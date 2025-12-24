Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
VN-Index lập đỉnh mới

  • Thứ tư, 24/12/2025 17:18 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

VN-Index khép lại phiên 24/12 tại mốc cao nhất lịch sử khi dòng tiền quay trở lại cuối phiên bất chấp áp lực chốt lời gia tăng rõ rệt.

VN-Index tăng phiên thứ 5 liên tiếp. Ảnh: Nam Khánh.

Sau chuỗi 4 phiên tăng điểm liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào ngày giao dịch 24/12 với trạng thái tâm lý khá cân bằng. Không còn sự hưng phấn thái quá như những phiên bứt tốc trước đó, nhưng cũng chưa xuất hiện dấu hiệu hoảng loạn hay rút lui của dòng tiền.

Ngay từ đầu phiên, lực cầu chủ động nhập cuộc đã giúp VN-Index mở cửa trong sắc xanh, nhanh chóng tạo được khoảng cách an toàn so với mốc tham chiếu và duy trì nhịp tăng tương đối ổn định trong phần đầu buổi sáng.

Tuy nhiên, bối cảnh chỉ số tiến sát vùng đỉnh lịch sử khiến áp lực chốt lời bắt đầu gia tăng. Phe bán tranh thủ hiện thực hóa lợi nhuận sau nhịp tăng kéo dài, đặc biệt tại các cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian ngắn. Hệ quả là VN-Index liên tục rung lắc, có thời điểm “sảy chân” xuống dưới tham chiếu, trạng thái giằng co diễn ra khá gay gắt với biên độ dao động được nới rộng hơn so với những phiên trước.

Phải đến gần cuối phiên, cục diện mới dần nghiêng trở lại về phía bên mua. Sự vùng lên của nhóm cổ phiếu đầu ngành, đặc biệt là tài chính - ngân hàng, đã đóng vai trò lực kéo quyết định.

Kết phiên, VN-Index tăng 10,67 điểm (+0,6%) lên 1.782,82 điểm; HNX-Index giảm 2,87 điểm (-1,1%) lên 252,6 điểm; UPCoM-Index giảm 0,05 điểm (-0,1%) xuống 119,9 điểm.

Về thanh khoản, tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 27.300 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 4% so với phiên liền trước. Dù vậy, con số này vẫn được xem là mức trung bình khá nếu đặt trong bối cảnh một tháng trở lại đây.

Bảng điện tử ghi nhận sự phân hóa rõ rệt với 359 mã tăng (gồm 21 mã tăng trần), 870 mã giữ tham chiếu và 372 mã giảm (gồm 12 mã giảm sàn).

vn-index anh 1

VN-Index đóng cửa ở đỉnh lịch sử. Ảnh: TradingView.

Riêng rổ VN30 tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ quan trọng. Kết phiên, rổ này ghi nhận 18 mã tăng, 11 mã giảm và duy nhất SSB đứng giá, qua đó giúp VN30-Index tăng hơn 10 điểm lên 2.023 điểm.

Động lực kéo VN-Index vượt đỉnh hôm nay tập trung chủ yếu tại các mã vốn hóa lớn như VHM (+6,9%), STB (+4,8%), VPB (+2,1%), GEE (+5%), LPB (+2,4%), SHB (+3,7%), BID (+1,1%), GAS (+1,2%), MBB (+0,8%) và CTG (+0,9%).

Ở chiều ngược lại, VJC (-3,6%) dẫn đầu nhóm kéo chỉ số xuống gồm VNM (-1,8%), VPL (-1%), VCB (-0,4%), HPG (-0,8%), DGC (-5,3%), GVR (-1%), SAB (-1,4%), BCM (-1,3%) và VIC (-0,1%).

Khối ngoại vẫn duy trì giải ngân, đánh dấu phiên mua ròng thứ 4 liên tiếp với quy mô hơn 1.000 tỷ đồng, tập trung mua vào STB (+211 tỷ đồng), MBB (+145 tỷ đồng), SSI (+140 tỷ đồng).

Trong khi đó, DGC bị bán ròng 97 tỷ đồng, VIC (-80 tỷ đồng), HPG (-72 tỷ đồng).

