Nhà đầu tư 'ngó lơ' chứng khoán

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục lình xình trong phiên 18/12 khi VN-Index giằng co quanh tham chiếu, thanh khoản suy yếu và dòng tiền chưa sẵn sàng quay trở lại.

Thanh khoản thị trường chứng khoán tiếp tục xuống thấp cho thấy nhà đầu tư vẫn thờ ơ với diễn biến thị trường. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua một phiên giao dịch giằng co quyết liệt trong ngày 18/12, phản ánh rõ trạng thái thận trọng của nhà đầu tư sau nhịp điều chỉnh mạnh ở phiên liền trước.

Ngay từ đầu phiên, VN-Index mở cửa trong sắc đỏ khi áp lực chốt lời và tâm lý dè dặt vẫn chi phối dòng tiền, khiến chỉ số chưa thể thoát khỏi trạng thái lình xình quen thuộc.

Điểm đáng chú ý là cả bên mua lẫn bên bán đều hạn chế giao dịch, khiến biên độ dao động của thị trường không quá rộng. Dòng tiền yếu khiến các nhóm ngành phân hóa rõ rệt, trong khi thị trường hoàn toàn thiếu vắng một nhóm cổ phiếu đủ sức đóng vai trò dẫn dắt xu hướng.

Bước sang phiên chiều, diễn biến của VN-Index trở nên trồi sụt mạnh hơn khi lực cung - cầu liên tục giằng co quanh vùng tham chiếu. Dù vậy, điểm tích cực là chỉ số cho thấy nỗ lực hồi phục rõ nét hơn so với buổi sáng. Sự nâng đỡ đến từ một phần nhóm cổ phiếu tài chính - ngân hàng đã giúp VN-Index từng bước thu hẹp đà giảm và lấy lại mốc tham chiếu trong những phút cuối phiên, qua đó tránh được một phiên giảm điểm nữa.

Thanh khoản tiếp tục là điểm trừ lớn của thị trường. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường chỉ đạt khoảng 20.000 tỷ đồng , giảm gần 5% so với phiên trước. Diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại, khi phần lớn nhà đầu tư vẫn ưu tiên đứng ngoài quan sát và chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn về xu hướng.

Kết phiên, VN-Index tăng 3,32 điểm (+0,2%) lên 1.676,98 điểm; HNX-Index tăng 0,11 điểm (+0,1%) lên 253,23 điểm; UPCoM-Index ngược chiều giảm 0,01 điểm (-0,1%) xuống 118,75 điểm.

Trên bảng điện tử, trạng thái phân hóa tiếp tục chiếm ưu thế. Toàn thị trường ghi nhận 320 mã tăng (gồm 18 mã tăng trần), 940 mã giữ tham chiếu và 343 mã giảm (gồm 8 mã giảm sàn).

VN-Index di chuyển trong phạm vi hẹp. Ảnh: TradingView.

Tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, rổ VN30 ghi nhận diễn biến tích cực hơn mặt bằng chung với 16 mã tăng, 5 mã đứng giá và 9 mã giảm. Sự chênh lệch này đủ để giúp chỉ số VN30-Index tăng hơn 5 điểm, lên mức 1.903 điểm.

Động lực nâng đỡ VN-Index trong phiên 18/12 chủ yếu đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn và trung bình, trong đó nổi bật là nhóm tài chính - ngân hàng và một vài mã đơn lẻ có diễn biến bứt phá. Cụ thể, VJC (+4,8%), GEE (+5,7%), HDB (+3,4%), TCB (+1,2%), VPB (+1,1%), VNM (+1,6%), MBB (+1%), SHB (+2,6%), VPL (+1%) và STB (+1,7%).

Ở chiều ngược lại, áp lực kéo giảm chỉ số vẫn hiện hữu khi nhiều cổ phiếu trụ chịu lực bán mạnh. FPT giảm 1,6% và trở thành mã tác động tiêu cực nhất đến VN-Index trong phiên. Đáng chú ý, cổ phiếu DGC tiếp tục giảm kịch sàn, qua đó gia tăng sức ép lên chỉ số chung.

Ngoài ra, các mã như CTG (-1%), BCM (-2,5%), BSR (-2%), VPX (-2,4%), TCX (-1,2%), VIC (-0,1%), HVN (-1%) và ACB (-0,6%) cũng đồng loạt điều chỉnh, cho thấy sự phân hóa mạnh mẽ giữa các nhóm cổ phiếu lớn.

Giao dịch của khối ngoại tiếp tục là điểm kém tích cực khi nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại trạng thái bán ròng sau giai đoạn giải ngân nhẹ trước đó. Tổng giá trị bán ròng trong phiên lên tới gần 900 tỷ đồng , tập trung chủ yếu tại các cổ phiếu DXS (- 451 tỷ đồng ), VIC (- 330 tỷ đồng ) và FPT (- 94 tỷ đồng ).

Ở chiều ngược lại, khối ngoại vẫn duy trì hoạt động mua ròng có chọn lọc tại một số cổ phiếu lớn, chủ yếu thuộc nhóm ngân hàng và hàng tiêu dùng gồm MBB (+ 95 tỷ đồng ), TCB (+ 54 tỷ đồng ), VNM (+ 51 tỷ đồng ), SHB (+ 46 tỷ đồng ).