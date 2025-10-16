Cận cảnh tuyến đường nối tổ hợp hóa dầu 5 tỷ USD ở TP.HCM sắp về đích

Tuyến đường Long Sơn - Cái Mép do Ban Quản lý dự án giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư. Với chiều dài hơn 3,7 km, dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.188 tỷ đồng . Hiện tại, công trình đang được đẩy nhanh tiến độ với nhiều hạng mục quan trọng đã hoàn thành trên 60%.

Tuyến đường có điểm đầu nối tiếp đường vào Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (xã Long Sơn), nơi có Tổ hợp hóa dầu Long Sơn 5 tỷ USD . Điểm cuối giao với đường 991B (phường Tân Phước).

Theo báo cáo tiến độ mới nhất vào cuối tháng 9, dự án đã triển khai 6 gói thầu xây lắp chính. Trong đó, gói thầu số 39 (cầu Sông Rạng và đường dẫn cầu) đạt 69,44% khối lượng.

Gần 1 km điểm đầu của dự án đường Long Sơn - Cái Mép, đoạn nối Khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, đã cơ bản hoàn thành, với mặt đường đã được thảm nhựa, lắp dải phân cách.

Các gói thầu phần đường số 38, 40, 41, 42 và 51 cũng đã cơ bản hoàn thành nền đường, hệ thống thoát nước, xử lý nền bằng cọc xi măng đất, đạt 54,9% giá trị. Tổng thể, toàn dự án đã đạt 63,18% kế hoạch.

Đại diện Ban Quản lý dự án cho biết các nhà thầu đang tăng cường thi công 3 ca 4 kíp, quyết tâm hoàn thành toàn bộ công trình vào cuối tháng 12.

Một số hạng mục từng gặp vướng mắc như sàn giảm tải rạch Nhu Điền đến nay đã được giải quyết, giúp dự án tiếp tục thuận lợi.

Về giải phóng mặt bằng, dự án có tổng diện tích thu hồi 15,5 ha, liên quan đến 71 hộ dân và 2 tổ chức. Đến nay, công tác bồi thường, hỗ trợ đã cơ bản hoàn tất.

Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ nối liền Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn với hệ thống cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải qua cây cầu dài hơn 400 m bắc qua sông Rạng.

Tuyến đường này sẽ rút ngắn quãng đường từ hạ lưu cảng Cái Mép đến Quốc lộ 51 từ 25 km xuống chỉ còn khoảng 8 km, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí vận tải và nâng cao hiệu quả logistics.

Đường Long Sơn - Cái Mép được đánh giá là công trình hạ tầng then chốt, góp phần giảm tải cho tuyến đường 965 hiện hữu, đồng thời mở rộng kết nối khu công nghiệp dầu khí với cụm cảng biển nước sâu.

Theo mô hình "3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột" mà TP.HCM đang hướng tới, vùng Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) sẽ được thúc đẩy phát triển kinh tế biển, du lịch, năng lượng sạch và logistics. Bên cạnh các dự án đang triển khai như đường Long Sơn - Cái Mép, thành phố đang dự kiến tiếp tục đầu tư tuyến đường sắt vận chuyển hàng hóa kết nối cảng Cái Mép - Thị Vải với vùng công nghiệp Bình Dương, nhằm kết nối đồng bộ các khu vực động lực của "siêu đô thị" mới.

Tuyến đường 991B nối từ Quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép (TP.HCM) đang gấp rút thi công hoàn thành trong năm 2025, kỳ vọng mở ra hành lang phát triển logistics quốc gia.

Với tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng , tuyến đường ven biển dài gần 77 km đang được thi công khẩn trương, trong đó một số đoạn đã được mở rộng lên 6-8 làn xe.

Tuyến metro đi Cần Giờ được đề xuất tốc độ tối đa 350 km/h - nhanh nhất Việt Nam, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ chỉ 12 phút.

Sau 3 ngày làm việc từ 13 đến 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân TP.HCM tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, hăng hái hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng TP.HCM phát triển bền vững, vươn tầm khu vực và thế giới, không ngừng nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của nhân dân.