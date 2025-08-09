Nhiều doanh nghiệp đề xuất xây cầu Cần Giờ

Trungnam Group, Masterise và Thai Group đồng loạt đề xuất xây dựng cầu Cần Giờ theo hình thức BT thay cho phương án BOT trước đây.

Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, cầu Cần Giờ có tổng chiều dài 7,3 km, vượt sông Soài Rạp, nối huyện Cần Giờ với Nhà Bè (cũ). Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM.

Mới đây, CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) đã có văn bản gửi UBND TP.HCM, Sở Tài chính và Sở Xây dựng, đề xuất tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), thay cho phương án BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao) trước đây.

Theo Trungnam Group, dự án cầu Cần Giờ đã nằm trong danh mục ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2024-2025 của TP.HCM. Doanh nghiệp cũng từng được UBND TP.HCM chấp thuận nghiên cứu, lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và đã bàn giao toàn bộ kết quả để Sở Giao thông vận tải (cũ) hoàn thiện, trình Hội đồng thẩm định thành phố vào cuối năm 2023.

Trước đó, dự án được đề xuất theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư gần 10.600 tỷ đồng , triển khai trong giai đoạn 2024-2028. Tuy nhiên, theo Trungnam Group, hình thức BOT không còn phù hợp khi tuyến metro số 12 nối quận 7 cũ với Cần Giờ đã được phê duyệt, dự kiến khởi công năm 2026, làm thay đổi cấu trúc vận tải khu vực.

Doanh nghiệp cho rằng việc áp dụng BOT sẽ khó bảo đảm hoàn vốn độc lập do cầu Cần Giờ là tuyến kết nối duy nhất, việc thu phí ảnh hưởng đến quyền đi lại cơ bản của người dân.

Bên cạnh đó, lưu lượng giao thông dự báo thấp, thời gian hoàn vốn kéo dài 30-50 năm, không hấp dẫn nhà đầu tư. Chưa kể, khi metro số 12 đi vào hoạt động sẽ giảm nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân, tác động trực tiếp đến nguồn thu phí.

Với việc Luật số 90/2025/QH15 (sửa đổi, bổ sung nhiều luật, trong đó khôi phục hình thức BT) có hiệu lực từ ngày 1/7, Trungnam Group cho rằng TP.HCM có cơ sở huy động nguồn lực tư nhân để thực hiện dự án theo hình thức BT.

Doanh nghiệp khẳng định với kinh nghiệm và năng lực tài chính hiện có, có thể đáp ứng yêu cầu và cam kết huy động tối đa nguồn lực để triển khai hiệu quả dự án.

Không chỉ Trungnam Group, CTCP Tập đoàn Masterise (tiền thân là CTCP Đầu tư Thảo Điền) cũng cho biết sẵn sàng đồng hành cùng thành phố trong việc xây dựng hạ tầng giao thông kết nối khu vực đông nam, thông qua đề xuất đầu tư dự án cầu Cần Giờ theo hình thức BT.

Thai Group (tiền thân là Tập đoàn Xuân Thành) cũng kiến nghị thành phố chấp thuận cho doanh nghiệp tham gia xây dựng cầu Cần Giờ theo hợp đồng BT hoặc hình thức khác phù hợp với chủ trương địa phương.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 11.087 tỷ đồng . Trong đó, theo phương án BOT, TP.HCM sẽ chi hơn 5.200 tỷ đồng , còn lại là vốn BOT của nhà đầu tư.

Hiện, giao thông giữa Cần Giờ và trung tâm TP.HCM phụ thuộc vào phà Bình Khánh. Do đó, dự án cầu Cần Giờ khi hoàn thành sẽ giúp kết nối giao thông thuận lợi, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ còn khoảng 45-60 phút.

Hồi tháng 2, Vingroup cũng có văn bản gửi UBND TP.HCM đề nghị được nghiên cứu, khảo sát đề xuất phương án đầu tư tuyến đường sắt đô thị (metro) kết nối trung tâm TP.HCM với huyện Cần Giờ, trên cơ sở kết hợp với việc đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ để đảm bảo sự kết nối, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và tiết kiệm chi phí đầu tư. Tập đoàn của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng sẽ tự lo các chi phí này.

Vingroup mong TP.HCM tạo điều kiện để tập đoàn phối hợp với cơ quan quản lý và đơn vị tư vấn đang triển khai dự án cầu Cần Giờ để nghiên cứu, khảo sát, tìm phương án phù hợp về kỹ thuật, hiệu quả về đầu tư để kết hợp hạng mục đường sắt đô thị với hạng mục cầu Cần Giờ.

Hướng tuyến kết nối Cần Giờ với các khu vực khác của TP.HCM. Đồ họa: Quỳnh Danh.