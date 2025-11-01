Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Những hình ảnh mới nhất về Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Tây Ninh

  • Thứ bảy, 1/11/2025 06:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dự án Vành đai 3 đoạn qua Tây Ninh đang khẩn trương thi công cấp phối đá dăm và thảm nhựa tuyến chính cao tốc, dự kiến hoàn thành vượt tiến độ.

Nút giao 115.000 tỷ nối 3 cao tốc, giảm kẹt xe cho TP.HCM sắp về đích Nút giao Mỹ Yên (Tây Ninh) kết nối Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc Bến Lức - Long Thành và TP.HCM - Trung Lương đã hoàn thiện các hạng mục quan trọng, sẵn sàng thông xe cuối năm nay.
vanh dai 3 tay ninh anh 1

Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Tây Ninh (Long An cũ) có chiều dài 6,84 km, tổng mức đầu tư 3.040 tỷ đồng. Giai đoạn 1 đang xây dựng 4 làn xe cao tốc 100 km/h, đường song hành hai bên vận tốc 60 km/h. Trong ảnh là đoạn Vành đai 3 qua xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh thuộc gói thầu XL1 đã thảm nhựa được nhiều km trên tuyến chính.
vanh dai 3 tay ninh anh 2

Hướng tuyến Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Tây Ninh.
vanh dai 3 tay ninh anh 3

Vành đai 3 qua Tây Ninh có 9 gói thầu xây dựng. Trong đó có 3 gói thầu thi công tuyến chính là gói XL1 xây dựng đường cao tốc, gói XL2 thi công cầu vượt sông, cầu cạn, và gói XL3 thi công nút giao cuối tuyến kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành.
vanh dai 3 tay ninh anh 4

Cuối tháng 9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Long An (trực thuộc tỉnh Tây Ninh) cho biết 3 gói thầu chính đều đảm bảo tiến độ đề ra, đạt 82% giá trị xây dựng của hợp đồng. Theo kế hoạch, công trình sẽ được hoàn tất vào cuối năm nay và chính thức đưa vào khai thác từ năm sau.
vanh dai 3 tay ninh anh 5

Nhằm đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng, các đơn vị thi công đã huy động hơn 150 công nhân và thiết bị tập trung hoàn thiện mặt đường và lề đường.

vanh dai 3 tay ninh anh 6

Các công nhân lái xe lu nền đường làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, đảm bảo đến 31/12 bàn giao công trình.
vanh dai 3 tay ninh anh 7vanh dai 3 tay ninh anh 8vanh dai 3 tay ninh anh 9vanh dai 3 tay ninh anh 10

Thời gian qua, dù mưa kéo dài, các nhà thầu vẫn duy trì nhiều mũi triển khai đồng loạt, khẩn trương, đặc biệt với các hạng mục như đắp taluy, xây hộ lang, hệ thống thoát nước trên tuyến chính...
vanh dai 3 tay ninh anh 11

Hàng chục biển báo giao thông được tập kết sẵn tại công trình chờ lắp đặt.
vanh dai 3 tay ninh anh 12

Cầu vượt Tân Bửu thuộc gói thầu XL2 đoạn qua nút giao Tân Long đã hoàn thành công tác bê tông bản mặt cầu, lan can và đang chờ thảm bê tông nhựa mặt cầu.

vanh dai 3 tay ninh anh 13

Cầu vượt Tân Bửu và cầu song hành đoạn qua sông chợ Đệm đã hợp long và đang được hàng chục công nhân thi công cốt thép phần bản mặt cầu.
vanh dai 3 tay ninh anh 14

Gói XL3 nút giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành đạt hơn 80%. Trong ảnh là cầu vượt ngang Vành đai 3 đã hoàn thành thảm bê tông nhựa và bàn giao cho VEC thông xe tạm.
vanh dai 3 tay ninh anh 15

Cầu vượt quay đầu đã hoàn thành công tác bê tông mặt cầu, lan can và đang chờ thảm bê tông nhựa mặt cầu.
vanh dai 3 tay ninh anh 16

Dự án Vành đai 3 TP.HCM là một trong những công trình giao thông trọng điểm quốc gia, có tổng chiều dài hơn 76 km, đi qua địa phận TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh.
vanh dai 3 tay ninh anh 17

Khi hoàn thành, Vành đai 3 TP.HCM cùng với hai cao tốc Bến Lức - Long Thành và TP.HCM - Trung Lương sẽ tạo trục giao thông bao quanh khu vực TP.HCM, hạn chế xe chạy xuyên tâm qua nội đô, qua đó giảm thời gian di chuyển cho người dân, doanh nghiệp cũng như chi phí logistics, tạo liên kết vùng và thúc đẩy phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đường Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM có kịp thông xe năm nay?

Ban Giao thông TP.HCM cho biết đến nay, tiến độ toàn dự án đường Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM đạt 63%; đơn vị thi công đang tăng tốc để đảm bảo mục tiêu thông xe ngày 19/12.

18:22 23/10/2025

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua Đồng Nai đã thảm nhựa nhiều đoạn

Sau hơn 2 năm khởi công, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai đã thảm nhựa nhiều đoạn. Các khó khăn về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu cơ bản được tháo gỡ.

07:23 25/10/2025

Cận cảnh tuyến đường nối tổ hợp hóa dầu 5 tỷ USD ở TP.HCM sắp về đích

Dự án đường Long Sơn - Cái Mép dự kiến hoàn thành cuối năm nay, qua đó kết nối khu công nghiệp dầu khí với cảng biển nước sâu, thúc đẩy logistics và kinh tế - xã hội TP.HCM.

06:00 16/10/2025

