TP.HCM chi gần 3.000 tỷ nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với Cần Giờ

TP.HCM dự kiến chi gần 3.000 tỷ đồng xây dựng nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, dự kiến khởi công quý II/2026 và hoàn thành vào đầu năm 2028.

Dự kiến hoàn thành nút giao kết nối đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác vào năm 2028. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP về việc quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng nút giao kết nối đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác (Cần Giờ).

Theo tờ trình, nút giao sẽ được xây dựng khác mức liên thông. Cao tốc Bến Lức - Long Thành được hoàn chỉnh quy mô 8 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h.

Đường Rừng Sác sẽ có 2 hầm chui cho 2 chiều ưu tiên hướng lưu thông từ đường Rừng Sác về cầu Cần Giờ và ngược lại, chiều dài mỗi nhánh khoảng 610 m.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 2.970 tỷ đồng . Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 1.160 tỷ đồng ; chi phí xây lắp và thiết bị hơn 1.200 tỷ đồng ; còn lại là chi phí quản lý, tư vấn và dự phòng.

Về tiến độ, dự án dự kiến trình quyết định chủ trương đầu tư trong quý II-III/2025, khởi công vào quý II/2026 và hoàn thành vào quý I/2028.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, hiện phương tiện đi lại từ các xã thuộc huyện Cần Giờ trước đây (Bình Khánh, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, Long Hòa) vào trung tâm TP.HCM và ngược lại, chủ yếu qua phà Bình Khánh.

Điều này gây ùn tắc nghiêm trọng, đặc biệt dịp cuối tuần, lễ Tết hoặc khi mưa bão, gây khó khăn cho người dân, du khách mà còn ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Sau khi hoàn thành, nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác kỳ vọng tạo hướng kết nối trực tiếp từ Cần Giờ đến cao tốc Bến Lức - Long Thành, rút ngắn thời gian di chuyển vào trung tâm TP.HCM và các vùng lân cận.

Song song, giao thông thuận lợi giúp người dân thuận lợi tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, hành chính và bảo đảm công tác cứu hộ, cứu nạn trong tình huống khẩn cấp.

Ngoài ra, dự án còn mở ra cơ hội phát triển du lịch sinh thái, nuôi trồng thủy sản, thu hút đầu tư, hình thành các cụm dân cư mới, đồng thời góp phần quản lý, bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ.

Đáng chú ý, sau khi TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) sáp nhập, nhu cầu kết nối 2 khu vực trở nên cấp thiết vì kết nối giao thông còn hạn chế, chưa có tuyến đường trực tiếp.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết việc đầu tư nút giao thông này, kết hợp với tuyến ven biển hoặc cầu (hầm) vượt biển nối Cần Giờ với Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), sẽ tạo ra hướng đi mới, rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy du lịch, logistics và tăng cường quốc phòng - an ninh vùng biển phía Nam.

Sở khẳng định đây là dự án cấp bách, mang tính chiến lược, nhằm thúc đẩy phát triển toàn diện vùng ven biển phía Nam TP.HCM, đồng thời bảo đảm tính liên thông, đồng bộ trong quy hoạch phát triển giao thông đô thị của thành phố trong giai đoạn mới.