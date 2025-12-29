Chứng khoán ra sao trong tuần giao dịch cuối cùng của năm 2025?

Sau nhịp biến động mạnh quanh mốc 1.800 điểm, các công ty chứng khoán cho rằng VN-Index bước vào tuần cuối năm với trạng thái giằng co, xu hướng ngắn hạn vẫn thận trọng.

VN-Index được dự báo hồi phục trong tuần cuối cùng của năm 2025. Ảnh: Phương Lâm.

VN-Index đã trải qua một tuần giao dịch biến động mạnh sau khi lần đầu chinh phục vùng 1.800 điểm.

Ở những phiên đầu tuần, thị trường duy trì trạng thái tích cực khi dòng tiền tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là Vingroup và ngân hàng, giúp chỉ số nhanh chóng mở rộng đà tăng và thiết lập đỉnh mới quanh mốc 1.800 điểm.

Tuy nhiên, từ nửa cuối phiên 25/12, nhóm cổ phiếu Vingroup bất ngờ đảo chiều giảm sàn, kích hoạt hiệu ứng lan tỏa tiêu cực trên diện rộng. Áp lực bán gia tăng khiến VN-Index rơi nhanh về vùng 1.750 điểm và xu hướng điều chỉnh tiếp tục kéo dài sang phiên cuối tuần.

Điểm tích cực xuất hiện trong phiên chiều 26/12 khi lực cầu bắt đáy nhập cuộc rõ nét, giúp chỉ số nhanh chóng lấy lại mốc 1.700 điểm và hồi phục lên vùng 1.730 điểm.

Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index dừng tại 1.729,8 điểm, tăng 25,49 điểm, tương đương 1,5% so với tuần trước.

Kỳ vọng cân bằng quanh 1.730-1.740 điểm

Bước sang tuần giao dịch cuối cùng của năm 2025, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng VN-Index vẫn đang chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn sau nhịp biến động mạnh cuối tuần trước.

Theo VCBS, VN-Index kết thúc phiên cuối tuần với cây nến giảm điểm dạng nến búa, phản ánh áp lực bán mạnh tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là Vingroup và ngân hàng. Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu và VN-Index đang trong quá trình kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh mốc 1.720 điểm. Theo đó, khả năng cao các nhịp giằng co, rung lắc sẽ tiếp tục xuất hiện trong các phiên giao dịch tới.

Ở khung đồ thị giờ, VN-Index tiếp tục ghi nhận đà hồi phục tương đối mạnh, lực cầu cũng được duy trì trên thị trường. VCBS kỳ vọng chỉ số có thể tìm lại điểm cân bằng quanh vùng 1.730-1.740 điểm trong những phiên sắp tới.

Về chiến lược giao dịch, VCBS cho biết VN-Index đã trải qua những nhịp dao động lớn, có thời điểm điều chỉnh lùi về vùng 1.700 điểm, trước khi nhanh chóng đảo chiều tăng trở lại nhờ lực cầu bắt đáy tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khi đã về vùng giá chiết khấu sâu.

Trước bối cảnh hiện tại, công ty chứng khoán này khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc hạ tỷ trọng đối với những cổ phiếu xuất hiện áp lực cung mạnh, đồng thời theo dõi sát diễn biến thị trường trong các phiên tới để tìm kiếm cơ hội giải ngân khi chỉ số cân bằng trở lại.

VN-Index hồi phục mạnh trong phiên cuối tuần khi tiền bắt đáy nhập cuộc. Ảnh: TradingView.

Trong khi đó, Chứng khoán Yuanta nhận định thị trường có thể quay trở lại đà tăng ngay trong phiên giao dịch đầu tuần, với khả năng VN-Index thử thách vùng kháng cự 1.730-1.743 điểm. Đây là khoảng trống giảm giá được hình thành trong phiên 26/12.

Yuanta cũng lưu ý tâm lý nhà đầu tư đã trở nên thận trọng hơn trước những biến động gần đây, song điểm tích cực là lực cầu gia tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu Vingroup trong phiên 26/12, đồng thời chỉ số VNSmallcap đã hình thành mô hình tăng giá ngắn hạn.

Yuanta đánh giá xu hướng ngắn hạn của thị trường (dưới 1 tháng) vẫn ở mức trung tính. Do đó, nhà đầu tư có thể tiếp tục mua và nắm giữ cổ phiếu với tỷ trọng khoảng 30-50% danh mục.

Đối với trung hạn (1-5 tháng), xu hướng chung cũng được duy trì ở mức trung tính, thị trường đang trong giai đoạn tích lũy và tình trạng phân hóa dự kiến tiếp diễn cùng thanh khoản thấp. Yuanta cho rằng nếu VN-Index vượt được vùng kháng cự 1.745 điểm, xu hướng trung hạn có thể trở nên tích cực hơn. Trong kịch bản này, nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục.

Khó rơi xuống mốc 1.700 điểm

Theo Chứng khoán Vietcap, việc VN-Index duy trì đóng cửa trên đường trung bình động MA20 ngày tại mốc 1.715 điểm được đánh giá là yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy đà hồi phục trong phiên giao dịch kế tiếp.

Trong kịch bản tích cực, chỉ số có thể kiểm định vùng kháng cự ngắn hạn MA5 quanh 1.750-1.755 điểm. Sau đó, thị trường nhiều khả năng sẽ xuất hiện một số phiên củng cố trong biên độ 1.715-1.755 điểm. Vietcap cho rằng tín hiệu tăng ngắn hạn sẽ được xác lập trở lại hoàn toàn nếu VN-Index đóng cửa trên mốc 1.755 điểm với thanh khoản đủ mạnh.

Trong khi đó, Chứng khoán BIDV (BSC) nhận định lực cầu bắt đáy tại vùng giá thấp đang hoạt động khá tốt, cho thấy thị trường đang trong quá trình tìm kiếm điểm cân bằng mới sau nhịp điều chỉnh mạnh từ vùng đỉnh. Tuy nhiên, BSC lưu ý diễn biến thị trường hiện vẫn tương đối lỏng lẻo, do đó nhà đầu tư cần duy trì sự thận trọng trong các quyết định giao dịch.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) đánh giá tâm lý tiêu cực trên thị trường đã nhanh chóng được giải tỏa khi lực cầu chủ động xuất hiện rõ nét tại vùng hỗ trợ quanh mốc 1.700 điểm. Thanh khoản gia tăng đáng kể phản ánh bên mua đã phần nào chấp nhận mặt bằng định giá hiện tại. Dù VN-Index vẫn giảm so với phiên liền trước, chỉ số đã phục hồi gần 42 điểm so với mức thấp nhất trong ngày.

Trên cơ sở đó, TPS kỳ vọng VN-Index sẽ sớm kiểm định lại vùng kháng cự quanh mốc 1.800 điểm trong các phiên giao dịch tới.

Ở góc nhìn khác, Chứng khoán ACB (ACBS) cho biết VN-Index đã tăng tốc mạnh và nhanh chóng tiếp cận ngưỡng kháng cự quan trọng 1.800 điểm, song áp lực bán gia tăng rõ rệt tại vùng này khiến thị trường đảo chiều giảm sâu và khép lại tuần giao dịch dưới mốc 1.730 điểm. Dù vậy, thanh khoản thị trường được cải thiện tích cực với phần lớn các phiên duy trì trên mức trung bình của tháng, cho thấy dòng tiền mua đang có dấu hiệu quay trở lại.

Trong thời gian tới, ACBS cho rằng VN-Index nhiều khả năng sẽ dao động giằng co quanh vùng hỗ trợ 1.700 điểm và được kỳ vọng hình thành nhịp hồi phục từ vùng giá này.