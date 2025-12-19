Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
VN-Index trở lại mốc 1.700 điểm

  • Thứ sáu, 19/12/2025 16:47 (GMT+7)
VN-Index bật tăng mạnh trong phiên 19/12, chính thức trở lại mốc 1.700 điểm sau chuỗi rung lắc, với lực kéo chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn dù dòng tiền vẫn còn phân hóa.

VN-Index hồi phục trở lại mốc cao nhất 2 tuần. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 19/12 trong trạng thái khởi sắc rõ rệt so với những phiên trước đó, khi tâm lý nhà đầu tư dần ổn định trở lại sau chuỗi rung lắc mạnh.

Ngay từ đầu phiên, VN-Index bật tăng khá nhanh, phản ánh sự nhập cuộc chủ động của dòng tiền, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, bức tranh chung cho thấy dòng tiền vẫn mang tính chọn lọc cao, chưa lan tỏa đều mà chủ yếu tập trung vào một số mã trụ có sức ảnh hưởng lớn tới chỉ số.

Càng về cuối phiên sáng, tâm lý giao dịch dần cởi mở hơn. Lực cầu duy trì ổn định giúp VN-Index giữ nhịp tăng tương đối bền, trong bối cảnh áp lực chốt lời không quá lớn. Đáng chú ý, phe bán gần như không tạo được sức ép đáng kể, cho thấy tâm lý phòng thủ đã hạ nhiệt so với những phiên trước đó.

Bước sang phiên chiều, thị trường ghi nhận nhịp bứt phá rõ rệt, VN-Index có thời điểm tăng hơn 28 điểm, chính thức vượt mốc 1.700 điểm. Đà tăng được hậu thuẫn bởi sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, qua đó kéo chỉ số đi lên khá dứt khoát.

Thanh khoản toàn thị trường cũng có sự cải thiện đáng kể, đạt khoảng 26.200 tỷ đồng, tăng gần 30% so với phiên liền trước. Dù chưa thể coi là đột biến, sự gia tăng này phần nào cho thấy dòng tiền đang quay lại thăm dò, thay vì đứng ngoài quan sát như những phiên trước.

Kết phiên, VN-Index tăng 27,33 điểm (+1,6%) lên 1.704,31 điểm; HNX-Index tăng 0,74 điểm (+0,3%) lên 253,97 điểm; UPCoM-Index tăng 0,66 điểm (+0,6%) lên 119,41 điểm.

vn-index anh 1

VN-Index hồi phục trở lại mốc 1.700 điểm. Ảnh: TradingView.

Dù các chỉ số chính tăng điểm khá mạnh, độ rộng thị trường vẫn cho thấy sự phân hóa rõ nét. Toàn thị trường ghi nhận tổng cộng 411 mã tăng (gồm 34 mã tăng trần), 828 mã giữ tham chiếu và 364 mã giảm (gồm 28 mã giảm sàn).

Tại rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, lực đỡ cho thị trường tiếp tục được duy trì khi ghi nhận 23 mã tăng giá, 6 mã giảm và BCM là mã duy nhất đứng tham chiếu. Nhờ đó, chỉ số đại diện cho nhóm này tăng gần 30 điểm, lên 1.933 điểm.

Động lực tăng điểm của thị trường trong phiên hôm nay đến chủ yếu từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó nổi bật nhất là “họ Vin” khi đồng loạt đóng vai trò dẫn dắt chỉ số. VHM tăng trần, trở thành tâm điểm của dòng tiền, trong khi VIC tăng 4,1%, VPL tăng 5,6% và VRE tăng 4,5%, tạo lực kéo đáng kể cho VN-Index trong suốt phiên giao dịch.

Bên cạnh nhóm bất động sản, thị trường còn nhận được sự hỗ trợ từ nhiều cổ phiếu trụ thuộc các nhóm ngành khác, điển hình như VCB (+1,2%), BSR (tăng trần), TCB (+1,8%), VJC (+3,1%), MSN (+2,4%), HPG (+1,1%).

Diễn biến khởi sắc của thị trường diễn ra trong bối cảnh Chính phủ tổ chức lễ khởi công, khánh thành đồng loạt 234 công trình, dự án trên cả nước, với tổng mức đầu tư lên tới hơn 3,4 triệu tỷ đồng, có sự tham dự và chỉ đạo trực tiếp của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện các bộ, ngành và địa phương. Thông tin này được xem là yếu tố hỗ trợ tâm lý, củng cố kỳ vọng về triển vọng đầu tư công và tăng trưởng kinh tế trong trung - dài hạn, qua đó thúc đẩy dòng tiền quay trở lại thị trường chứng khoán.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn xuất hiện tại một số cổ phiếu lớn, phần nào kìm hãm đà tăng của chỉ số, như BID (-0,8%), DGC (-6,3%), GEE (-2,1%), HVN (-1,7%), LPB (-0,7%), FPT (-0,5%), BMP (-5,7%), SAB (-1%), GVR (-0,4%) và QCG (giảm sàn).

Đáng chú ý, khối ngoại quay trở lại trạng thái mua ròng mạnh với giá trị 551 tỷ đồng trên toàn thị trường. Lực mua tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu đầu ngành và có thanh khoản cao như HPG (+344 tỷ đồng), SSI (+307 tỷ đồng), BSR (+154 tỷ đồng), VIX (+150 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, khối ngoại cũng xả mạnh tay tại một số mã, đáng kể nhất là DGC (-634 tỷ đồng), VIC (-620 tỷ đồng), FPT (-118 tỷ đồng).

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

vn-index Tiền mã hóa Vingroup Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn vingroup

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được thành lập vào năm 1999, chuyên cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn và đầu tư tài chính, chứng khoán với mạng lưới hoạt động rộng tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu.

    • Thành lập: 1999
    • Mã cổ phiếu: SSI

