Chuyện gì đã xảy ra với cổ phiếu Hóa chất Đức Giang?

Cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang chưa thoát khỏi tình trạng bán tháo. Đến hết phiên, mã này vẫn còn hơn 14,3 triệu cổ phiếu được đặt lệnh bán ở mức giá thấp nhất.

Ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Hóa chất Đức Giang (phải) và con trai Đào Hữu Duy Anh, Phó chủ tịch thường trực. Ảnh: DGC.

Bất chấp cú bứt phá mạnh hơn 33 điểm trong phiên liền trước, tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường chứng khoán khi bước vào phiên giao dịch ngày 17/12 hôm nay.

Dư âm của nhịp hồi chưa đủ thuyết phục để kéo dòng tiền quay lại một cách dứt khoát, trong khi áp lực chốt lời ngắn hạn nhanh chóng xuất hiện. Ngay từ đầu phiên, cán cân cung - cầu đã nghiêng rõ về phe bán, khiến VN-Index mở cửa trong sắc đỏ và rơi vào trạng thái dò dẫm.

Trong suốt phiên sáng, thị trường nhiều lần nỗ lực hồi phục nhưng đều thất bại. Các nhịp tăng điểm diễn ra ngắn ngủi, thiếu sự lan tỏa và nhanh chóng bị triệt tiêu khi phe mua không đủ mạnh để tạo đồng thuận. Sự phân hóa cao giữa các nhóm cổ phiếu, đặc biệt là nhóm vốn hóa lớn, khiến chỉ số liên tục rung lắc và không thể thoát khỏi xu hướng giảm.

Sang phiên chiều, kịch bản không có nhiều thay đổi. Điểm khác biệt nằm ở biên độ dao động của thị trường được nới rộng so với buổi sáng, phản ánh tâm lý thiếu kiên nhẫn của nhà đầu tư khi phe bán chủ động gia tăng áp lực. Dù không xuất hiện cú rơi mạnh, thị trường cũng hoàn toàn thiếu vắng động lực đủ lớn để đảo chiều.

Thanh khoản là điểm trừ rõ nét của phiên hôm nay khi giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 21.200 tỷ đồng , giảm gần 20% so với hôm qua, cho thấy dòng tiền vẫn chọn đứng ngoài.

Kết phiên, VN-Index giảm 5,52 điểm (-0,3%) xuống 1.673,66 điểm; HNX-Index giảm 1,96 điểm (-0,8%) xuống 253,12 điểm; UPCoM-Index ngược chiều tăng 0,46 điểm (-0,4%) lên 118,76 điểm.

Bức tranh toàn thị trường nghiêng hẳn về sắc đỏ. Bảng điện tử ghi nhận 411 mã giảm (gồm 11 mã giảm sàn), 881 mã giữ tham chiếu, và 312 mã tăng (gồm 28 mã tăng trần).

Đáng chú ý, áp lực bán tập trung nhiều ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Rổ cổ phiếu VN30 có tới 21 mã giảm, chỉ 6 mã tăng và 3 mã đứng giá, khiến chỉ số đại diện nhóm này mất gần 12 điểm, lùi về quanh 1.897 điểm.

Cổ phiếu DGC "nằm sàn" 2 phiên liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Áp lực kéo VN-Index đi xuống hôm nay đến từ nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như VJC (-3,3%), GAS (-2,2%), CTG (-1,6%), TCB (-1,2%), VNM (-2%), HVN (-2,9%), HPG (-1,1%), DGC (giảm sàn), SAB (-3,1%) và VPB (-0,9%).

Đáng chú ý, hôm nay là phiên thứ 2 liên tiếp cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang giảm kịch biên độ. Hiện thị giá DGC tạm dừng ở mức 80.500 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất kể từ tháng 4 - thời điểm thị trường lao dốc vì cú "sốc" thuế quan.

Khác với phiên hôm qua, thanh khoản khớp lệnh của DGC hôm nay giảm mạnh chỉ còn hơn 300 tỷ đồng , cho thấy dòng tiền đã không còn sẵn sàng bắt đáy cổ phiếu này.

Đáng chú ý, tính đến hết phiên, các nhà đầu tư vẫn kê bán giá sàn tới 14,3 triệu cổ phiếu DGC, tương đương hơn 1.100 tỷ đồng . Lượng cổ phiếu kê bán này cũng chiếm tới gần 4% vốn Hóa chất Đức Giang.

Tính riêng 2 phiên gần nhất, vốn hóa của tập đoàn hóa chất này đã mất gần 5.000 tỷ đồng , hiện còn hơn 30.000 tỷ đồng .

Diễn biến tiêu cực của cổ phiếu DGC diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang đối mặt với một số rủi ro kinh doanh đáng chú ý, bao gồm khả năng tăng thuế xuất khẩu phốt pho và nguy cơ bị loại khỏi rổ chỉ số VN30 trong các kỳ cơ cấu sắp tới.

Chiều ngược lại, VPL (+4,3%) dẫn đầu nhóm bảo vệ trụ đỡ cho thị trường cùng với GEE (tăng trần), BID (+1,6%), VCK (+3,2%), FPT (+1,1%), GEX (+3,7%), BMP (+6,3%), TCX (+0.6%), PVD (+4,5%) và VPX (+0,7%).

Khối ngoại hôm nay giao dịch trầm lắng khi giảm quy mô giao dịch, nhưng nghiêng một phần về phía mua với giá trị giao dịch ròng 4 tỷ đồng .

Những mã được nhóm nhà đầu tư ngoại mua vào hôm nay gồm HDB (+ 135 tỷ đồng ), FPT (+ 102 tỷ đồng ), GEX (+ 79 tỷ đồng ). Ngược lại, khối ngoại hôm nay tập trung bán VIC (- 170 tỷ đồng ), CTG (- 81 tỷ đồng ), VHM (- 64 tỷ đồng ).