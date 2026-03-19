Giá xăng tăng trong đêm, vượt 30.000 đồng/lít

  • Thứ năm, 19/3/2026 23:04 (GMT+7)
Từ 23h ngày 19/3, giá xăng RON 95 tăng 5.120 đồng/lít lên 30.690 đồng/lít. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng 10 lần và giảm 5 lần.

Giá xăng RON 95 chính thức vượt 30.000 đồng/lít. Ảnh: Việt Linh

Từ 23h ngày 19/3, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu.

Theo đó, cơ quan điều hành quyết định tăng 4.670 đồng/lít (+21%) với xăng E5 RON 92 và tăng 5.120 đồng/lít (+20%) với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 27.170 đồng/lít và xăng RON 95 là 30.690 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel cũng được điều chỉnh tăng 6.400 đồng/lít (+24%) lên 33.420 đồng/lít; dầu hỏa tăng 8.990 đồng/lít (+33%) lên 35.920 đồng/lít; dầu mazut tăng 3.530 đồng/kg (+19%) lên 22.180 đồng/kg.

Như vậy, giá nhiên liệu trong nước đều tăng trở lại sau khi liên tục được giữ nguyên. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 10 lần tăng, 5 lần giảm.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan điều hành tiếp tục chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, Quỹ bình ổn chi sử dụng xăng sinh học E5, xăng khoáng RON 95, dầu hỏa ở mức 3.000 đồng/lít, dầu diesel 4.000 đồng/lít, và dầu mazut 3.000 đồng/kg.

DIỄN BIẾN GIÁ XĂNG TỪ CUỐI NĂM 2025 ĐẾN NAY

Nhãn 4/12/2025 11/12 18/12 25/12 31/12 8/1/2026 15/1 22/1 29/1 5/2 12/2 20/2 26/2 5/3 7/3 11/3 11/3 12/3 14/3 19/3
Xăng RON 95 đồng/lít 20460 20080 19620 19000 18910 18560 18710 18630 18840 18880 19290 19150 20150 22340 27040 29120 25240 25570 25570 30690
Xăng E5 RON 92
19820 19610 19230 18710 18430 18230 18370 18280 18330 18430 18830 18630 19520 21440 25220 26570 22950 22500 22500 27180

Theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), chỉ trong nửa đầu tháng 3, các doanh nghiệp trong nước đã chi gần 492 triệu USD để nhập khẩu hơn 533.000 tấn xăng dầu các loại, tăng 41% về sản lượng và tới 89% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/3, Việt Nam đã nhập khẩu gần 2,71 triệu tấn xăng dầu thành phẩm, với tổng kim ngạch đạt hơn 1,94 tỷ USD, tăng gần 43% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét theo cơ cấu, dầu diesel tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với kim ngạch khoảng 1,04 tỷ USD, tương đương gần 53,5% tổng giá trị nhập khẩu xăng dầu. Các mặt hàng khác như xăng, nhiên liệu bay và dầu mazut lần lượt đạt 505 triệu USD, 356 triệu USD42 triệu USD.

Song song với xăng dầu thành phẩm, các doanh nghiệp cũng chi khoảng 1,44 tỷ USD để nhập khẩu 2,79 triệu tấn dầu thô. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2025, lượng nhập khẩu dầu thô giảm 7% trong khi giá trị giảm gần 20%, cho thấy xu hướng điều chỉnh nhất định trong cơ cấu nguồn cung.

Tổng thể, chỉ trong khoảng 2,5 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 5,5 triệu tấn xăng dầu và dầu thô, tăng thêm khoảng 600.000 tấn so với cùng kỳ năm trước, phản ánh nhu cầu năng lượng duy trì ở mức cao trong bối cảnh kinh tế phục hồi và thị trường quốc tế nhiều biến động.

Việt Nam chi gần nửa tỷ USD nhập xăng dầu giữa căng thẳng Trung Đông

Kể từ khi Mỹ - Israel tấn công Iran và khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh, Việt Nam đã chi gần nửa tỷ USD nhập khẩu xăng dầu chỉ trong nửa đầu tháng 3.

28:1684 hôm qua

Minh Khánh

xăng Nhiên liệu sinh học giá trung đông công thương

  • Nhiên liệu sinh học

    Là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (sinh học) như mỡ động vật, dầu dừa, ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu tương…), chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ), chất thải công nghiệp (mùn cưa, gỗ thải…). Nhiên liệu sinh học có thể được phân ra thành 3 loại gồm diesel sinh học, xăng sinh học, khí sinh học. Ưu điểm nổi bật của nhiên liệu sinh học so với nhiên liệu truyền thống là thân thiện với môi trường đồng thời là nguồn nhiên liệu tái sinh.

    Bạn có biết: Tại Việt Nam, nhiên liệu sinh học là xăng E5 sẽ được thay thế cho xăng khoáng A 92 kể từ ngày 1/1/2018.

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

