VN-Index trở lại mốc 1.700 điểm

VN-Index bật tăng mạnh trong phiên 19/12, chính thức trở lại mốc 1.700 điểm sau chuỗi rung lắc, với lực kéo chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn dù dòng tiền vẫn còn phân hóa.

VN-Index hồi phục trở lại mốc cao nhất 2 tuần. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 19/12 trong trạng thái khởi sắc rõ rệt so với những phiên trước đó, khi tâm lý nhà đầu tư dần ổn định trở lại sau chuỗi rung lắc mạnh.

Ngay từ đầu phiên, VN-Index bật tăng khá nhanh, phản ánh sự nhập cuộc chủ động của dòng tiền, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, bức tranh chung cho thấy dòng tiền vẫn mang tính chọn lọc cao, chưa lan tỏa đều mà chủ yếu tập trung vào một số mã trụ có sức ảnh hưởng lớn tới chỉ số.

Càng về cuối phiên sáng, tâm lý giao dịch dần cởi mở hơn. Lực cầu duy trì ổn định giúp VN-Index giữ nhịp tăng tương đối bền, trong bối cảnh áp lực chốt lời không quá lớn. Đáng chú ý, phe bán gần như không tạo được sức ép đáng kể, cho thấy tâm lý phòng thủ đã hạ nhiệt so với những phiên trước đó.

Bước sang phiên chiều, thị trường ghi nhận nhịp bứt phá rõ rệt, VN-Index có thời điểm tăng hơn 28 điểm, chính thức vượt mốc 1.700 điểm. Đà tăng được hậu thuẫn bởi sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, qua đó kéo chỉ số đi lên khá dứt khoát.

Thanh khoản toàn thị trường cũng có sự cải thiện đáng kể, đạt khoảng 26.200 tỷ đồng , tăng gần 30% so với phiên liền trước. Dù chưa thể coi là đột biến, sự gia tăng này phần nào cho thấy dòng tiền đang quay lại thăm dò, thay vì đứng ngoài quan sát như những phiên trước.

Kết phiên, VN-Index tăng 27,33 điểm (+1,6%) lên 1.704,31 điểm; HNX-Index tăng 0,74 điểm (+0,3%) lên 253,97 điểm; UPCoM-Index tăng 0,66 điểm (+0,6%) lên 119,41 điểm.

VN-Index hồi phục trở lại mốc 1.700 điểm. Ảnh: TradingView.

Dù các chỉ số chính tăng điểm khá mạnh, độ rộng thị trường vẫn cho thấy sự phân hóa rõ nét. Toàn thị trường ghi nhận tổng cộng 411 mã tăng (gồm 34 mã tăng trần), 828 mã giữ tham chiếu và 364 mã giảm (gồm 28 mã giảm sàn).

Tại rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, lực đỡ cho thị trường tiếp tục được duy trì khi ghi nhận 23 mã tăng giá, 6 mã giảm và BCM là mã duy nhất đứng tham chiếu. Nhờ đó, chỉ số đại diện cho nhóm này tăng gần 30 điểm, lên 1.933 điểm.

Động lực tăng điểm của thị trường trong phiên hôm nay đến chủ yếu từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó nổi bật nhất là “họ Vin” khi đồng loạt đóng vai trò dẫn dắt chỉ số. VHM tăng trần, trở thành tâm điểm của dòng tiền, trong khi VIC tăng 4,1%, VPL tăng 5,6% và VRE tăng 4,5%, tạo lực kéo đáng kể cho VN-Index trong suốt phiên giao dịch.

Bên cạnh nhóm bất động sản, thị trường còn nhận được sự hỗ trợ từ nhiều cổ phiếu trụ thuộc các nhóm ngành khác, điển hình như VCB (+1,2%), BSR (tăng trần), TCB (+1,8%), VJC (+3,1%), MSN (+2,4%), HPG (+1,1%).

Diễn biến khởi sắc của thị trường diễn ra trong bối cảnh Chính phủ tổ chức lễ khởi công, khánh thành đồng loạt 234 công trình, dự án trên cả nước, với tổng mức đầu tư lên tới hơn 3,4 triệu tỷ đồng , có sự tham dự và chỉ đạo trực tiếp của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện các bộ, ngành và địa phương. Thông tin này được xem là yếu tố hỗ trợ tâm lý, củng cố kỳ vọng về triển vọng đầu tư công và tăng trưởng kinh tế trong trung - dài hạn, qua đó thúc đẩy dòng tiền quay trở lại thị trường chứng khoán.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn xuất hiện tại một số cổ phiếu lớn, phần nào kìm hãm đà tăng của chỉ số, như BID (-0,8%), DGC (-6,3%), GEE (-2,1%), HVN (-1,7%), LPB (-0,7%), FPT (-0,5%), BMP (-5,7%), SAB (-1%), GVR (-0,4%) và QCG (giảm sàn).

Đáng chú ý, khối ngoại quay trở lại trạng thái mua ròng mạnh với giá trị 551 tỷ đồng trên toàn thị trường. Lực mua tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu đầu ngành và có thanh khoản cao như HPG (+ 344 tỷ đồng ), SSI (+ 307 tỷ đồng ), BSR (+ 154 tỷ đồng ), VIX (+ 150 tỷ đồng ).

Ở chiều ngược lại, khối ngoại cũng xả mạnh tay tại một số mã, đáng kể nhất là DGC (- 634 tỷ đồng ), VIC (- 620 tỷ đồng ), FPT (- 118 tỷ đồng ).