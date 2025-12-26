Cổ phiếu Vingroup được 'giải cứu', VN-Index phục hồi

VN-Index phục hồi mạnh trong phiên giao dịch buổi chiều khi các cổ phiếu liên quan Tập đoàn Vingroup được "giải cứu" và thoát cảnh giảm sàn, trắng bên mua.

Cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup khớp lệnh hơn 15,3 triệu cổ phiếu hôm nay với hơn 10 triệu cổ phiếu giao dịch ở giá sàn. Ảnh: VIC.

Đến cuối phiên chiều, chỉ số VN-Index bất ngờ thu hẹp đà giảm so với buổi sáng và đầu giờ chiều nhờ nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn hồi phục.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng gồm VIC, VHM, VRE vốn là những tác nhân chính kéo VN-Index rơi thẳng đứng trong buổi sáng đến chiều đã ghi nhận đà phục hồi ấn tượng và thoát cảnh bán giá sàn.

Trong đó, cổ phiếu VIC của Vingroup đã khớp lệnh giao dịch hơn 15,3 triệu cổ phiếu hôm nay, trong đó hơn 10 triệu cổ phiếu khớp lệnh ở giá sàn, giúp thị giá tạm dừng đóng cửa ở mức 155.000 đồng/cổ phiếu (-1,9%).

Tương tự, cả VHM và VRE đều thoát cảnh bị bán giá sàn, trắng bên mua và đóng cửa phiên giao dịch lần lượt ở mức 110.000 đồng/cổ phiếu (-3,76%) và 32.000 đồng/cổ phiếu (-0,78%).

Riêng cổ phiếu VPL của Vinpearl vẫn đóng cửa ở giá sàn 92.100 đồng/cổ phiếu.

Kết phiên giao dịch, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 13,05 điểm (-0,75%) đạt mức 1.729,8 điểm, thu hẹp đáng kể so với mức giảm buổi sáng. Tương tự, chỉ số HNX-Index giảm 0,45 điểm (-0,18%) xuống 250,53 điểm; và UPCoM-Index giảm 0,87 điểm (-0,72%) tạm dừng ở 119,28 điểm.

Trước đó, đầu phiên giao dịch buổi chiều, không khí giao dịch vẫn chưa khả quan hơn khi áp lực bán tháo của nhóm cổ phiếu “họ Vin” lan tỏa ra toàn thị trường chung.

Nhiều nhóm ngành như tài chính - ngân hàng, bất động sản, bán lẻ chìm trong sắc đỏ. Trong khi đó, các mã nằm trong hệ sinh thái Vingroup chưa thoát khỏi cảnh bị bán bất chấp.

Đối với khối ngoại, quy mô bán ròng cổ phiếu “họ Vin” tăng lên theo từng phút giao dịch.

Hiện VIC đang bị các nhà đầu tư nước ngoài xả ròng hơn 500 tỷ đồng , quy mô bán ròng tại VHM cũng đạt 337 tỷ và VRE là 93 tỷ đồng .

Động thái tiêu cực tại nhóm cổ phiếu này đã nâng trạng thái giao dịch ròng của các nhà đầu tư quốc tế lên âm 1.550 tỷ đồng .

Tính đến 14h, VN-Index giảm 38,82 điểm (-2,2%) xuống 1.704,03 điểm; HNX-Index giảm 1,99 điểm (-0,8%) xuống 248,99 điểm; UPCoM-Index giảm 0,9 điểm (-0,8%) xuống 119,25 điểm.

Trước đó, sau phiên lao dốc gần 40 điểm hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên 26/12 với tâm lý tiêu cực. Ngay từ phiên xác định giá mở cửa (ATO), chỉ số chính VN-Index đã giảm xấp xỉ 40 điểm trước sức ép bán tháo của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, đặc biệt là 3 mã “họ Vin” gồm VIC, VHM và VRE.

Tính đến hết phiên ATO, cả 3 mã chứng khoán này đều đang giảm kịch biên độ, qua đó đóng góp hơn 25 điểm giảm lên chỉ số đại diện sàn HoSE. Như vậy, thị giá của 3 cổ phiếu trên đã giảm khoảng 14% chỉ trong vòng 2 phiên gần nhất.

Một cổ phiếu “họ Vin” khác nằm ngoài nhóm VN30 là VPL của Vinpearl cũng đang giảm sàn xuống mốc 92.100 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh Tập đoàn Vingroup cho biết đã đệ trình Chính phủ công văn xin rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Theo thông tin từ phía doanh nghiệp, động thái này nhằm tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng và năng lượng trọng điểm, như dự án Khu đô thị thể thao Olympic và sân vận động cấp quốc gia Trống Đồng, các tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh…

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam có tổng vốn sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng , tương đương 67 tỷ USD . Tuyến đường dài 1.541 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP HCM), đi qua 20 tỉnh, thành. Đây là một trong những công trình hạ tầng chiến lược được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Hồi tháng 7, Chính phủ đặt kế hoạch khởi công đường sắt tốc độ cao Bắc Nam vào tháng 12/2026 và hoàn thành dự án vào năm 2035.

Trong khi đó, cổ phiếu VPL còn chịu thêm sức ép khi Vinpearl nhận được đơn từ nhiệm của ông Đặng Thanh Thủy, Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Khối ngoại cũng bắt đầu có động thái rút vốn khỏi nhóm cổ phiếu “họ Vin” để phòng ngừa rủi ro, qua đó bán ròng VHM 105 tỷ đồng , VIC (- 71 tỷ đồng ), VRE (- 27 tỷ đồng ).

VN-Index giảm sâu và tạo gap lớn so với hôm qua. Ảnh: TradingView.

Kết thúc phiên ATO, các chỉ số có xu hướng thu hẹp mức độ thiệt hại nhưng phần lớn nhờ sự nâng đỡ của các mã vốn hóa khác. Hiện, VN-Index đang giảm gần 36 điểm (-2%) xuống 1.706 điểm; HNX-Index ngược dòng tăng 0,68 điểm (+0,27%) lên 251,7 điểm; UPCoM-Index giảm 0,43 điểm (-0,4%) xuống dưới 120 điểm.

Bảng điện tử lệch hẳn về sắc đỏ. Toàn thị trường chứng kiến 249 mã giảm (gồm 13 mã giảm sàn), 1.252 mã giữ tham chiếu và 98 mã tăng (gồm 9 mã tăng trần).

Trong khi đó, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn đóng góp 22 mã giảm, 4 mã đứng giá và chỉ 3 mã giữ được sắc xanh gồm HPG, VNM và BCM.

Trong bối cảnh nhóm Vingroup suy yếu, các mã ngành thép gây bất ngờ khi ghi nhận biên độ tăng ấn tượng, điển hình như HPG (+5%), POM (tăng trần), NKG (+4,4%), HSG (+2,2%). Đây là nhóm hiếm hoi cố gắng bảo vệ VN-Index, đối trọng với hàng trăm mã giảm giá còn lại.