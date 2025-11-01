Những hình ảnh mới nhất về Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Tây Ninh

Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Tây Ninh (Long An cũ) có chiều dài 6,84 km, tổng mức đầu tư 3.040 tỷ đồng . Giai đoạn 1 đang xây dựng 4 làn xe cao tốc 100 km/h, đường song hành hai bên vận tốc 60 km/h. Trong ảnh là đoạn Vành đai 3 qua xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh thuộc gói thầu XL1 đã thảm nhựa được nhiều km trên tuyến chính.

Vành đai 3 qua Tây Ninh có 9 gói thầu xây dựng. Trong đó có 3 gói thầu thi công tuyến chính là gói XL1 xây dựng đường cao tốc, gói XL2 thi công cầu vượt sông, cầu cạn, và gói XL3 thi công nút giao cuối tuyến kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Cuối tháng 9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Long An (trực thuộc tỉnh Tây Ninh) cho biết 3 gói thầu chính đều đảm bảo tiến độ đề ra, đạt 82% giá trị xây dựng của hợp đồng. Theo kế hoạch, công trình sẽ được hoàn tất vào cuối năm nay và chính thức đưa vào khai thác từ năm sau.

Nhằm đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng, các đơn vị thi công đã huy động hơn 150 công nhân và thiết bị tập trung hoàn thiện mặt đường và lề đường.

Thời gian qua, dù mưa kéo dài, các nhà thầu vẫn duy trì nhiều mũi triển khai đồng loạt, khẩn trương, đặc biệt với các hạng mục như đắp taluy, xây hộ lang, hệ thống thoát nước trên tuyến chính...

Dự án Vành đai 3 TP.HCM là một trong những công trình giao thông trọng điểm quốc gia, có tổng chiều dài hơn 76 km, đi qua địa phận TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh.

Khi hoàn thành, Vành đai 3 TP.HCM cùng với hai cao tốc Bến Lức - Long Thành và TP.HCM - Trung Lương sẽ tạo trục giao thông bao quanh khu vực TP.HCM, hạn chế xe chạy xuyên tâm qua nội đô, qua đó giảm thời gian di chuyển cho người dân, doanh nghiệp cũng như chi phí logistics, tạo liên kết vùng và thúc đẩy phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sau hơn 2 năm khởi công, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai đã thảm nhựa nhiều đoạn. Các khó khăn về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu cơ bản được tháo gỡ.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền số... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.