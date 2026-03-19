Giá xăng tăng trong đêm, vượt 30.000 đồng/lít

Từ 23h ngày 19/3, giá xăng RON 95 tăng 5.120 đồng/lít lên 30.690 đồng/lít. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng 10 lần và giảm 5 lần.

Giá xăng RON 95 chính thức vượt 30.000 đồng/lít. Ảnh: Việt Linh

Từ 23h ngày 19/3, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu.

Theo đó, cơ quan điều hành quyết định tăng 4.670 đồng/lít (+21%) với xăng E5 RON 92 và tăng 5.120 đồng/lít (+20%) với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 27.170 đồng/lít và xăng RON 95 là 30.690 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel cũng được điều chỉnh tăng 6.400 đồng/lít (+24%) lên 33.420 đồng/lít; dầu hỏa tăng 8.990 đồng/lít (+33%) lên 35.920 đồng/lít; dầu mazut tăng 3.530 đồng/kg (+19%) lên 22.180 đồng/kg.

Như vậy, giá nhiên liệu trong nước đều tăng trở lại sau khi liên tục được giữ nguyên. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 10 lần tăng, 5 lần giảm.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan điều hành tiếp tục chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, Quỹ bình ổn chi sử dụng xăng sinh học E5, xăng khoáng RON 95, dầu hỏa ở mức 3.000 đồng/lít, dầu diesel 4.000 đồng/lít, và dầu mazut 3.000 đồng/kg.

DIỄN BIẾN GIÁ XĂNG TỪ CUỐI NĂM 2025 ĐẾN NAY

Nhãn 4/12/2025 11/12 18/12 25/12 31/12 8/1/2026 15/1 22/1 29/1 5/2 12/2 20/2 26/2 5/3 7/3 11/3 11/3 12/3 14/3 19/3 Xăng RON 95 đồng/lít 20460 20080 19620 19000 18910 18560 18710 18630 18840 18880 19290 19150 20150 22340 27040 29120 25240 25570 25570 30690 Xăng E5 RON 92

19820 19610 19230 18710 18430 18230 18370 18280 18330 18430 18830 18630 19520 21440 25220 26570 22950 22500 22500 27180

Theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), chỉ trong nửa đầu tháng 3, các doanh nghiệp trong nước đã chi gần 492 triệu USD để nhập khẩu hơn 533.000 tấn xăng dầu các loại, tăng 41% về sản lượng và tới 89% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/3, Việt Nam đã nhập khẩu gần 2,71 triệu tấn xăng dầu thành phẩm, với tổng kim ngạch đạt hơn 1,94 tỷ USD , tăng gần 43% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét theo cơ cấu, dầu diesel tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với kim ngạch khoảng 1,04 tỷ USD , tương đương gần 53,5% tổng giá trị nhập khẩu xăng dầu. Các mặt hàng khác như xăng, nhiên liệu bay và dầu mazut lần lượt đạt 505 triệu USD , 356 triệu USD và 42 triệu USD .

Song song với xăng dầu thành phẩm, các doanh nghiệp cũng chi khoảng 1,44 tỷ USD để nhập khẩu 2,79 triệu tấn dầu thô. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2025, lượng nhập khẩu dầu thô giảm 7% trong khi giá trị giảm gần 20%, cho thấy xu hướng điều chỉnh nhất định trong cơ cấu nguồn cung.

Tổng thể, chỉ trong khoảng 2,5 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 5,5 triệu tấn xăng dầu và dầu thô, tăng thêm khoảng 600.000 tấn so với cùng kỳ năm trước, phản ánh nhu cầu năng lượng duy trì ở mức cao trong bối cảnh kinh tế phục hồi và thị trường quốc tế nhiều biến động.