành phần 1 trước ngày 25/12, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn công trình.

UBND TP.HCM cũng được yêu cầu chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện dự án thành phần 3 thuộc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (các hạng mục còn lại) để hoàn thành đồng bộ cùng thời hạn trên.

Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Ban Quản lý dự án 85, các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc thiết bị thi công, nguồn lực tài chính, đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành dự án thành phần 2 thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cao tốc Bến Lức - Long Thành (hoàn thành 55/58 km chiều dài toàn tuyến) trước ngày 25/12, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và an toàn công trình.

Vướng mặt bằng, cao tốc TP.HCM - Long Thành có thể phải thi công đêm

Theo VEC, do quỹ đất hạn chế, phương án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành có thể thi công ban đêm, sử dụng làn dừng khẩn cấp để đưa dầm vào công trường.

19 giờ trước

TP.HCM chi gần 3.000 tỷ nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với Cần Giờ

TP.HCM dự kiến chi gần 3.000 tỷ đồng xây dựng nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, dự kiến khởi công quý II/2026 và hoàn thành vào đầu năm 2028.

21:58 20/8/2025

Trình Quốc hội tăng vốn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu lên 21.551 tỷ đồng

Chính phủ trình Quốc hội tăng vốn đầu tư dự án đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu từ 17.837 tỷ lên 21.551 tỷ đồng do chi phí bồi thường, xây dựng và tái định cư tăng.

12:16 15/5/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thảo Liên

Hoàn thành 2 cao tốc Tp. Hồ Chí Minh Bà Rịa - Vũng Tàu Chính phủ Biên Hòa - Vũng Tàu Bến Lức Long Thành cao tốc TP.HCM

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

  • Bà Rịa - Vũng Tàu

    Bà Rịa - Vũng Tàu
    • Diện tích: 1.980,8 km²
    • Dân số: 1.092.000
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 6 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 0254
    • Biển số xe: 72

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý