Tỷ phú Thái chi 6.000 tỷ thâu tóm thêm vốn Vinamilk

  • Thứ tư, 17/12/2025 18:20 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Tập đoàn Jardine Cycle & Carriage quyết định thoái bớt vốn tại Vinamilk, qua đó sang tay hơn 96 triệu cổ phiếu VNM cho F&N với giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

F&N là thành viên trong hệ sinh thái Thai Beverage của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi, người giàu thứ 3 Thái Lan. Ảnh: Reuters.

Tập đoàn Jardine Cycle & Carriage (JC&C) vừa công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) liên quan đến một giao dịch lớn tại CTCP Sữa Việt Nam - Vinamilk (HoSE: VNM).

Theo đó, công ty thành viên của JC&C là Platinum Victory Pte. Ltd. đã ký thỏa thuận chuyển nhượng hơn 96 triệu cổ phiếu VNM cho F&N Dairy Investments Pte. Ltd., pháp nhân thuộc hệ sinh thái Fraser and Neave (F&N) của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi.

Theo các điều khoản được công bố, tổng giá trị thương vụ được xác định ở mức 6.011 tỷ đồng. Với tỷ giá quy đổi ghi nhận trong hợp đồng là 26.343 đồng/USD, số tiền thực chi của bên mua tương đương khoảng 228 triệu USD. Mức giá giao dịch bình quân đạt 62.555 đồng/cổ phiếu, không chênh lệch quá nhiều so với thị giá 62.000 đồng/cổ phiếu của VNM tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/12, phản ánh việc bên mua chấp nhận trả “premium” để nhanh chóng gia tăng tỷ lệ sở hữu.

Sau khi giao dịch hoàn tất, tổng tỷ lệ nắm giữ của nhóm F&N, bao gồm F&N Dairy Investments và F&N Bev Manufacturing tại Vinamilk, sẽ tăng từ 20,39% lên mức tối đa 24,99% - ngưỡng cho phép mua mà không cần thực hiện chào mua công khai.

Ở chiều ngược lại, tỷ lệ sở hữu của nhóm Jardine Cycle & Carriage tại Tổng công ty Sữa Việt Nam sẽ giảm đáng kể, từ 10,62% xuống còn 6,02%.

Đáng chú ý, thông báo công bố thông tin cũng hé lộ một thay đổi quan trọng về mặt quản trị doanh nghiệp.

Cụ thể, đại diện của Platinum Victory trong HĐQT Vinamilk dự kiến từ nhiệm sau khi thương vụ được hoàn tất. Việc thay đổi nhân sự cấp cao này sẽ được triển khai theo đúng quy trình phê duyệt nội bộ của doanh nghiệp và thông qua ĐHĐCĐ theo quy định.

Theo kế hoạch, giao dịch chuyển nhượng số cổ phiếu nói trên sẽ được thực hiện thông qua hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) trong vòng 35 ngày tới, sau khi 2 bên hoàn tất đầy đủ các thủ tục báo cáo và công bố thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Vinamilk từ lâu được xem là một trong những khoản đầu tư hiệu quả nhất của F&N Dairy Investments - nhóm cổ đông ngoại liên quan tới tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi.

Trong số các doanh nghiệp Việt Nam mà nhà đầu tư Thái sở hữu cổ phần, hiếm có cái tên nào mang lại dòng tiền đều đặn và lớn như Vinamilk. Mỗi năm, quỹ này thu về hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh nghiệp liên tục duy trì chính sách chi trả cổ tức tiền mặt cao, bất chấp biến động thị trường hay chu kỳ ngành.

Lũy kế từ khi F&N bắt đầu rót vốn vào Vinamilk đến nay, tổng cổ tức mà nhóm quỹ liên quan tỷ phú Thái thu về ước tính khoảng 16.500 tỷ đồng. Con số này cho thấy lý do F&N liên tục nâng sở hữu tại Vinamilk trong suốt gần 2 thập kỷ.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

